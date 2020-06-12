Linea Horizontal Inteligente

En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos.

La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tiempo va haber un máximo y/o mínimo, y lo maravilloso del indicador es que trabaja en todos los tiempos M1, M5, m15....H1...etc y con todos las criptomonedas.

El Indicador Horizontal les dará muchas ganancias en poco tiempo, si, encontramos una divisa que tenga mas intersecciones (Mas Máximos y Mínimos) en periodos de tiempo cortos y en M1. Ejemplo el USDJPY.