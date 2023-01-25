StarBounce

StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori. 

StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test.

Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello.

Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne.

Number of trending candles: permette di selezionare quante candele devono esserci sopra o sotto un livello per avere un segnale nella stessa direzione del trend.

Types of signal: permette di filtrare i segnali potendo scegliere tra "All signals", "Strong signals" (non mostra i segnali sell sui massimi e i buy sui minimi) e "Extreme signals" (mostra solo i segnali buy su massimi e i sell sui minimi).

Buy only on candle bull: Se a "True", l'indicatore disegnerà la stella buy solo su candele toro (chiusura maggiore dell'apertura).

Sell only on candle bear: Se a "True", l'indicatore disegnerà la stella sell solo su candele orso (chiusura minore dell'apertura).


Tali filtri permettono di ottimizzare la ricerca dei pattern, nulla impedisce di unire tale indicatore ai propri preferiti per prendere pull back su livelli importanti o rimbalzi contro trend.


Si possono personalizzare anche Alerts, potranno essere ricevuti come pop-up, notifiche smartphone o mail.

Si potrà attivare e visualizzare un countdown riferito al time frame superiore, del quale si considerano le candele e i relativi livelli.

Si potrà attivare e visualizzare una legenda che faccia da memento indicando i colori scelti dei livelli.

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StarBody
Gabriele Tedeschi
Indicators
StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti. La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace: Ampiezza * Volume La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte. L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strate
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StarTrend
Gabriele Tedeschi
Indicators
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend.  La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend. StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato. StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stel
CollapseStar
Gabriele Tedeschi
Experts
COLLAPSE STAR is an EA based on a contrarian trading system but still takes advantage of the accelerations in favor with an intelligent trailing system. COLLAPSE STAR is always on the market, accumulating earnings every day. With composite interest it allows an exponential growth of your capital. It is a mediated system but it is not a grid system. COLLAPSE STAR enters the market when the trade is most likely to be profitable. COLLAPSE STAR is not a martingale: an increase in volumes is planned
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Indicators
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Indicators
VaviStar is an indicator based on trend retracements determined by ZigZag segments. It is theorized, and statistics confirm, that stocks react to certain retracement levels. Many use Fibonacci retracement levels (23.6%, 38.2%, 61.8%). It is assumed that once the price goes beyond the 61.8% retracement, we can already speak of a trend reversal. This indicator allows you to comfortably chart a segment of the ZigZag with the relative operating levels chosen. With a reversal mindset , you can use it
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilities
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
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