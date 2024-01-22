Niveis DX Media Movel MT4

O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/111710


Recommended products
Oscillator 5 35
Paul Bratby
Indicators
5/35 Oscillator to be used with our Elliott Wave Indicator as part of the overall strategy on trading the 5th wave. The Elliott Wave Indicator Suite is designed around a simple but effective Swing Trading Strategy. The Indicator Suite is great for Stocks, Futures and Forex trading on multiple timeframes You can find the main Elliott Wave Indicator here  https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicators
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT4 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart. L
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Aurum Trend Scout
David Sanchez Clavero
Experts
Aurum Trend Scout — Free LITE Version of Aurum Trend Engine Aurum Trend Scout is the free version of the Aurum Trend Engine Expert Advisor. It trades gold (XAUUSD) on H1 using a trend-following strategy based on Parabolic SAR + Bollinger Band Width Ratio, with BUYSTOP entries on daily high breakouts. This LITE version includes the full strategy logic with ATR-based Stop Loss. It uses a fixed lot size and does not include the dynamic money management available in the FULL version. Verified Perfor
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicators
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicators
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart RSI (MT4) – part of the SmartView series Short Description A RSI indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicators
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Stoch Cross Scalper Free
John Lucia
4.5 (2)
Experts
Stoch–Cross Scalper is an Expert Advisor based on the Stochastic oscillator indicator using the 80 threshold as overbought and 20 as oversold while utilizing a 14 day rolling period to analyze High and Low closing prices in relation to the current close price. The Stochastic oscillator is a commonly used indicator and many trading philosophies are based upon it. This expert is the result of over ten years of my fine tuning and perfecting this trading system. Almost all of the indicators availabl
FREE
High and Low Daily Levels Indicator
Martin Koprla
Indicators
High/Low Daily Levels is a robust, lightweight, and precision-engineered technical indicator designed for MetaTrader 4. It plots the High and Low prices of the trading session as clean, horizontal dashed lines directly on your active chart. Whether you trade breakouts, trend continuations, or mean-reversion strategies around key session boundaries, this indicator ensures you always have precise visual references without cluttering your workspace. Key Features: * Dual Mode Operation: Choose be
FREE
Screener Breakout Congestion
CARLO FINANCIAL SOFTWARE TECHNOLOGY LLC
5 (2)
Indicators
Screener Breakout Congestion: Have you ever missed a trading opportunity because you were not looking at the chart of that market in that specific time frame? Here is this screener to help you identify congestion breakouts in the markets you want to follow in the different time frames required. Once you have identified the markets (forex, indices, CDF) and the different time frames (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, Daily), the screener is represented by several buttons that change colour when the conge
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Gold BB FREE
Vojtech Svobodnik
4 (12)
Experts
Gold BB FREE is Expert Advisor for XAUUSD  based on Bollinger Bands . You can edit all strategy parameters as BB open period, TakeProfit, StopLoss or TrailingStop. Default paramters are optimized for best results. But you can test other settings for antoher currency pairs. This EA use three BB with different open periods and close price. Gold BB FREE  has been tested from year 2006 to 2021 . My test used the real tick data with 99,90% accuracy. Doesn't use Martingale or other dangerous strategie
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Shape Pack
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicators
This indicator provides common shapes as drawing object options. The shapes are rotatable, resizable, draggable, and will keep their proportions (according to their handle trendline) across different chart scales. Multiple drawings are supported. Shapes: Square Rhombus Triangle (quadrilateral & isosceles) Circle (grid, overlapped grid, flexi grid, rotatable grid, concentric circles) Features: rays (all object edges will be rays) show/hide each individual drawing type, or all delete last drawn ob
FREE
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Indicators
This is an indicator detecting trend direction. It uses the popular Bill Williams Alligator. It shows market state on all timeframes on one chart. As is well known, traders gain the main profit on the Forex market trading by trend, and losses usually occur when the market is flat. So, in order to gain profit a trader should learn to detect trend market and direction of a current trend in a rapid manner. This indicator has been developed for this purpose. MTF Alligator helps to: Profitably trade
FREE
Currency Index Project AUD
Simone Guidarini
Indicators
AUD INDEX The Currency Index Project is ONE part of a thorough Forex study. Many people do not know the theoretical basis that drives currency exchange rates to move on the market. With this set of tools you will be able to have a more complete view of the entire market by analyzing not only the single currency of an exchange, but all the exchange rates that make up that currency by looking at a single window! The indicator faithfully represents the real index of a single currency present in a
FREE
SC MTF Rsi MT4
Krisztian Kenedi
5 (1)
Indicators
Relative Strength Index (RSI) indicator with multi-timeframe support, customizable visual signals, and configurable alert system. Freelance programming services, updates, and other TrueTL products are available on my MQL5 profile . Feedback and reviews are highly appreciated! What is RSI? Relative Strength Index (RSI) is a momentum oscillator that measures the speed and magnitude of price changes. The indicator oscillates between 0 and 100, comparing the magnitude of recent gains to recent lo
FREE
Multi TF MA Levels
Luke Anthony Caras
Indicators
Multi-TF MA Levels plots a single moving average across multiple timeframes directly on your chart, giving you instant context at every level of the market. No switching charts. No mental maths. Just clean, flat lines showing exactly where the MA sits on M15, M30, H1, H4 and D1 — all updated on confirmed bar close so there is no repainting. Features Plots the local timeframe MA plus up to 5 higher timeframe MAs simultaneously HTF lines only update on confirmed bar close — no repainting Higher ti
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Indicators
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicators
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
UJ Keltner Range M15 Strategy Mt4
Tomas Vanek
Experts
USDJPY Keltner Range M15 Strategy is a fully automated MetaTrader 5 strategy designed to capture structured breakout opportunities on USDJPY using daily directional confirmation, Keltner Channel reference levels, volatility-buffered pending STOP entries and simple fixed-risk management. The strategy is designed for USDJPY on the M15 timeframe. Its goal is to participate when the market shows directional intent through daily high or daily low behavior, while using Keltner Channel structure and
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experts
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
4.33 (3)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.75 (8)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Price Action Sniper
Elmira Memish
5 (3)
Indicators
Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicators
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
More from author
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
5 (3)
Utilities
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
5 (1)
Utilities
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
IFR Stochastic MT5
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. Ho
FREE
Afastamento Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111705
FREE
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Niveis DX Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111706
FREE
Afastamento Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111704
FREE
IFR Stochastic MT4
Danrlei Hornke
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. How
FREE
Chart Control MT4
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/109444
FREE
Position and Coverage MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139409
FREE
Position and Coverage MT4
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139405
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
Stochastic Slow
Danrlei Hornke
Indicators
Stochastic: It was developed by George Lane in the early 1950s. It is based on the principle that the price closes close to the maximum if the asset is on an uptrend, and close to the minimum if it is on a downtrend. Following the idea of the inercial movement of prices. This indicator can generate possible signals of overbought moments or about asset sales. In a usual way it can used according to some standards; Slow Stochastic: A moving average of 3 periods is calculated on the stochastic in
Larry Williams
Danrlei Hornke
Indicators
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicators
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicators
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Filter:
No reviews
Reply to review