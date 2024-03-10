StarBody

StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti.

La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace:

Ampiezza * Volume

La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte.


L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strategie sono tante e questo indicatore può aiutare a filtrare i segnali migliori e più forti.

Potrebbe bastare una media mobile e StarBody come strategia di base una volta determinata una fase di trend.


Consiglio di utilizzo

Noi di FollowTheGainStar utilizziamo StarBody nella Nikki Strategy. 

Vieni a scoprire come lo usiamo in modo profittevole.


Variabili esterne

Con variabili esterne è possibile scegliere:

- Il numero di candele da confrontare.

- Se considerare l'ampiezza del solo corpo o dell'estensione totale tra massimo e minimo;

- Se moltiplicare per il volume oppure no.



Recommended products
Ichimoku wave
Bardia Mohammadi
Indicators
For all those traders interested or currently trading Ichimoku, you will not want to miss this article. Although I am heading out in a few hours with my girlfriend to Harbin Hot Springs, I wanted to write a brief introduction to   Ichimoku Number Theory   as there has been a lot of questions (and confusion) about Ichimoku settings, time frames, etc. The basis of Ichimoku as known to most is the 5 lines; Tenkan Line Kijun Line Senkou Span A (part of the Kumo) Senkou Span B (other part of the Kum
FREE
FastTMALine mth PRT
Irina Cherkashina
Indicators
FastTMALine_mth_PRT is non-redrawn channel indicator and can be used to identify trend and support and resistance levels. Indicator settings allow you to assign a specific coefficient to each price channel, which makes it possible to narrow or expand each channel separately. The   FastTMALine_mth_PRT   indicator is a multicurrency instrument, so the choice of a timeframe depends solely on the trader’s preference.   FastTMALine_mth_PRT   indicator   can be used on any time frame, so you can eas
FREE
Keltner Channel MT4
Muhammad Robith
4.71 (7)
Indicators
Keltner Channel is a well known indicator that not in MT4's indicators default lineup (You can get this from your broker somehow). This indicator helps you to define trend and sometimes overbought/oversold prices during flat trend. Input Description: EMAperiod: Moving Average period used for indicator. Must be higher than 1. ATRperiod: Average True Range period used for indicator. Must be higher than 1. multiplier: Multiplier used for determine channel's wide. Must be higher than 0 but may not b
FREE
AlphaTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicators
The presented indicator, based on the volatility readings of a financial instrument plots dynamic S/R levels on the price chart. The indicator determines the trend and points to possible entry points formed by local highs/lows. The indicator allows you to notify the user of its signals by sending messages to the terminal and e-mail. The indicator does not repaint or recalculate. Signals when working with the indicator: The appearance of a red arrow above the price chart is a possible start of a
FREE
Currency Timeframe Strength Matrix Demo
Forex Pro Dynamics
Indicators
Note: this product is a free limited version of the full featured product Currency Timeframe Strength Matrix . It only includes AUD, CAD, CHF currencies instead of all 8 currencies. It includes only 5S, 1M, 5M time frames instead of all 8 (5S, 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D). What is it? The Currency TimeFrame Strength Matrix is a simple and comprehensive Forex map that gives a snapshot of what is happening in the Forex market at the very present time. It illustrates the strength and momentum ch
FREE
MA Crosses Show
Faran Ataeiraveshti
Indicators
Hello.  Another free indicator from Sepehr! ;) You can determine the trend with this tool. Using crosses of two Moving averages, you can say that the trend is going to be bullish or bearish; A fast-moving average and a slow one. When the fast-moving crosses up the slow-moving, it's going to be an uptrend and when it crosses down the slow-moving, it means that you are going to have a downtrend. That's easy ;) Hope to enjoy it Sepehr(Faran)
FREE
Market Dashboard FREE
Christian Opperskalski
Indicators
Market Dashboard FREE Indicator gives you advanced information’s about your selected Symbols in MarketWatch Features Daily Price Movements (M1 – D1) RSI Values with Highlight Function for your current Timeframe & H1 & H4 Profit per Symbol and traded lots (buy & sell) EMA 5 – 100 based on selected period Swap Information (which direction is positive) FIBO Info & Tracking (highlighted FIBO Levels close to current price – based on selected period) One Click ChartOpen this Version is limited to 2
FREE
WindFlow HTF
Carmine Pinto
5 (1)
Indicators
WindFlow HTF is a useful tool suited to use in conjunction together with my WindFlow indicator. This indicator will give you a background vision about the price action trend on a higher timeframe, so when it runs with the WindFlow indicator you have an almost complete trading solution. At this point, you only need some support/resistance analysis and a bit of focus to become a consistent trader. The metaphorical "wind's ballet" Professional traders know that every timeframe is governed by its o
FREE
Ind Channel Exit
Oleg Pavlenko
Indicators
As you know, the price always moves in a certain channel and when the price goes out of the channel, it always tends to return back to the trading channel The Ind Channel Exit indicator will help you not to miss the price going out of the channel It can show an alert or send a message to the terminal on your smartphone that the next bar has closed above or below the channel levels It has a minimum number of settings and the main parameter is the Channel Multiplier , which determines the width o
FREE
High and Low Daily Levels Indicator
Martin Koprla
Indicators
High/Low Daily Levels is a robust, lightweight, and precision-engineered technical indicator designed for MetaTrader 4. It plots the High and Low prices of the trading session as clean, horizontal dashed lines directly on your active chart. Whether you trade breakouts, trend continuations, or mean-reversion strategies around key session boundaries, this indicator ensures you always have precise visual references without cluttering your workspace. Key Features: * Dual Mode Operation: Choose be
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicators
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Non repaint MACD crossover with SMA confirmation
Sufiyan Anwar Bhanji
Indicators
PLEASE NOTE   You can  customize the settings of Fast EMA, Slow EMA, MACD SMA & Main SMA.  The accuracy will change as per your settings. 100% Non repaint indicator Pre-alert (get ready) signals Non-delay indications 24/7 signals 100% No lag No recalculating The arrows wont repaint even if the signal fails, or you refresh or restart the mt4 Indicator is based on simple crossover strategy of main line and signal line of MACD indicator in consideration with zero line and Main SMA.  The best thing
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Indicators
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
FREE
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Indicators
Bitcoin 999  - is a trend indicator that automatically analyzes the market and provides information about the trend and each of its changes, as well as giving signals for entering trades without redrawing! The indicator uses each candle, analyzing them separately. referring to different impulses - up or down impulse. Exact entry points into transactions for currencies, crypto, metals, stocks, indices!  Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicators
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Intraday trading from Iudakov
Anton Iudakov
Indicators
The indicator is designed for intraday trading. Equipped with all notification functions for convenience in manual trading. It is recommended to use timeframes m5, m15, m30. You can also view and select settings for any financial instrument. Settings: Indicator period - Indicator period Alert - The function of enabling alerts. Push notifications - Enabling Push notifications to the mobile terminal e-mail - Sending a signal to e-mail In addition to this product, I recommend looking at my othe
FREE
Mtf 3MA with the 200MA
Tadanori Tsugaya
Indicators
In addition to the MA of the set period, the MAs of the two higher timeframes with the same period are displayed on the chart simultaneously (though in a simulated way). No matter which timeframe you switch to, it will display the MA for that timeframe as well as the MAs for the two higher timeframes. Additionally, it will show the 200 MA as well! To display the MA for the higher timeframes on the current chart, you need to set the MA calculated using the Moving Average indicator. If you try to
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Alpha Pointer MT4
Kestutis Balciunas
5 (1)
Indicators
Alpha Pointer Indicator is a non-repainting adaptive trend indicator for MetaTrader 4. It combines a momentum-driven CCI selector with ATR-displaced bands above and below price to produce a single trend line that ratchets in one direction during bullish regimes and the opposite direction during bearish regimes. The line is mint-green when the latched direction is up and red when it is down, giving an immediate visual read on the dominant regime. Direction changes are anchored with up or down arr
FREE
Stochastic Rsi Alert
Biswarup Banerjee
3 (1)
Indicators
Introducing the Stoch RSI MT4, an innovative trading indicator designed to enhance your trading strategies by combining the strengths of the Stochastic oscillator with the Relative Strength Index (RSI). Ideal for both novice and experienced traders, this tool provides critical insights into market momentum and trend reversals. With the Stoch RSI MT4, you can make well-informed trading decisions by identifying optimal entry and exit points. This indicator offers a unique approach to timing trades
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (2)
Indicators
Overview Of Free But Advance Product Turbo Trend is a powerful indicator designed to help traders identify and act on market trends. It leverages a combination of advanced moving averages and volume analysis to provide clear signals for trend direction. Turbo Trend simplifies decision-making by categorizing market conditions into three distinct states: Uptrend , Downtrend , and Neutral Trend, using easily distinguishable color-coded lines and candle highlights. Would you like to have EA based on
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicators
Product Title Smart RSI (MT4) – part of the SmartView series Short Description A RSI indicator with a unique user experience on MetaTrader platform. Features advanced capabilities not previously available, such as opening settings with double-click, hiding and showing indicators without deleting them, and displaying indicator windows at full chart size. Designed to work seamlessly with the rest of the SmartView Indicators series. Overview The SmartView series offers a unique and distinctive user
FREE
Adjustable Price Channel MT4
Dmitry Timin
4 (1)
Indicators
APriceChannel is a modification of the standard Price_Channel indicator. The EA draws 2 levels - the upper level shows the price High for the specified period of time, the lower level shows the price Low for the same period. In addition to the period, you can set vertical offset in points to widen the channel up and down. This prevents false breakouts of current support/resistance levels. Inputs Period - time period in bars - the number of bars to calculate the price High/Low. Offset up and dow
FREE
PointsVsBars
Stanislav Korotky
Indicators
This indicator provides a statistical analysis of price changes (in points) versus time delta (in bars). It calculates a matrix of full statistics about price changes during different time periods, and displays either distribution of returns in points for requested bar delta, or distribution of time deltas in bars for requested return. Please, note, that the indicator values are always a number of times corresponding price change vs bar delta occurred in history. Parameters: HistoryDepth - numbe
FREE
Dark Bands
Marco Solito
4.95 (163)
Indicators
Dark Bands   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Counter Trend  strategy but use also Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the inversions on the current instrument. Key benefits Easily visible take profit/stop loss lines Reliable bands lines with futuristic colors, and  Intuitive directional arrows Useful   statistics , which indicate the   win rate   of the signals   Plus Package  available, leave a feedback to receive
FREE
SC MTF Rsi MT4
Krisztian Kenedi
5 (1)
Indicators
Relative Strength Index (RSI) indicator with multi-timeframe support, customizable visual signals, and configurable alert system. Freelance programming services, updates, and other TrueTL products are available on my MQL5 profile . Feedback and reviews are highly appreciated! What is RSI? Relative Strength Index (RSI) is a momentum oscillator that measures the speed and magnitude of price changes. The indicator oscillates between 0 and 100, comparing the magnitude of recent gains to recent lo
FREE
Affine Chart
Oleg Pechenezhskiy
Indicators
The indicator plots an affine chart for the current instrument by subtracting the trend component from the price. When launched, creates a trend line in the main window. Position this line in the desired direction. The indicator plots an affine chart according to the specified trend. Input parameters Maximum number of pictured bars - the maximum number of displayed bars. Trend line name - name of the trend line. Trend line color - color of the trend line. Black candle color - color of a bullish
FREE
FractalEfficiencyIndicator
Todd Terence Bates
Indicators
A ratio between 0 and 1 with the higher values representing a more efficient or trending market,  It is used in the calculation of Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), dividing the price change over a period by the absolute sum of the price movements that occurred to achieve that change. The Fractal Efficiency or also known as Efficiency Ratio was first published by Perry J. Kaufman in his book ‘Smarter Trading‘. This is mostly considered a filter for volatile markets none the less
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicators
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
4.33 (3)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.75 (8)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Price Action Sniper
Elmira Memish
5 (3)
Indicators
Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicators
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
More from author
PastProjection
Gabriele Tedeschi
Indicators
Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente? Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto. I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione. I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci. Tali livelli sono sign
FREE
StarTrend
Gabriele Tedeschi
Indicators
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend.  La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend. StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato. StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stel
CollapseStar
Gabriele Tedeschi
Experts
COLLAPSE STAR is an EA based on a contrarian trading system but still takes advantage of the accelerations in favor with an intelligent trailing system. COLLAPSE STAR is always on the market, accumulating earnings every day. With composite interest it allows an exponential growth of your capital. It is a mediated system but it is not a grid system. COLLAPSE STAR enters the market when the trade is most likely to be profitable. COLLAPSE STAR is not a martingale: an increase in volumes is planned
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Indicators
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
StarBounce
Gabriele Tedeschi
Indicators
StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori.  StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test. Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello. Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne. Number of trending candles: permette
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Indicators
VaviStar is an indicator based on trend retracements determined by ZigZag segments. It is theorized, and statistics confirm, that stocks react to certain retracement levels. Many use Fibonacci retracement levels (23.6%, 38.2%, 61.8%). It is assumed that once the price goes beyond the 61.8% retracement, we can already speak of a trend reversal. This indicator allows you to comfortably chart a segment of the ZigZag with the relative operating levels chosen. With a reversal mindset , you can use it
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilities
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Filter:
Coreentrades
188
Coreentrades 2024.06.03 08:55 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review