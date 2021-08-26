RadioMedia

Indicador de MQL5 basado en 3 EMAs, en función del precio.

El precio influye en las EMAs, de tal forma que los Máximos y Mínimos solo la alteran minimamente, este influjo lo llame radio.

Considerando la influencia del radio como constante, por lo que no tiene valores de entrada.

Ideal para todas las criptomonedas.

Funciona en todos los tiempos.

Se sugiere operar cuando el precio este abajo y en bajada.... o cuando el precio este encima y en subida.