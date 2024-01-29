Touch VWAP MT4

5

O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP apenas clicando no botão de apagar.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/44982

Reviews 2
heiko v.piechowski
1943
heiko v.piechowski 2025.01.24 08:47 
 

Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt

freddddddddd
54
freddddddddd 2024.05.04 17:50 
 

Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...

Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.

Recommended products
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
Indicators
The one and only indicator that identifies Volatility Squeeze. A Squeeze is a compression of volatility in the market. If this compression of volatility reaches a certain percentage it means that the market could explode in moments. I highly recommend using the indicator in conjunction with the economic calendar. If there are important news and the indicator shows a  BLUE HISTOGRAM  on the exchange in question, a sign of a powerful compression of volatility. Then get ready to grasp the next
FREE
Scalping Edge Pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indicators
Scalping Edge Pro Indicator Unleash the Power of Precision Trading: Introducing Scalping Edge Pro Tired of market noise and conflicting signals that cloud your judgment? Are you searching for a tool that delivers the clarity and confidence needed to seize rapid opportunities in volatile markets? Scalping Edge Pro is the engineered solution designed for traders who demand precision and professionalism in every trade. It is meticulously calibrated for peak performance on the 15-minute (M15) timef
FREE
MP Custom Levels for MT4
Pierre Ksachikian
Utilities
This utility identifies certain candle open times on chart, this can help you to see your favorite candle open and use it as it fits in your strategy. This tool is very useful for intraday charting and indicating your sessions. ___________________________________________________________________________________ Disclaimer: Do NOT trade or invest based upon the analysis presented on this channel. Always do your own research and due diligence before investing or trading. I’ll never tell you what
FREE
ARKA Logical Trader vL MT4
Aren Davidian
5 (3)
Indicators
This indicator is based on Mr. Mark Fisher's ACD strategy, based on the book "The Logical Trader." - OR lines - A lines - C lines - Daily pivot range - N days pivot range - Customizable trading session - Drawing OR with the desired time Drawing levels A and C based on daily ATR or constant number - Possibility to display daily and last day pivots in color zone - Displaying the status of daily PMAs (layer 4) in the corner of the chart - Show the order of daily pivot placement with multi-day pi
FREE
MP Demark Pivot Levels
Pierre Ksachikian
4 (1)
Indicators
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicators
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
NeoBull Breakout Indicator MT4
Marco Scherer
Indicators
NeoBull Breakout Indicator - Professional Breakout Trading Made Easy The NeoBull Breakout Indicator is a powerful technical indicator for MetaTrader 4 , specifically designed for breakout traders. It combines proven Highest High/Lowest Low levels with the SMA 200 trend filter to identify high-probability breakout setups. Main Features: Stepped Highest High (20) Line - Shows the highest high of the last 20 periods as a clear, horizontal line (like in TradingView) Stepped Lowest Low (20) Line - S
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indicators
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
SessionLevels
Tolga Duyen
Indicators
This indicator displays potential price levels, support and resistance levels, highest and lowest price levels for Asian, European and American sessions. It works for the day that you select from user interface. It is suitable for gold, bitcoin, all currencies, commodities, crypto currencies and all investment instruments on the metatrader. You can use on the your day trade  transactions easily. This indicator is for metatrader4 platform.
FREE
Grapic ByArrowTrend Pro
Truong Cong Truc
1 (1)
Indicators
Indicator support for only: Entry Point to Trend Pro Link indicator  support   :   https://www.mql5.com/en/market/product/70867 Supports all currency pairs declared in the definition. Help investors do not need to open many charts. Notice the DEAL:  multiple time frames confluence   M15, H1, H4. Entry Point to Trend Pro The indicator helps investors to identify the earliest and perfect reversal point. Easy to make decision to trade with the trend   Price action trading. support resistance an
FREE
Pivot classic woodie camarilla fibonacci demark
Emin Ulucanli
Indicators
Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Pivot points, or simply pivots, are useful for identifying potential support/resistance levels, trading ranges, trend reversals, and market sentiment by examining an asset's high, low, and closing values. The Floor/Classic Pivot Points can be calculated as follows. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High - P) R1 = P * 2 - Low R2 = P + (High - Low) R3 = High + 2*(P - L
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indicators
SR is a support and resistance indicator, it shows major highs and lows by different colors. The color of a level is changing if the last high or low are touching it. After the closing of a bar above or below level, it will delete it. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *This indicator signal is not perfect and have to be used with other market analysis and confirmations.
FREE
Current Candle Close above TL Alert
Chen Yau Weng
Indicators
This is just a simple indicator that show Alert when the Current candle Close Above the Trendline. Previous candle do not affect the Alert.  The indicator is tied to the Trendline so if the Trendline is accidentally deleted, the Alert will not work. The indicator will draw another Trendline if the current Trendline is deleted.  Removing the indicator will removed the Trendline. There are 4 type of Alert to set: Popup Alert, Signal Alert, Push Notification, Comment.
FREE
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicators
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
MP Woodie Pivot Levels
Pierre Ksachikian
Indicators
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Woodie Pivots. Woodie’s pivot points are made up of multiple key levels, calculated from past price points, in order to frame trades in a simplistic manner. The key levels include the ‘pivot’ itself, and multiple support and resistance levels (usually up to three each). Traders use these levels as a guide for future price movements when setting up trades. The pivot : (Previous high + previous low + 2 x previous
FREE
Timer support for Scalping
Do Thanh Tuan
Indicators
Forex trading support timer: - This is an indicator that supports a trader's trading process. - Before placing a BUY or SELL order, it is advisable to observe what the current time is like, to get the best position when trading. Function of indicator: - Display information about candle closing time of different timeframes (M1,M5,M15,H1), best used when Scalping. - Show market spreads. - Show TimeZone Trading. - Displays the remaining time of a session.
FREE
FE Fibo Expansion
Syahirul Nizzam Bin Haron
Indicators
This is Fibo Expansion. You can use it, as profit target at any level... It use price Highs and Lows and price between... It is simple and easy to use... No Input menu, just drag it on your chart and it ready to use... The blue and red dot color indicate it direction... It also use as the same as fractal high and low price as the points to construct the levels... No more analysis to choose the points..
FREE
SMC Ultimate Structure Pro EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indicators
Title: SMC Structure for EURUSD Description: This indicator is designed to map market structures based on Smart Money Concepts (SMC). It identifies Swing Structure, Internal Structure, Order Blocks, and Fair Value Gaps (FVG). The tool is optimized for performance to manage resources efficiently on the MetaTrader platform. Key Features: 1. Market Structure Mapping Identifies Major Swing Structure with BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character). Displays Internal Structure to visual
FREE
Ava Swan Pro Signal
Nirundorn Promphao
4.5 (2)
Indicators
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in M30 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of M5 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe M5: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exa
FREE
Multi Pivot Point
Meysam Ghasemi
Indicators
pivot points using by many traders and pivot levels most of the times are very helpfull . this indicator is a custom with internal parameters. it can show two times pivot (weekly and daily). you can choose periods total for each time showing pivots.( 1 week , 2 week ,...1day , 2day ,...) when use weekly and daily pivots , it can show you many support and resistance zones. if have proposal comment too me for upgrading indicator.
FREE
ADR Bands
Navdeep Singh
4.5 (2)
Indicators
Average daily range, Projection levels, Multi time-frame ADR bands shows levels based on the selected time-frame. Levels can be used as projections for potential targets, breakouts or reversals depending on the context in which the tool is used. Features:- Multi time-frame(default = daily) Two coloring modes(trend based or zone based) Color transparency  
FREE
AC Pivot Panel MT4
Atefe Shoopani
Indicators
AC Pivot Panel – Your Ultimate Pivot Trading Tool The   AC Pivot Panel   is a powerful yet user-friendly pivot point indicator designed to help traders identify key support and resistance levels with ease. Whether you’re a beginner or an experienced trader, this indicator simplifies pivot trading and enhances your decision-making process. Key Features : Interactive Selection Panel : Easily adjust pivot settings directly on the chart with a compact and intuitive panel. Multiple Pivot Methods : C
FREE
Parabolic Predictor
Thushara Dissanayake
Indicators
The Parabolic Predictor is a powerful technical indicator designed to identify precise trends and filter traditional Parabolic signals to predict market entry and exit levels. With its advanced techniques, this indicator offers an accurate visualization of trend direction, optimal entry levels, and take profit levels directly on the chart. Additionally, it features a fast alert system that sends notifications via mobile, email, and pop-up alerts whenever a signal is generated or a take profit l
RaysFX Supertrend Line
Davide Rappa
5 (2)
Indicators
RaysFX Supertrend + Alert RaysFX Supertrend è un indicatore di tendenza superiore progettato per i trader che desiderano avere un vantaggio nel mercato. Questo indicatore utilizza una combinazione di CCI (Commodity Channel Index) e ATR (Average True Range) per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di trading accurati. Caratteristiche principali Indicatori CCI e ATR: Utilizza due degli indicatori più popolari e affidabili per identificare le tendenze del mercato e generare segnal
FREE
Ava Ffx Signal
Nirundorn Promphao
Indicators
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in H1 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of H1 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe H1: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exam
FREE
Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Indicators
How to Create an Automated Trading Robot Have you ever wondered how powerful it would be to automate your trading strategies with just a few clicks of the mouse? Imagine having the freedom to create and test different trading strategies without the need to dive into complicated code. With Rule Plotter, this vision becomes a reality. Here we will explore how you can create your own custom trading robot using Rule Plotter, a trade-system creation tool that simplifies the entire process. What is Ru
FREE
Squeeze and Momentum Indicator
Ibrahim Kisioglu
Indicators
Squeeze and Momentum Indicator Indicator — Version 1.0 The Squeeze and Momentum Indicator is designed to highlight periods of low volatility followed by potential expansions in market activity. It combines Bollinger Bands and Keltner Channels to identify “squeeze” conditions and uses a momentum histogram to estimate the likely direction of the move once volatility expands. How it works: A squeeze occurs when the Bollinger Bands contract inside the Keltner Channels. This condition is marked wit
FREE
MA Dev Chanel
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор показывает максимальное отклонение от скользящей средней за заданный период. Границы канала могут послужить своего рода зонами перекупленности/перепроданности, от которых может произойти откат цены к центру канала. За этими уровнями и стоит искать дополнительные сигналы для входа в сделку.  В настройках индикатора всего 2 параметра -  период, за который будет расчитываться индикатор и метод усреднения скользящей средней.
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Indicators
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This DEMO only works with AUDNZD, the full product can be found at https://www.mql5.com/en/market/product/26328 How does it work? The indicator
FREE
Super Pivot and Fibo
Muhammed Emin Ugur
4 (1)
Indicators
Introducing the Super Pivot and Fibo Indicator: Your Ultimate Trading Companion Are you ready to take your trading to the next level? The Super Pivot and Fibo Indicator is here to revolutionize your trading strategy. This powerful tool combines key elements such as pivot points, Fibonacci retracement and extension levels, high-low values, and Camarilla points to provide you with a comprehensive and accurate analysis of the market. Key Features: Pivot Points: Our indicator calculates daily, weekl
FREE
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicators
Top Bottom Tracker is an indicator based on sophisticated algorithms that analyse the market trend and can detect the highs and lows of the trend / MT5 version . The price will progressively increase until it reaches 500$. Next price --> $99 Features No repainting This indicator does not change its values when new data arrives Trading pairs All forex pairs Timeframe     All timeframes Parameters ==== Indicator configuration ==== Configuration parameter // 40 (The higher the value, the
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
More from author
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
IFR Stochastic MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. Ho
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilities
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
4.8 (5)
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
Afastamento Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111705
FREE
IFR Stochastic MT4
Danrlei Hornke
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. How
FREE
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Niveis DX Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111706
FREE
Niveis DX Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111710
FREE
Afastamento Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111704
FREE
Position and Coverage MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139409
FREE
Chart Control MT4
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/109444
FREE
Position and Coverage MT4
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139405
FREE
Stochastic Slow
Danrlei Hornke
Indicators
Stochastic: It was developed by George Lane in the early 1950s. It is based on the principle that the price closes close to the maximum if the asset is on an uptrend, and close to the minimum if it is on a downtrend. Following the idea of the inercial movement of prices. This indicator can generate possible signals of overbought moments or about asset sales. In a usual way it can used according to some standards; Slow Stochastic: A moving average of 3 periods is calculated on the stochastic in
Larry Williams
Danrlei Hornke
Indicators
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicators
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicators
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Filter:
heiko v.piechowski
1943
heiko v.piechowski 2025.01.24 08:47 
 

Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2025.01.24 13:31
Vielen Dank, ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Ich verstehe, dass der Vorschlag darin besteht, dass es aufgrund der Infinitesimalrechnung kompliziert ist, den richtigen Punkt, an dem die Infinitesimalrechnung angebracht wurde, beizubehalten, aber ich werde das hier analysieren und die Machbarkeit prüfen.
freddddddddd
54
freddddddddd 2024.05.04 17:50 
 

Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...

Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2024.05.06 13:44
Obrigado pela dica do teclado, realmente modelos diferentes podem ter alguma varia;áo entre teclas, mas fico feliz que gostou do indicador.
Reply to review