-- BEST SWING --





L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux.

L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité de s'inverser.

L'indicateur n'utilise pas la méthode utilisée par la plupart des techniques d'indicateurs qui est généralement similaire à celle de l'indicateur Zigzag.

Cette particularité permet à l'indicateur de tracer un support horizontal ou un niveau de résistance qui n'est pas exactement au sommet ou au bas du swing.

Il trace donc des lignes pointillées vertes ou blanc au niveau du bas de swing indiqué un niveau de support horizontal. il trace également une ligne pointillée rouge ou noire au niveau du swing haut indiquant un niveau de résistance horizontal.









AVANTAGES DE L'UTILISATION DE L'INDICATEUR --BEST SWING--





._ L'un des premiers avantages majeurs de l'utilisation de cet indicateur, est le travail qu'il effectue de manière automatique et de manière transparente pour le trader. Une fois que le cout de la paire de devises ou de l'actif a atteint un nouveau plus haut ou plus bas, l'indicateur l'identifie automatiquement sans aucun travail effectué par le trader (sans entrée, ni analyse du trader) et la marque en utilisant une courte ligne horizontale pour la rendre très visible au commerçant.





._ Le trader peut également se soucier moins des signaux à échanger et des signaux à ne pas échanger au cours d'une journée de trading. Cela implique également que, puisque les décisions d'entrées peuvent être automatisées à partir de l'indicateur, le trader peut alors comprendre passer plus de temps à essayer les autres éléments de l'analyse techniques nécessaires pour faire du trading une carrière réussie.





. _ L'indicateur peut créer des alertes visuelles et audios pour le trader une fois qu'une opportunité de Trade s'est présentée .ceci permet d'éliminer complètement la nécessité pour le trader de continuer à regarder l'écran toute la journée en cherchant si les signaux sont encore apparus ou non.





. _ Les commerçants peuvent se détendre en sachant que l'indicateur -BEST SWING- effectue automatiquement toute l'analyse et la production de signal. Cela signifie que les commerçants qui utilisent l'indicateur peuvent ne plus se soucier de savoir s'ils font ou non une technique d'analyse , car le signal lui même en général suffit pour le commerçant. Ceci est très important car il peut alors aider les traders débutants à commencer à trader immédiatement après avoir appris les bases en utilisant cet indicateur au lieu d'essayer d'apprendre à faire leur propre analyse technique immédiatement ou d'accepter des Trade basé sur une analyse technique immature ou incomplète.





. _ Les autres stratégies de PRICE ACTION, telles que les ruptures ou les cassures des lignes de tendance, peuvent être combinées avec l'indicateur -BEST SWING- pour un rendement élevé. Cela signifie que les commerçants peuvent combiner efficacement leurs stratégies avec cet indicateur sans risque de perdre de qualité sur leurs transactions. L'indicateur aide réellement à améliorer la qualité des transactions effectuées par le trader puisqu'il garantit essentiellement que le trader n'effectue des transactions que lorsque le marché est dirigé et ignore totalement les périodes ou les marchés ne bougent pas.





. _ Il est vivement recommandé aux commerçants d'utiliser uniquement l'indicateur sur les unités de temps (UT) plus élevées, car il a tendance à produire des signaux bien meilleurs lorsqu'ils sont utilisés sur des délais (UT) plus élevés. L'indicateur fonctionnera mieux une fois que les délais (UT) augmenteront, car les délais inférieurs, une fois qu'ils sont inférieurs à une heure (1H), sont très souvent sujets aux faux signaux et aux transactions qui ne se déplaceront que sur de très petites distances et qui craignent de piéger le commerçant ou d'entraîner des pertes si le commerçant ne fait pas attention.









COMMENT UTILISER L'INDICATEUR --BEST SWING--





Cet indicateur est mieux utilisé comme base traditionnelle de support horizontal et de ligne de résistance. Il peut être négocié comme base pour les inversions sur les supports et les résistances, et peut également être négocié comme base pour les cassures de Momentum.

ACHETER LA CONFIGURATION COMMERCIALE

QUAND ENTRER ?

Un nouveau niveau de support doit être identifié par l'indicateur --BEST SWING-- .

Ouvrez un ordre d'achat dès qu'une bougie dynamique haussière se ferme au dessus d'un niveau de résistance.

Définir le stop en dessous du niveau de support.

QUAND SORTIR ?

Fermez l'ordre dès que l'action des prix commence à montrer des signes d'un possible renversement baissier.





VENDRE LA CONFIGURATION COMMERCIALE

QUAND ENTRER ?

Un nouveau niveau de résistance doit être identifié par l'indicateur --BEST SWING--.

Ouvrez un ordre de vente dès qu'une bougie dynamique baissière se ferme au dessus d'un niveau de support.

Définir le stop en dessous du niveau de résistance.





QUAND SORTIR ?

Fermez l'ordre dès que l'action des prix commence à montrer des signes d'un possible renversement haussier.











