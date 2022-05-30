EA BBot Aliens 100 DouKang

EL BBot Aliens 100 DouKang se basa en cálculos matemáticos en función del precio especialmente tratando de disminuir los riesgos de las subidas y bajadas extremas, utiliza dos entradas opuestas y si el precio sube se fortalece con mas entradas y si baja también se fortalece con mas entradas, (ver video).

Se recomienda usar el test para determinar el deposito mínimo para cada par, en el caso del oro con el dolar es de 3mil (ver video).

Si aumenta la distancia=1,,, disminuye el riesgo, (distancia entre puesta de buys y sells)... puede ser 2,3,,,

Si aumenta el indicador interno =1,,, disminuye el riesgo,,, puede ser 2,3.....

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PROBAR EN H1....mas seguro



