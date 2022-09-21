PastProjection

Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente?

Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto.

I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione.

I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci.

Tali livelli sono significativi come target e attraggono la quotazione.

Alcune operatività, se non tutte, dovrebbero tenere in considerazione tali livelli per non rimanere sorpresi di repentine inversioni.


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StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori.  StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test. Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello. Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne. Number of trending candles: permette
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Indicators
VaviStar is an indicator based on trend retracements determined by ZigZag segments. It is theorized, and statistics confirm, that stocks react to certain retracement levels. Many use Fibonacci retracement levels (23.6%, 38.2%, 61.8%). It is assumed that once the price goes beyond the 61.8% retracement, we can already speak of a trend reversal. This indicator allows you to comfortably chart a segment of the ZigZag with the relative operating levels chosen. With a reversal mindset , you can use it
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilities
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
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Elijah Montefalco
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Elijah Montefalco 2024.05.31 03:28 
 

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