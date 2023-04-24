BOTON para trading manual
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
El EA Boton pone botones de Buy y Sell en la pantalla
Ideal para usuarios que habren muchas ordenes y diferentes pares
9 botones buy desde 0.01 al 0.09 y 9 botones sell de 0.01 al 0.09
9 botones buy desde 0.1 al 0.9 y 9 botones sell de 0.1 al 0.9
Boton Close buy y sell
Boton Close buy positivos y Boton Sell positivos
Boton Close buy negativos y Boton Sell negativos
un boton close all
y botones buy de 1, 5 y 10
y botones de sell 1,5, 10