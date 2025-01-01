TesterHideIndicators

Establece el modo de muestra/ocultación de los indicadores que se usan en el experto. La funcion se ha diseñado para gestionar la visibilidad de los indicadores utilizados solo en la simulación.

void TesterHideIndicators(

bool hide

);

Parámetros

hide

[in] Bandera de ocultación de indicadores en la simulación. Establezca true, si desea ocultar los indicadores creados, de lo contrario, false.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Por defecto, en el gráfico de simulación visual se muestran todos los indicadores que se crean en el experto simulado. Asimismo, estos indicadores se muestran en el gráfico que se abre de forma automática al finalizar la simulación. La función TesterHideIndicators() permite al desarrollador escribir en el código del experto la prohibición de mostrar los indicadores utilizados.

Para prohibir la muestra del indicador utilizado al simular el asesor, es necesario, antes de crear su manejador, llamar TesterHideIndicators() con el parámetro true: todos los indicadores creados después de ello se marcarán con la bandera de ocultación. Los indicadores marcados con la bandera de ocultación tampoco se muestran en la simulación visual, en el gráfico que se abre automáticamente al finalizar la simulación.

Para desactivar el modo de ocultación de los indicadores creados nuevamente, debemos llamar de nuevo TesterHideIndicators(), pero con el parámetro false. En el gráfico de simulación se pueden mostrar solo aquellos indicadores que se creen directamente desde el experto simulado. Esta regla también se refiere a aquellos casos en los que no hay ni una sola plantilla en la carpeta <catálogo_de_datos>MQL5\Profiles\Templates.

Si en la carpeta <catálogo_de_datos>MQL5\Profiles\Templates está la plantilla especial <nombre_del_experto>.tpl, en el modo de simulación visual y en el gráfico de simulación se mostrarán solo los indicadores de esta plantilla. En este caso, no se mostrará ningún indicador usado en el experto simulado. Incluso si en el código del simulador se ha llamado la función TesterHideIndicators() con el parámetro true.

Si en la carpeta <catálogo_de_datos>MQL5\Profiles\Templates no existe la plantilla especial <nombre_del_experto>.tpl, pero existe la plantilla tester.tpl, en la simulación visual y en el gráfico de simulación se mostrarán los indicadores de la plantilla tester.tpl y los indicadores de la plantilla cuya muestra no haya sido prohibida con la ayuda de la función TesterHideIndicators(). Si no hay plantilla tester.tpl, en su lugar se usarán los indicadores de la plantilla default.tpl.

Si el simulador de estrategias no encuentra ni una plantilla conveniente (<nombre_del_experto>.tpl, tester.tpl o default.tpl), la muestra de los indicadores usados en el asesor será completamente controlada mediante la función TesterHideIndicators().

Ejemplo:

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

TesterHideIndicators(true);

//--- create MACD indicator

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating MACD indicator");

return(false);

}

TesterHideIndicators(false);

//--- create EMA indicator and add it to collection

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating EMA indicator");

return(false);

}

//--- succeed

return(true);

}

