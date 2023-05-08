LueYingM

[LueYingM]

掠影M-是云端多策略集合版,组件功能丰富 ,可以运行的 网格, 马丁,趋势,头皮 ,

云端共享空间库,可自主拓展存储多种策略参数 ,一键调用方便快捷

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当前EA主要使用策略是趋势波段类,启动资金最低 $1000 USD 开单仓量0.5-0.1

原参数设定风格彪悍,风险和产利润都较高,追求稳定收益可自己设置低仓量.

EA设置界面功能丰富,所以看起来也很复杂,但这个都不需你逐个设置,

EA已有多套云端策略和匹配参数,只需简单加载即可运行

[新手简单操作流程]

装载云端参数 + 加载云端策略,打开EA暂停键即可运行.

特别注意: [购买流程]

因为本EA需要Dll组件连接云端才能正常工作,

市场禁止上传DLL组件,用户无法从市场上直接下载到DLL组件,

所以DLL组件和完整版EA需要作者发送给用户

因此请在购买后,第一时间联系作者,

[使用环境]

本EA 在1920X1080分辨率下开发,因为UI界面可调配置选择较多

避免分辨率不同出现重叠,建议将电脑分辨率也设置为相同

本EA 为中文界面,为了避免乱码影响策略执行,请在中文环境下运行.

即使你不懂中文也没关系,可由作者帮你调整,所以请务必在中文环境下运行,不要在乱码环境运行

英文版支持将在之后新增

[发售总量]

考虑到云端承受能力,本EA暂定发行量为500名,即授权账户达到500后暂停发行,

待新增云端服务器后在进行扩建账户.

[关于回测]

EA是多策略合集,初始装载时所有参数都是零,需要挑选云端参数和策略进行加载

因此EA无法进行回测.



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Xi Wen Tian
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基于波段交易策略，使用低风险的交易策略来最大程度地尽量及时的获取利润. 策略原理 1、进场：点差限制,时间限制,ATR限制,确保波幅不会太大,布林带上轨开空单,布林带下轨开多单。 2、出场：点差限制,点差太大了平不了仓,这个请注意，平台时间0-1点点差会很大。多单在中轨上平台，空单在中轨下平仓。中轨就是布林带用到的那根均线,不知道的,自己了解下布林带的原理. 使用说明 1、适用品种:GBPCAD,GBPAUD,GBPNZD,EURNZD,EURAUD,EURCAD,AUDCAD,AUDCHF等等. 2、适用周期:M5,或者M15. 3、时间设置：参数中设置的是平台时间，须注意GMT的偏离换算........
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LueYingC
Xi Wen Tian
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[LueYingEA]       掠影EA-简介:       掠影EA分为多个系列,不同系列之间由后缀字母区分.         [LueYingC]  掠影C:非自动助手类型工具EA-MT4版.         [LueYingX]  掠影X:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT4版.         [LueYingM]  掠影M:多组件集成,强大云端数据库版EA-MT5版.       ------------------------------       [LueYingC]       掠影C-使用:         操作防护:安全模式需要确认,急速模式操作立即执行.         做单模式:掠影C独立模式下的订单,自主管理不被掠影X识别.         掠影C联控模式下,同组订单可被掠影X管理同时在C上操作也.         可主动管理X版订单.         订单组别:修改后仅对指定组别进行操作.         手数:现价每单固定手数,挂单每单基础手数,         单数:订单数量.         挂单间隔:批量挂单每单间隔.   
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