LueYingC

      [LueYingEA]
      掠影EA-简介:
      掠影EA分为多个系列,不同系列之间由后缀字母区分.
        [LueYingC]  掠影C:非自动助手类型工具EA-MT4版.
        [LueYingX]  掠影X:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT4版.
        [LueYingM]  掠影M:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT5版.
      ------------------------------
      [LueYingC]
      掠影C-使用:
        操作防护:安全模式需要确认,急速模式操作立即执行.
        做单模式:掠影C独立模式下的订单,自主管理不被掠影X识别.
        掠影C联控模式下,同组订单可被掠影X管理同时在C上操作也.
        可主动管理X版订单.
        订单组别:修改后仅对指定组别进行操作.
        手数:现价每单固定手数,挂单每单基础手数,
        单数:订单数量.
        挂单间隔:批量挂单每单间隔.
        挂单倍率:批量挂单手数增长率.
        调用指标:支持多个指标一键调用,重叠使用,更多指标后续扩展.
        订单链路:显示已完成订单路径.
        所有订单开单,挂单,平仓,删挂单,平盈亏,清仓,仅对指定组别执行.
      ------------------------------,
      [LueYingC]
      掠影C-升级:
        掠影C,新版会不定期更新,由于C版没有云端升级支持,所以升级以各论坛最
        新贴子为准.
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VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
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Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Custom Alerts AIO MT4
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