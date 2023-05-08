[LueYingM]

掠影M-是云端多策略集合版,组件功能丰富 ,可以运行的 网格, 马丁,趋势,头皮 ,

云端共享空间库,可自主拓展存储多种策略参数 ,一键调用方便快捷



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当前EA主要使用策略是趋势波段类,启动资金最低 $1000 USD 开单仓量0.5-0.1

原参数设定风格彪悍,风险和产利润都较高,追求稳定收益可自己设置低仓量.

EA设置界面功能丰富,所以看起来也很复杂,但这个都不需你逐个设置,

EA已有多套云端策略和匹配参数,只需简单加载即可运行



[新手简单操作流程]

装载云端参数 + 加载云端策略,打开EA暂停键即可运行.

特别注意: [购买流程]

因为本EA需要Dll组件连接云端才能正常工作,

市场禁止上传DLL组件,用户无法从市场上直接下载到DLL组件,

所以DLL组件和完整版EA需要作者发送给用户

因此请在购买后,第一时间联系作者,

[使用环境]

本EA 在1920X1080分辨率下开发,因为UI界面可调配置选择较多

避免分辨率不同出现重叠,建议将电脑分辨率也设置为相同



本EA 为中文界面,为了避免乱码影响策略执行,请在中文环境下运行.

即使你不懂中文也没关系,可由作者帮你调整,所以请务必在中文环境下运行,不要在乱码环境运行



英文版支持将在之后新增

[发售总量]

考虑到云端承受能力,本EA暂定发行量为500名,即授权账户达到500后暂停发行,

待新增云端服务器后在进行扩建账户.



[关于回测]

EA是多策略合集,初始装载时所有参数都是零,需要挑选云端参数和策略进行加载

因此EA无法进行回测.









