La función CheckPointer() sirve para comprobar el tipo del puntero a objeto. Esta función devuelve el valor de la enumeración ENUM_POINTER_TYPE. En caso de usar un puntero incorrecto, la ejecución del programa se detendrá inmediatamente.
Los objetos creados por el operador new son del tipo POINTER_DYNAMIC. Sólo para estos punteros se puede y se debe usar el operador de eliminación delete().
Todos los demás punteros tienen el tipo POINTER_AUTOMATIC, lo que significa que este objeto ha sido creado automáticamente por el entorno del programa mql5. Estos objetos se eliminan después de ser usados también de una manera automática.
ENUM_POINTER_TYPE
|
Constante
|
Descripción
|
POINTER_INVALID
|
Puntero incorrecto
|
POINTER_DYNAMIC
|
Puntero a objeto que ha sido creado por el operador new
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Puntero a cualquier objeto que ha sido creado automáticamente (sin usar new())
