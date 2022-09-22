StarBounce

StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori. 

StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test.

Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello.

Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne.

Number of trending candles: permette di selezionare quante candele devono esserci sopra o sotto un livello per avere un segnale nella stessa direzione del trend.

Types of signal: permette di filtrare i segnali potendo scegliere tra "All signals", "Strong signals" (non mostra i segnali sell sui massimi e i buy sui minimi) e "Extreme signals" (mostra solo i segnali buy su massimi e i sell sui minimi).

Buy only on candle bull: Se a "True", l'indicatore disegnerà la stella buy solo su candele toro (chiusura maggiore dell'apertura).

Sell only on candle bear: Se a "True", l'indicatore disegnerà la stella sell solo su candele orso (chiusura minore dell'apertura).


Tali filtri permettono di ottimizzare la ricerca dei pattern, nulla impedisce di unire tale indicatore ai propri preferiti per prendere pull back su livelli importanti o rimbalzi contro trend.


Si possono personalizzare anche Alerts, potranno essere ricevuti come pop-up, notifiche smartphone o mail.

Si potrà attivare e visualizzare un countdown riferito al time frame superiore, del quale si considerano le candele e i relativi livelli.

Si potrà attivare e visualizzare una legenda che faccia da memento indicando i colori scelti dei livelli.

