ZigZag de Suavizador

Teniendo una entrada de precios suavizados, los cuales son procesador por un ZigZag en tiempo real, dando como resultado un suavizador ajustado a un ZigZag.

Con valores de entrada (periodo) mayores se vuelve un poco lenta en M1,,

Ideal para H1, H4, D1

Trabaja bien con otros suavizadores, ya que su intersección es ideal

Al iniciar empiza con mayor precisión desde el momento de activación, siendo el historial (anterior) de referencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommended products
ZigZag Triple Super
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Este Asesor Experto es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en estructura de mercado multi-escala mediante pivotes fractales tipo ZigZag, combinado con gestión dinámica de lotaje progresivo y cierre inteligente por retroceso de beneficio (basket retrace). El EA está diseñado para detectar cambios estructurales del mercado utilizando tres niveles de análisis simultáneo (Big, Mid y Small) y abrir operaciones alternadas de compra y venta con control de riesgo mediante gesti
EPoCrew Crypto Super ORB EA 30 days
Livhuwani Neville Ramovha
Experts
EPo-CreW Super ORB EA – Crypto | Advanced Opening Range Breakout System for CRYPTO   Strategy Overview The EPo-CreW Super ORB EA is a sophisticated trading system designed specifically for CRYPTOCURRENCY pairs, implementing a professional Opening Range Breakout (ORB) strategy with intelligent retracement detection.   THIS IS ONLY A TRIAL VERSION, DOWNLOAD FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/144447?source=Site +Market+My+Products+Page Core Concept: • Identifies the first
FREE
Trader Dynamic Index
Mohamed Jalloh
Experts
Core Features and Filters TDI (Traders Dynamic Index)  The EA computes the TDI using selectable candle types: Japanese, Heikin Ashi, or both. It calculates the TDI’s green (price MA), red (signal MA), and yellow (baseline) lines, along with Bollinger Bands using a custom standard deviation value. Multiple Filters for Trade Signals Baseline Filter : Trades are filtered based on the TDI baseline value. Ichimoku Cloud (Kumo) Filter : Optionally restricts trades to those above/below the cloud. Tren
VolBreakout M15
Wei Lai
Experts
== VolBreakout M15 — Volatility Squeeze Breakout ==   Strategy:   - Detects Bollinger Band / Keltner Channel squeeze (TTM   Squeeze)   - Places Buy Stop / Sell Stop at squeeze range breakout   - MACD histogram direction filter   - ATR-based dynamic Stop Loss & Take Profit   - Chandelier-style trailing stop   Features:   - No martingale, no grid, no averaging   - Fixed 1% risk per trade   - Time filter, spread filter, daily trade limit   - Fully configurable parameters   Recommended Settings:
NEXA Breakout Velocity
Park Seongcheon
Experts
NEXA Breakout Velocity NEXA Breakout Velocity is an automated trading system based on channel breakout logic combined with momentum (ROC), volume filtering, and ATR-based risk management. The system is designed to detect volatility expansion phases where price breaks beyond recent ranges with increasing speed and participation. All signals are calculated on closed bars only. Only one position per symbol is maintained at a time. Strategy Overview The system combines the following components: Chan
FREE
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicators
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Mc Support Resistance MT5
MCOFIT
Indicators
Support Resistance for MetaTrader 5 identifies and displays horizontal support and resistance levels from ZigZag pivots. The indicator is designed to help traders read price structure with a clean chart. It does not open, modify or close trades. It is a visual technical analysis tool. Main features Builds levels from confirmed ZigZag pivots. Combines the current timeframe with its immediate higher timeframe to add context without overloading the chart. Merges nearby pivots using an adaptive ATR-
FREE
XAU Anchored VWAP Pull H4
Avinash Pagadala
Experts
XAU Anchored VWAP Pull H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Anchored VWAP Pull H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Anchored VWAP pullback continuation style for gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published he
FREE
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
STD Trend envelopes of averages
Luis Enrique Ricales
5 (1)
Indicators
Trend Envelopes indicator is calculated based on a % of price change. That % is then used to determine if there is a new trend or trend remains the same. This version is using Standard Deviation for the price change calculation instead and is adding prices smoothing prior to be used in calculations. The smoothing can be done using one of the 4 average types: *   Simple Moving Average *   Exponential Moving Average *   Smoothed Moving Average *   Linear Weighted Moving Average Also, this
FREE
Volcano Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
VOLCANO GOLD v2.0 Overview Volcano Gold v2.0 is a next-generation institutional Expert Advisor designed exclusively for trading the XAU/USD (Spot Gold) pair on the M5 timeframe. Developed under the Institutional Series concept, it integrates a multi-layered quantitative engine that combines artificial intelligence, structural price analysis, professional volume metrics, and stochastic optimal control theory—all within a unified risk management system. Artificial Intelligence Engine The EA's co
Easytrading Panel Basic by Vexo
Joseph Brian Ong Gustilo
Experts
EasyTrading Panel Basic by Vexo EasyTrading Panel Basic is a free manual trade execution panel for MetaTrader 5. It provides a streamlined workflow for placing market orders with automatic risk-based lot sizing, stop loss, and take profit calculation. The panel works on any symbol and any timeframe. How It Works The panel displays on-chart with your account balance, current lot size, risk percentage, reward-to-risk ratio, and calculated stop loss. All values update in real time as you adjust par
FREE
Mac Rider Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
MacRider GOLD is a professional grid-based Expert Advisor (EA) specifically designed for XAUUSD (Gold). It combines MACD signal filtering with dynamic trailing stops and advanced money management. The EA uses the MACD indicator to detect trend direction before placing pending orders, filtering out low-quality entries and focusing on high-probability setups. The grid system places BUY STOP and SELL STOP orders at configurable distances, while automatic profit closing and dynamic trailing stops
Mystical AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders, I have designed   Mystical AI   with real results rigorously,   impeccable for his wisdom and intelligence  , tool based on several of my previous   Strategies , adapting it to the   Forex Market , therefore it is adapted to the   artificial intelligence   of   machine learning , that is, the   AI   will read parameters and then consult them to my strategy, then it will learn so that the entries are of better quality, it also has a node where you can recover positions, another of
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Gann Signal Scaner MT5
Kirill Borovskii
Indicators
This indicator is based on  a certain algorithm and acts as a market scanner. All you need to do is fill in the selected currency pairs in the settings and that’s it. Next, the indicator itself will view all these currency pairs and time frames from M5 to D1 simultaneously. When a new signal appears, the indicator will give you an Alert and also draw the letter N where this new signal will be.
PratikAlgo Universal Signals
Popat Pratik Maheshbhai
Indicators
PratikAlgo Universal Signals PratikAlgo Universal Signals is an adaptive multi-timeframe technical indicator for MetaTrader 5. It is designed to analyze market conditions and identify potential directional setups after candle confirmation. The indicator can be used on different symbols and timeframes. Its analysis automatically adapts according to the selected chart timeframe. Adaptive Trading Modes On lower timeframes, the indicator focuses on shorter-term market movements suitable for scalping
FREE
Standard PVSR
Ashok Kumar Singha
Indicators
Standard PVSR is based on Pivot Points. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-Term etc. Multiple Chart -->> For any Type of Support, Guidance, Setup Issue, EA Optimization, Input Setup etc. etc
FREE
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indicators
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicators
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
Redistribution Energy
Vitalii Zakharuk
Experts
The Redistribution Energy system for automatic forex trading is characterized by a high speed of execution of transactions (high-frequency trading) and uses complex algorithms. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. High Frequency Trading or HFT (from English High Frequency Trading) is an algorithmic method of trading in financial markets, in which the execution of a huge number of transactions is carried out in a matter of milliseconds.
Breakout MV
Emmanouil Bampalos
Experts
Breakout MV :  This Expert Advisor offers you one of the most fundamental trading strategy,  combining Moving Average and Volums indicators!  Key Features : Consistent Performance : Breakout strategy has demonstrated a robust performance across various market conditions, by capitalizing on significant price movements. Strategic Trade Execution : We select the desired range, and once the price approaches these levels and the indicators confirm our entry, we open a trade. The trade will close eit
FREE
AURA Market Sentiment Scanner
Roby Hidayat
Indicators
Objective Market Sentiment Analysis for MT5 Emotional trading is a common challenge for retail traders. The AURA Market Sentiment Scanner provides a data-driven approach to market analysis by translating complex price action, momentum, and volatility into a simple 0-100 Fear & Greed Index. Designed as a plug-and-play dashboard, this scanner helps you maintain an objective view of the market without cluttering your chart with multiple indicators. "Simplify your trading, maximize your profits, and
FREE
Gold Spot
Shaljan Areepattamannil
Indicators
XAUUSD Confluence Signals — Multi-Filter Precision Indicator for Gold Stop guessing. Trade only when six independent confluences align. XAUUSD Confluence Signals is a non-repainting MetaTrader 5 indicator built specifically for trading Gold (XAUUSD). Instead of relying on a single overused indicator, it requires six independent conditions to align before drawing a buy or sell arrow, filtering out the noise that destroys most gold-trading systems. Every signal arrives with automatic Stop Loss and
FREE
AST Pendulum
Andre Struempel
Experts
======================================== AST PENDULUM  ======================================== All advertised figures = the SAFE default configuration (backtest, clearly labeled). Martingale is an optional feature that is OFF by default. Signal:  https://www.mql5.com/de/signals/2383435 Set Datei:  https://www.mql5.com/de/market/product/189805/comments?source=Site +Profile#comment_60202495 ---------------------------------------- SHORT DESCRIPTION  ---------------------------------------- Fades
The canonical MFI
Pengyu Guo
Indicators
John Bollinger's normalized MFI (Fund Flow Index). Bollinger bands are used to calculate overbought/oversold areas. It takes three input parameters: MFI period - MFI calculation period MFI Applied Volume - Calculates the volume of MFI transactions BB period - Calculation period of the Bollinger band BB deviation - Brin deviation Calculation: NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL) Among them: TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND) BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND) MFI - M
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicators
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Indicators
The MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer is a powerful multi-timeframe indicator that automatically detects key support and resistance levels , draws dynamic trendlines , and provides a real-time market structure dashboard — all in one clean, lightweight display. It combines fractal logic and price action detection across three timeframes to give you a unified view of market direction and structure. Whether you trade reversals, breakouts, or trends, this tool highlights the zones that mat
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Stribrobot
Lubos Terynger
3 (2)
Experts
Stribrobot — Silver Trading Bot Automated EA for XAGUSD running on H1 timeframe. Uses trend following with RSI, EMA and ADX signals combined with Bollinger Band based take profit targeting. Built in market regime detection automatically adjusts behavior based on current conditions. Position sizing adapts to volatility in real time — reduces risk during high volatility spikes, increases it during calm periods. Session filters focus trading during the most active silver hours, skipping low liquidi
FREE
Buyers of this product also purchase
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Indicators
Apex Market Structure Pro Apex Market Structure Pro is a smart-money structure indicator for MetaTrader 5. It marks liquidity, structure shifts, accumulation zones and higher-timeframe bias on a single overlay, so you can read market context at a glance. It also shows the three market phases (Contraction, Expansion, Trend) as they develop. Note: this indicator is designed for Heikin Ashi charts. Set your chart to Heikin Ashi before use. The analysis is built around Heikin Ashi price flow. Wh
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicators
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Euro Escalper
Cristofher Robles
Indicators
Advanced Algorithmic Precision: Euro Escalper V6.10 Euro Escalper V6.10 is a comprehensive, institutional-grade decision-making suite engineered for systematic traders. By integrating dynamic volume profiling, fractal market structure, and non-repainting momentum alerts, it provides a mathematical edge across Synthetic Indices (Deriv), Forex, and Crypto , eliminating visual noise for absolute execution clarity. Why Professional Traders Choose Euro Escalper: 100% Non-Repainting Signals: Alert arr
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicators
Meravith is a structural market analysis framework designed to organise multi-timeframe information into a continuously updated contextual model. Meravith blog:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/770467 Contextual Market Intelligence Meravith transforms thousands of structural calculations into a coherent representation of the current market. For every analysed timeframe, the system evaluates: Trend Direction Structural Reliability Volume Participation Dynamic Equilibrium Dynamic Support Tr
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indicators
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
Indicators
Triple Crox Strategy v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Professional MetaTrader 5 Indicator 13 Patterns • Fibonacci • CLUSTER ML • Multi-Filter 1. Overview Advanced MT5 indicator combining 13 Pattern Detection , Fibonacci Analysis , CLUSTER Machine Learning and Multi-Filter system for precise signals on Forex, indices, commodities, crypto. 5-step pipeline: indicators → filter → patterns → signals → levels. 2. Trading Setup Heikin-Ashi colored bars. Buy/Sell arrows with Entry, TP1(1x ATR), TP2(2x
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicators
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicators
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
Indicators
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicators
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicators
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicators
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
More from author
SuavizadorDePrecio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Funciona identificando picos de máximos y mínimos, para luego eliminarlos haciendo una linea o curva, pudiendo el usuario ingresar el valor de que tanto puede suavizar. Nos facilita poder ver la tendencia así como ver el cruce que puede hacer con otros indicadores, mostrando a simple vista los inicios y salidas de una tendencia u operación. Así también facilita la visualización de subidas y bajadas.
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
RadioMedia
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Indicador de MQL5 basado en 3 EMAs, en función del precio. El precio influye en las EMAs, de tal forma que los Máximos y Mínimos solo la alteran minimamente, este influjo lo llame radio. Considerando la influencia del radio como constante, por lo que no tiene valores de entrada. Ideal para todas las criptomonedas. Funciona en todos los tiempos. Se sugiere operar cuando el precio este abajo y en bajada.... o cuando el precio este encima y en subida.
Super Suavizador Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
El Super Suavizador Inteligente es la culminación de la evolución de los suavizadores en funcion del precio, funciona en todos los pares de divisas, es fácil de usar, y puedes usarlo varias veces en un mismo par, afin de darte una idea de hacia donde va el precio, muy util para ver la tendencia a largo plazo. El SSI trata siempre de formar ondas de subidas y bajadas a fin de poder mostrar el máximo y/o mínimo de la tendencia del precio.
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
EA BBot Aliens 100 DouKang
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
EL BBot Aliens 100 DouKang se basa en cálculos matemáticos en función del precio especialmente tratando de disminuir los riesgos de las subidas y bajadas extremas, utiliza dos entradas opuestas y si el precio sube se fortalece con mas entradas y si baja también se fortalece con mas entradas, (ver video). Se recomienda usar el test para determinar el deposito mínimo para cada par, en el caso del oro con el dolar es de 3mil (ver video). Si aumenta la distancia=1,,, disminuye el riesgo, (distancia
EA Aliens Media doble
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
El robot de MQL5 Aliens mmedia doble, utiliza dos medios móviles para determinar las entradas, luego si logra una ganancia mínima de venta sino que usa scalpin en función de su cruce. Son deposito de 500 en cuenta centavos seria 50000.oo  se puede empezar con el par oro, teniendo un riesgo de 20000 ...con la configuración preestablecida LOTE= 0.01 GANANCIA= 3 MEDIA PEQUEÑA=50 MEDIO GRANDE=400 **************************************************** ** ** ** ************ Notas:    En M1 Mayor riesg
BOTON para trading manual
Cesar Juan Flores Navarro
Utilities
El EA Boton pone botones de Buy y Sell en la pantalla Ideal para usuarios que habren muchas ordenes y diferentes pares 9 botones buy desde 0.01 al 0.09 y 9 botones sell de 0.01 al 0.09 9 botones buy desde 0.1 al 0.9 y 9 botones sell de 0.1 al 0.9 Boton Close buy y sell Boton Close buy positivos y Boton Sell positivos Boton Close buy negativos y Boton Sell negativos un boton close all y botones buy de 1, 5 y 10 y botones de sell 1,5, 10
Liga Dinamica
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
El EA Liga Dinamica, tiene el comportamiento de una liga que se estira cuando pierde y cierra cuando es positivo,  analiza el precio y abre esperando dar positivo y cierra cuando lo considera negativo. Utiliza Indicadores: para cerrar, abrir y en caso de que de negativo para cerrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ CASO ORO / USD: En el video se muestra la configuracion del par XAUUSD: - Lote = 0.01 (utiliza el doble 0.02) - Gananci
ZigZag Triple Super
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Este Asesor Experto es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en estructura de mercado multi-escala mediante pivotes fractales tipo ZigZag, combinado con gestión dinámica de lotaje progresivo y cierre inteligente por retroceso de beneficio (basket retrace). El EA está diseñado para detectar cambios estructurales del mercado utilizando tres niveles de análisis simultáneo (Big, Mid y Small) y abrir operaciones alternadas de compra y venta con control de riesgo mediante gesti
Trillonario del ORO
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto Trillonario del Oro es un  EA de riesgo extremo (Super extremo - Sea millonario en un mes) Salio la versión 2.0 ,,,,  https://www.mql5.com/es/market/product/189718?source=Site +Profile+Seller Asesor Experto Trillonario del Oro es un sistema de trading automatizado de altísimo riesgo , diseñado para operar el mercado del oro (XAUUSD) con una lógica agresiva de crecimiento, escalado progresivo y manejo intensivo de posiciones. Su filosofía no es conservadora: está pensado para esc
SuperDoble Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
SUPER DOBLE SUAVISADOR es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para suavizar el movimiento del precio y mostrar de forma más clara los cambios de tendencia. Su objetivo principal es reducir el ruido del mercado y ayudar al trader a identificar mejor los movimientos alcistas y bajistas. El indicador trabaja como una línea tipo zigzag suavizada, donde los tramos de subida se muestran en color Agua  y los tramos de bajada en color Magenta , facilitando una lectura visual rápida del compo
Super Suavizador ZigZag Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Super Suavizador ZigZag Inteligente es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para detectar la dirección principal del mercado mediante una combinación de suavizado matemático avanzado y una estructura tipo ZigZag. El indicador primero procesa el precio con un suavizador, aplicando una o varias cascadas de suavizado para reducir el ruido del mercado. Luego utiliza una corrección matemática tipo Zero Lag por cascadas, que busca disminuir el retraso natural de las medias suavizadas. Lue
Canal de Maximos y Minimos en Escalera
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Canal de Máximos y Mínimos en Escalera Indicador avanzado para MT5 diseñado para analizar el rango diario del precio y construir niveles dinámicos en forma de escalera. El indicador calcula los máximos y mínimos reales de cada día, obtiene una distancia promedio histórica y la divide según el valor configurado en INPUT_Distancia . Con esa distancia genera niveles superiores e inferiores que sólo aparecen cuando el precio los alcanza. La línea amarilla representa el centro del canal. Desde ese pu
Bot Ciclon de Ondas Aleatorias
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
ROBOT DE TRADING AUTOMATICO CICLON DE ONDAS ALEATORIAS   Asesor Experto totalmente seguro Robot de trading totalmente automático, genera ganancias siempre.   El Ciclón de Ondas Aleatorias, es un robot de trading automático desarrollado para MetaTrader 5 que identifica cambios de dirección mediante ciclos matemáticos internos: tenemos el ciclo pequeño medido por el PERIODO 1, y el ciclo mas grande medido por el PERIODO 2.   Cuando el Ciclo pequeño cruza al Ciclo mas grande, el robot genera una se
Trillonario del ORO Inteligente DOS
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto Trillonario del Oro Version 2.0, es un  EA de   poco riesgo (Sea millonario en un año) Asesor Experto Trillonario del Oro   es un sistema de trading automatizado de poco riesgo ya que solo ariesgas 100 dolares en cuenta centavos, diseñado para operar el mercado del   oro (XAUUSD)   con una lógica agresiva de crecimiento, escalado progresivo y manejo intensivo de posiciones. Su filosofía no es conservadora: está pensado para escenarios donde el operador acepta una volatilidad opera
Filter:
No reviews
Reply to review