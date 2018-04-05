Liga Dinamica

El EA Liga Dinamica, tiene el comportamiento de una liga que se estira cuando pierde y cierra cuando es positivo,  analiza el precio y abre esperando dar positivo y cierra cuando lo considera negativo.

Utiliza Indicadores: para cerrar, abrir y en caso de que de negativo para cerrar.

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CASO ORO / USD:

En el video se muestra la configuracion del par XAUUSD:

- Lote = 0.01 (utiliza el doble 0.02)

- Ganancia minima = 9 (disminuir para max y min mas pequeños)

- Ajusta distancia= 1 ( en el oro es 1, puede ser 2,3,4)

- Disminuye el lote= 10 ( puede ser 3 o 1 y el lote bajara)

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Mas adelante se pondran nuevas configuraciones.

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4.56 (48)
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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SuavizadorDePrecio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Funciona identificando picos de máximos y mínimos, para luego eliminarlos haciendo una linea o curva, pudiendo el usuario ingresar el valor de que tanto puede suavizar. Nos facilita poder ver la tendencia así como ver el cruce que puede hacer con otros indicadores, mostrando a simple vista los inicios y salidas de una tendencia u operación. Así también facilita la visualización de subidas y bajadas.
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
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Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
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Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
RadioMedia
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador de MQL5 basado en 3 EMAs, en función del precio. El precio influye en las EMAs, de tal forma que los Máximos y Mínimos solo la alteran minimamente, este influjo lo llame radio. Considerando la influencia del radio como constante, por lo que no tiene valores de entrada. Ideal para todas las criptomonedas. Funciona en todos los tiempos. Se sugiere operar cuando el precio este abajo y en bajada.... o cuando el precio este encima y en subida.
Super Suavizador Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
El Super Suavizador Inteligente es la culminación de la evolución de los suavizadores en funcion del precio, funciona en todos los pares de divisas, es fácil de usar, y puedes usarlo varias veces en un mismo par, afin de darte una idea de hacia donde va el precio, muy util para ver la tendencia a largo plazo. El SSI trata siempre de formar ondas de subidas y bajadas a fin de poder mostrar el máximo y/o mínimo de la tendencia del precio.
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
EA BBot Aliens 100 DouKang
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
EL BBot Aliens 100 DouKang se basa en cálculos matemáticos en función del precio especialmente tratando de disminuir los riesgos de las subidas y bajadas extremas, utiliza dos entradas opuestas y si el precio sube se fortalece con mas entradas y si baja también se fortalece con mas entradas, (ver video). Se recomienda usar el test para determinar el deposito mínimo para cada par, en el caso del oro con el dolar es de 3mil (ver video). Si aumenta la distancia=1,,, disminuye el riesgo, (distancia
EA Aliens Media doble
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
El robot de MQL5 Aliens mmedia doble, utiliza dos medios móviles para determinar las entradas, luego si logra una ganancia mínima de venta sino que usa scalpin en función de su cruce. Son deposito de 500 en cuenta centavos seria 50000.oo  se puede empezar con el par oro, teniendo un riesgo de 20000 ...con la configuración preestablecida LOTE= 0.01 GANANCIA= 3 MEDIA PEQUEÑA=50 MEDIO GRANDE=400 **************************************************** ** ** ** ************ Notas:    En M1 Mayor riesg
ZigZag de Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Teniendo una entrada de precios suavizados, los cuales son procesador por un ZigZag en tiempo real, dando como resultado un suavizador ajustado a un ZigZag. Con valores de entrada (periodo) mayores se vuelve un poco lenta en M1,, Ideal para H1, H4, D1 Trabaja bien con otros suavizadores, ya que su intersección es ideal Al iniciar empiza con mayor precisión desde el momento de activación, siendo el historial (anterior) de referencia ----------------------------------------------------------------
BOTON para trading manual
Cesar Juan Flores Navarro
Utilities
El EA Boton pone botones de Buy y Sell en la pantalla Ideal para usuarios que habren muchas ordenes y diferentes pares 9 botones buy desde 0.01 al 0.09 y 9 botones sell de 0.01 al 0.09 9 botones buy desde 0.1 al 0.9 y 9 botones sell de 0.1 al 0.9 Boton Close buy y sell Boton Close buy positivos y Boton Sell positivos Boton Close buy negativos y Boton Sell negativos un boton close all y botones buy de 1, 5 y 10 y botones de sell 1,5, 10
ZigZag Triple Super
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Este Asesor Experto es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en estructura de mercado multi-escala mediante pivotes fractales tipo ZigZag, combinado con gestión dinámica de lotaje progresivo y cierre inteligente por retroceso de beneficio (basket retrace). El EA está diseñado para detectar cambios estructurales del mercado utilizando tres niveles de análisis simultáneo (Big, Mid y Small) y abrir operaciones alternadas de compra y venta con control de riesgo mediante gesti
Trillonario del ORO
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto Trillonario del Oro es un  EA de riesgo extremo (Super extremo - Sea millonario en un mes) Salio la versión 2.0 ,,,,  https://www.mql5.com/es/market/product/189718?source=Site +Profile+Seller Asesor Experto Trillonario del Oro es un sistema de trading automatizado de altísimo riesgo , diseñado para operar el mercado del oro (XAUUSD) con una lógica agresiva de crecimiento, escalado progresivo y manejo intensivo de posiciones. Su filosofía no es conservadora: está pensado para esc
SuperDoble Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
SUPER DOBLE SUAVISADOR es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para suavizar el movimiento del precio y mostrar de forma más clara los cambios de tendencia. Su objetivo principal es reducir el ruido del mercado y ayudar al trader a identificar mejor los movimientos alcistas y bajistas. El indicador trabaja como una línea tipo zigzag suavizada, donde los tramos de subida se muestran en color Agua  y los tramos de bajada en color Magenta , facilitando una lectura visual rápida del compo
Super Suavizador ZigZag Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Super Suavizador ZigZag Inteligente es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para detectar la dirección principal del mercado mediante una combinación de suavizado matemático avanzado y una estructura tipo ZigZag. El indicador primero procesa el precio con un suavizador, aplicando una o varias cascadas de suavizado para reducir el ruido del mercado. Luego utiliza una corrección matemática tipo Zero Lag por cascadas, que busca disminuir el retraso natural de las medias suavizadas. Lue
Canal de Maximos y Minimos en Escalera
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Canal de Máximos y Mínimos en Escalera Indicador avanzado para MT5 diseñado para analizar el rango diario del precio y construir niveles dinámicos en forma de escalera. El indicador calcula los máximos y mínimos reales de cada día, obtiene una distancia promedio histórica y la divide según el valor configurado en INPUT_Distancia . Con esa distancia genera niveles superiores e inferiores que sólo aparecen cuando el precio los alcanza. La línea amarilla representa el centro del canal. Desde ese pu
Bot Ciclon de Ondas Aleatorias
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
ROBOT DE TRADING AUTOMATICO CICLON DE ONDAS ALEATORIAS   Asesor Experto totalmente seguro Robot de trading totalmente automático, genera ganancias siempre.   El Ciclón de Ondas Aleatorias, es un robot de trading automático desarrollado para MetaTrader 5 que identifica cambios de dirección mediante ciclos matemáticos internos: tenemos el ciclo pequeño medido por el PERIODO 1, y el ciclo mas grande medido por el PERIODO 2.   Cuando el Ciclo pequeño cruza al Ciclo mas grande, el robot genera una se
Trillonario del ORO Inteligente DOS
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto Trillonario del Oro Version 2.0, es un  EA de   poco riesgo (Sea millonario en un año) Asesor Experto Trillonario del Oro   es un sistema de trading automatizado de poco riesgo ya que solo ariesgas 100 dolares en cuenta centavos, diseñado para operar el mercado del   oro (XAUUSD)   con una lógica agresiva de crecimiento, escalado progresivo y manejo intensivo de posiciones. Su filosofía no es conservadora: está pensado para escenarios donde el operador acepta una volatilidad opera
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