LineaMMSuavizado

Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas.

A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender.

Cambien se puede usar con apoyo de otro indicador, como es el EMADobleOval.