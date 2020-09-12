Titan Inteligente REX
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado.
El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio. Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes.
Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígitos).
Funciona según la tendencias de las iMA una corta y una larga, y según los PUNTOS=500 que avance sobre las iMA en el intervalo definido inicia el beneficio,va colocando Ticket según su avance.
Depósito básico 10000, 100000, 1000000 (Según el instrumento)
Apalancamiento 1: 20-1000
Periodo del gráfico: M1, M5, M15, M30,H1,H2
Pares de divisas recomendados: GBPUSD, EURUSD