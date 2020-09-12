TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado.

El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio. Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes.

Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígitos).

Funciona según la tendencias de las iMA una corta y una larga, y según los PUNTOS=500 que avance sobre las iMA en el intervalo definido inicia el beneficio,va colocando Ticket según su avance.

Depósito básico 10000, 100000, 1000000 (Según el instrumento)

Apalancamiento 1: 20-1000

Periodo del gráfico: M1, M5, M15, M30,H1,H2

Pares de divisas recomendados: GBPUSD, EURUSD



