LueYingC

      [LueYingEA]
      掠影EA-简介:
      掠影EA分为多个系列,不同系列之间由后缀字母区分.
        [LueYingC]  掠影C:非自动助手类型工具EA-MT4版.
        [LueYingX]  掠影X:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT4版.
        [LueYingM]  掠影M:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT5版.
      ------------------------------
      [LueYingC]
      掠影C-使用:
        操作防护:安全模式需要确认,急速模式操作立即执行.
        做单模式:掠影C独立模式下的订单,自主管理不被掠影X识别.
        掠影C联控模式下,同组订单可被掠影X管理同时在C上操作也.
        可主动管理X版订单.
        订单组别:修改后仅对指定组别进行操作.
        手数:现价每单固定手数,挂单每单基础手数,
        单数:订单数量.
        挂单间隔:批量挂单每单间隔.
        挂单倍率:批量挂单手数增长率.
        调用指标:支持多个指标一键调用,重叠使用,更多指标后续扩展.
        订单链路:显示已完成订单路径.
        所有订单开单,挂单,平仓,删挂单,平盈亏,清仓,仅对指定组别执行.
      ------------------------------,
      [LueYingC]
      掠影C-升级:
        掠影C,新版会不定期更新,由于C版没有云端升级支持,所以升级以各论坛最
        新贴子为准.
      ------------------------------
Altri dall’autore
Hurricane500
Xi Wen Tian
Experts
基于波段交易策略，使用低风险的交易策略来最大程度地尽量及时的获取利润. 策略原理 1、进场：点差限制,时间限制,ATR限制,确保波幅不会太大,布林带上轨开空单,布林带下轨开多单。 2、出场：点差限制,点差太大了平不了仓,这个请注意，平台时间0-1点点差会很大。多单在中轨上平台，空单在中轨下平仓。中轨就是布林带用到的那根均线,不知道的,自己了解下布林带的原理. 使用说明 1、适用品种:GBPCAD,GBPAUD,GBPNZD,EURNZD,EURAUD,EURCAD,AUDCAD,AUDCHF等等. 2、适用周期:M5,或者M15. 3、时间设置：参数中设置的是平台时间，须注意GMT的偏离换算........
FREE
LueYingM
Xi Wen Tian
Experts
[LueYingM] 掠影M-是云端多策略集合版,组件功能丰富 ,可以运行的 网格, 马丁,趋势,头皮 , 云端共享空间库,可自主拓展存储多种策略参数 ,一键调用方便快捷 ================================================================= 当前EA主要使用策略是趋势波段类,启动资金最低 $1000 USD 开单仓量0.5-0.1 原参数设定风格彪悍,风险和产利润都较高,追求稳定收益可自己设置低仓量. EA设置界面功能丰富,所以看起来也很复杂,但这个都不需你逐个设置, EA已有多套云端策略和匹配参数,只需简单加载即可运行 [新手简单操作流程] 装载云端参数 + 加载云端策略,打开EA暂停键即可运行. 特别注意: [购买流程] 因为本EA需要Dll组件连接云端才能正常工作, 市场禁止上传DLL组件,用户无法从市场上直接下载到DLL组件, 所以DLL组件和完整版EA需要作者发送给用户 因此请在购买后,第一时间联系作者, [使用环境] 本EA 在1920X1080分辨率下开发,因为UI界面可调配置选择较多 避免分辨率不同出现重叠
