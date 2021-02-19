Super Suavizador
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"
Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.
Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci.
Considerando los números 1/1 seria la suavización minima.
Considerando los números 3/5 seria la suavización media.
Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc