|
//--- defines
#define BALANCE_LOSS_DEPOSIT 100.0 // valor de reducción del balance a partir del cual se depositarán fondos en la cuenta del simulador
//--- input parameters
input double InpLots = 0.1; // Lots
input uint InpStopLoss = 50; // Stop loss in points
input uint InpTakeProfit = 150; // Take Profit in points
sinput ulong InpMagic = 123; // Magic number
sinput ulong InpDeviation = 5; // Deviation
//--- global variables
CTrade trade; // ejemplar de la clase comercial
CSymbolInfo symb; // ejemplar de la clase de símbolo
CAccountInfo account; // ejemplar de clase de cuenta comercial
...
double balance_dep_summ; // suma total de las recargas de balance
uint balance_dep_total; // número de recargas de balance
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
...
//--- guardamos los valores del balance inicial
balance_prev=account.Balance();
balance_dep_summ=0;
balance_dep_total=0;
//--- la inicialización ha tenido éxito
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//--- actualizamos las cotizaciones actuales
if(!symb.RefreshRates())
return;
...
//--- si el balance se ha reducido más de lo establecido en la macrosustitución BALANCE_LOSS_DEPOSIT,
//--- significa que consideramos imprescindible recargar la cuenta, y llamamos a la función TesterDeposit()
//--- comprobamos si la pérdida de balance ha sido superior a BALANCE_LOSS_DEPOSIT
if(balance_prev!=account.Balance())
{
if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_DEPOSIT)
{
double loss=balance_prev-account.Balance();
PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s. It is necessary to make a deposit to the account for %.2f %s.",balance_prev,account.Currency(),loss,account.Currency(),loss,account.Currency());
if(TesterDeposit(loss))
{
balance_dep_total++;
balance_dep_summ+=loss;
balance_prev=account.Balance();
PrintFormat("Funds have been deposited into the account. Account balance: %.2f %s.",account.Balance(),account.Currency());
PrintFormat("Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
}
/*
Resultado:
The initial balance of 10000.00 USD decreased by 116.00 USD. It is necessary to make a deposit to the account for 116.00 USD.
deal #45 balance 116.00 [deposit] done
Funds have been deposited into the account. Account balance: 10000.00 USD.
Total deposits: 1. Amount of deposits: 116.00 USD.
*/
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
//--- el valor de salida del manejador será el valor de la reducción máxima de balance en dinero
double ret=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
//--- mostramos un mensaje sobre la reducción de fondos, el número de recargas y su importe total en el diario de registro
PrintFormat("%s: Maximum balance drawdown in money: %.2f %s. Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",__FUNCTION__,ret,account.Currency(),balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
//--- retornamos el resultado
return(ret);
/*
Resultado:
OnTester: Maximum balance drawdown in money: 5188.50 USD. Total deposits: 46. Amount of deposits: 5128.50 USD.
final balance 4867.50 USD
OnTester result 5188.5
*/
}