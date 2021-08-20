Inteligente TRex Raptor Rapido

Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración.

Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente.

El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros:

Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner el lote mínimo...que seria 0.01....MODIFICAR ESTA PARTE EN EL EA

Máximo Volumen...Si Vol=1,2,3......... Si es 1 tendría un riesgo mínimo, si es 2 aumenta el riesgo.3...4..

Ganancia por operación.................. 1,2,3, Ganancia mínima recomendada ya que al aumenta aumenta el riesgo.

Riesgo (+++1,2, .//. 5,6---)>2 ........... 1=Mayor riesgo, 2= Bajando el riesgo, 3,4,5,....10 riesgo bajo..,...20.30...



DISTANCIA X GANANCIA

Ganancia Primera(Ejemplo= 0.01/0.2/0.5/-1-/5/10)......Si el precio se mueve a favor pondrá una operación cada 0.01 o 0.2 (del precio positivo)

Perdida Primera(Ejemplo= 0.1/0.2/0.5/-1-/5/10).........Si es precio se mueve en contra pondrá una operación cada 0.1 o 0.2(del precio positivo)

Perdida Extrema(Ejemplo= 1/2/3...5/10...)................Si el volumen pasa del volumen máximo se pondrá una operación cada 1,2,3,

Vea las tablas para poder manipular bien los parámetros de entrada y poder obtener el riesgo máximo..se recomienda poner un deposito 3 veces del riesgo máximo.

Funciona para cualquier criptomoneda o par.....

No caducara con el paso del tiempo........

.....................................................................................................................................................