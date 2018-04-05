El EA Liga Dinamica, tiene el comportamiento de una liga que se estira cuando pierde y cierra cuando es positivo, analiza el precio y abre esperando dar positivo y cierra cuando lo considera negativo.

Utiliza Indicadores: para cerrar, abrir y en caso de que de negativo para cerrar.

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CASO ORO / USD:

En el video se muestra la configuracion del par XAUUSD:

- Lote = 0.01 (utiliza el doble 0.02)

- Ganancia minima = 9 (disminuir para max y min mas pequeños)

- Ajusta distancia= 1 ( en el oro es 1, puede ser 2,3,4)

- Disminuye el lote= 10 ( puede ser 3 o 1 y el lote bajara)

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Mas adelante se pondran nuevas configuraciones.