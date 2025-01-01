Errores de ejecución

En el subsistema ejecutivo del terminal de cliente existe posibilidad de guardar el código de error en caso de que éste surja durante la ejecución del programa mql5. Hay una variable predefinida _LastError para cada programa mql5 ejecutable.

La variable _LastError se pone a cero antes del inicio de la función OnInit. En caso de surgir una situación errónea durante los cálculos o a la hora de llamar a una función built-in, la variable _LastError acepta el código correspondiente del error. El valor guardado en esta variable se puede obtener utilizando la función GetLastError().

Existe una serie de errores críticos, y cuando éstos surgen la ejecución del programa se detiene inmediatamente: