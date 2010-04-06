LueYingC
- Utilità
- Xi Wen Tian
- Versione: 1.15
- Aggiornato: 6 aprile 2023
[LueYingEA]
掠影EA-简介:
掠影EA分为多个系列,不同系列之间由后缀字母区分.
[LueYingC] 掠影C:非自动助手类型工具EA-MT4版.
[LueYingX] 掠影X:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT4版.
[LueYingM] 掠影M:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT5版.
------------------------------
[LueYingC]
掠影C-使用:
操作防护:安全模式需要确认,急速模式操作立即执行.
做单模式:掠影C独立模式下的订单,自主管理不被掠影X识别.
掠影C联控模式下,同组订单可被掠影X管理同时在C上操作也.
可主动管理X版订单.
订单组别:修改后仅对指定组别进行操作.
手数:现价每单固定手数,挂单每单基础手数,
单数:订单数量.
挂单间隔:批量挂单每单间隔.
挂单倍率:批量挂单手数增长率.
调用指标:支持多个指标一键调用,重叠使用,更多指标后续扩展.
订单链路:显示已完成订单路径.
所有订单开单,挂单,平仓,删挂单,平盈亏,清仓,仅对指定组别执行.
------------------------------,
[LueYingC]
掠影C-升级:
掠影C,新版会不定期更新,由于C版没有云端升级支持,所以升级以各论坛最
新贴子为准.
------------------------------
掠影EA-简介:
掠影EA分为多个系列,不同系列之间由后缀字母区分.
[LueYingC] 掠影C:非自动助手类型工具EA-MT4版.
[LueYingX] 掠影X:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT4版.
[LueYingM] 掠影M:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT5版.
------------------------------
[LueYingC]
掠影C-使用:
操作防护:安全模式需要确认,急速模式操作立即执行.
做单模式:掠影C独立模式下的订单,自主管理不被掠影X识别.
掠影C联控模式下,同组订单可被掠影X管理同时在C上操作也.
可主动管理X版订单.
订单组别:修改后仅对指定组别进行操作.
手数:现价每单固定手数,挂单每单基础手数,
单数:订单数量.
挂单间隔:批量挂单每单间隔.
挂单倍率:批量挂单手数增长率.
调用指标:支持多个指标一键调用,重叠使用,更多指标后续扩展.
订单链路:显示已完成订单路径.
所有订单开单,挂单,平仓,删挂单,平盈亏,清仓,仅对指定组别执行.
------------------------------,
[LueYingC]
掠影C-升级:
掠影C,新版会不定期更新,由于C版没有云端升级支持,所以升级以各论坛最
新贴子为准.
------------------------------