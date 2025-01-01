Verificación del puntero a objeto

La función CheckPointer() sirve para comprobar el tipo del puntero a objeto. Esta función devuelve el valor de la enumeración ENUM_POINTER_TYPE. En caso de usar un puntero incorrecto, la ejecución del programa se detendrá inmediatamente.

Los objetos creados por el operador new son del tipo POINTER_DYNAMIC. Sólo para estos punteros se puede y se debe usar el operador de eliminación delete().

Todos los demás punteros tienen el tipo POINTER_AUTOMATIC, lo que significa que este objeto ha sido creado automáticamente por el entorno del programa mql5. Estos objetos se eliminan después de ser usados también de una manera automática.

ENUM_POINTER_TYPE

Constante Descripción POINTER_INVALID Puntero incorrecto POINTER_DYNAMIC Puntero a objeto que ha sido creado por el operador new POINTER_AUTOMATIC Puntero a cualquier objeto que ha sido creado automáticamente (sin usar new())

Véase también

Errores de ejecución, Operador de eliminación de objeto delete, CheckPointer()