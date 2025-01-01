Manual de referencia de MQL5Programas de MQL5Errores de ejecución
- Ejecución de programas
- Trade Permission
- Eventos de terminal de cliente
- Recursos
- Llamadas a las funciones importadas
- Errores de ejecución
- Simulación de estrategias comerciales
Errores de ejecución
En el subsistema ejecutivo del terminal de cliente existe posibilidad de guardar el código de error en caso de que éste surja durante la ejecución del programa mql5. Hay una variable predefinida _LastError para cada programa mql5 ejecutable.
La variable _LastError se pone a cero antes del inicio de la función OnInit. En caso de surgir una situación errónea durante los cálculos o a la hora de llamar a una función built-in, la variable _LastError acepta el código correspondiente del error. El valor guardado en esta variable se puede obtener utilizando la función GetLastError().
Existe una serie de errores críticos, y cuando éstos surgen la ejecución del programa se detiene inmediatamente:
- división por cero;
- salida fuera de los límites del array;
- uso incorrecto de un puntero a objeto;