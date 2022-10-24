ZigZag de Suavizador
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 24 October 2022
- Activations: 5
Teniendo una entrada de precios suavizados, los cuales son procesador por un ZigZag en tiempo real, dando como resultado un suavizador ajustado a un ZigZag.
Con valores de entrada (periodo) mayores se vuelve un poco lenta en M1,,
Ideal para H1, H4, D1
Trabaja bien con otros suavizadores, ya que su intersección es ideal
Al iniciar empiza con mayor precisión desde el momento de activación, siendo el historial (anterior) de referencia
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