Ichimoku trading range

scanner de gamme commerciale Ichimoku: ne manqué plus le début d'une gamme.

capable de suivre plusieurs paires cet indicateur surveille:

les croisements de SSA et SSB (cela indique une forte possibilité de la mise en place d'un range)

il identifie les bougies de retournements

Il vous alerte quand les deux éléments apparaissent (croisement + bougies).

vous pouvez ajouter le filtre du stochastique, ainsi l'alerte se fera seulement s'il y en compétemment le stochastique en surachat ou survente 80/20

ainsi vous surveillez en un seul tableau toutes les gammes possibles et êtes alerté quand une bougie de retour se forme.

une flèche indique la bougie de retournement. il s'agit d'une indication en relation avec vos paramètres, lisez le graphique avant de valider cette flèche est une indication de bougie et non un signal.

Les paramètres:

possibilité, à partir du croisement SSA / SSB, de déterminer la distance à laquelle vous souhaitez surveiller les bougies

possibilité de choisir les bougies à surveiller ainsi que d'en modifier les paramètres pour ajuster votre besoin

possibilité d'activer ou non le filtre stochastique et de définir les niveaux de surachat / survente

choix des couleurs, choix de l'emplacement ainsi que de la taille du tableau

cliquer sur le tableau pour accéder directement au graphique



