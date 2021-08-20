Inteligente TRex Raptor Rapido
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración.
Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente.
El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros:
Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner el lote mínimo...que seria 0.01....MODIFICAR ESTA PARTE EN EL EA
Máximo Volumen...Si Vol=1,2,3......... Si es 1 tendría un riesgo mínimo, si es 2 aumenta el riesgo.3...4..
Ganancia por operación.................. 1,2,3, Ganancia mínima recomendada ya que al aumenta aumenta el riesgo.
Riesgo (+++1,2, .//. 5,6---)>2 ........... 1=Mayor riesgo, 2= Bajando el riesgo, 3,4,5,....10 riesgo bajo..,...20.30...
DISTANCIA X GANANCIA
Ganancia Primera(Ejemplo= 0.01/0.2/0.5/-1-/5/10)......Si el precio se mueve a favor pondrá una operación cada 0.01 o 0.2 (del precio positivo)
Perdida Primera(Ejemplo= 0.1/0.2/0.5/-1-/5/10).........Si es precio se mueve en contra pondrá una operación cada 0.1 o 0.2(del precio positivo)
Perdida Extrema(Ejemplo= 1/2/3...5/10...)................Si el volumen pasa del volumen máximo se pondrá una operación cada 1,2,3,
Vea las tablas para poder manipular bien los parámetros de entrada y poder obtener el riesgo máximo..se recomienda poner un deposito 3 veces del riesgo máximo.
Funciona para cualquier criptomoneda o par.....
No caducara con el paso del tiempo........
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CONFIGURACIÓN EJEMPLO: (Ver Imagen).........................................................................................
DEPOSITO MINIMO = 20 000.oo (En cuentas centavos seria 200.oo)
PAR= EUR/JPY
PERIODO=M15
CONFIGURACIÓN DE VALORES DE ENTRADA (Ver VIDEOS)
DEL 1ENE2020 al 17AGO2021............ ......... EUR/JPY
(12 meses + 8 meses)..................... ................ M15
EA TITAN TRex INTELIGENTE RAPIDO v1.0
Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01)............ ......... 0,01 NOTA: en el real y demo sale=1… cambiar a 0.01
Máximo Volumen...Si Vol=1,2,3................, ......... 1
Ganancia por operación................................... 3
Riesgo (+++1,2, .//. 5,6---)>2.................. ......... 5
DISTANCIA X GANANCIA
Ganancia Primera(Ejemplo= 0.01/0.2/0.5/-1-/5/10) ......... ......... 0,01
Perdida Primera(Ejemplo= 0.1/0.2/0.5/-1-/5/10) ....................... 0,3
Perdida Extrema(Ejemplo= 1/2/3...5/10...) ........................ ......... 1
magic number......................................................... ......... 1003
GANANCIA EN 20 MESES .................................................45351,81
Ganancia al mes................................................. ......... 2267,59 (en cuenta centavos seria 22.67)
RIESGO............................................................ ......... 9134,45
DEPOSITO RECOMENDADO...................................... ......... 20000,00 ......... SE COLOCA 2 VECES EL VALOR DEL RIESGO RECOMENDADO (Si desea minimizar el riesgo puede poner 30mil o 50mil)
Con el deposito de 20000 puedes instalar 3 pares(de los vídeos-o mas)