Escalera Inteligente
- Indicators
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- Version: 3.0
- Updated: 17 October 2022
- Activations: 5
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado
Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso)
Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso)
Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,,
Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.