EA Aliens Media doble

El robot de MQL5 Aliens mmedia doble, utiliza dos medios móviles para determinar las entradas, luego si logra una ganancia mínima de venta sino que usa scalpin en función de su cruce.





Son deposito de 500 en cuenta centavos seria 50000.oo

se puede empezar con el par oro, teniendo un riesgo de 20000 ...con la configuración preestablecida

LOTE= 0.01

GANANCIA= 3

MEDIA PEQUEÑA=50

MEDIO GRANDE=400

**************************************************** ** ** ** ************

Notas:

En M1 Mayor riesgo y magor ganancia...necesita un buen deposito

En M15 riesgo medio....

En H1 Menor riesgo....y ganancia moderada