StarBounce

StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori. 

StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test.

Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello.

Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne.

Number of trending candles: permette di selezionare quante candele devono esserci sopra o sotto un livello per avere un segnale nella stessa direzione del trend.

Types of signal: permette di filtrare i segnali potendo scegliere tra "All signals", "Strong signals" (non mostra i segnali sell sui massimi e i buy sui minimi) e "Extreme signals" (mostra solo i segnali buy su massimi e i sell sui minimi).

Buy only on candle bull: Se a "True", l'indicatore disegnerà la stella buy solo su candele toro (chiusura maggiore dell'apertura).

Sell only on candle bear: Se a "True", l'indicatore disegnerà la stella sell solo su candele orso (chiusura minore dell'apertura).


Tali filtri permettono di ottimizzare la ricerca dei pattern, nulla impedisce di unire tale indicatore ai propri preferiti per prendere pull back su livelli importanti o rimbalzi contro trend.


Si possono personalizzare anche Alerts, potranno essere ricevuti come pop-up, notifiche smartphone o mail.

Si potrà attivare e visualizzare un countdown riferito al time frame superiore, del quale si considerano le candele e i relativi livelli.

Si potrà attivare e visualizzare una legenda che faccia da memento indicando i colori scelti dei livelli.

Önerilen ürünler
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
Binary Option Fire
Yaroslav Varankin
Göstergeler
This indicator is designed for scalping in the Forex market and trading binary options. A signal appears at the opening of a new candle. Usage Recommendations: For Binary Options: It is recommended to open trades when a signal appears on the first candle. A buy signal appears when the blue X replaces the red one, while a sell signal occurs when the red X replaces the blue one, as shown in the screenshots. For the Forex Market: Enter a trade when a signal appears as described above. It is advisa
FREE
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Göstergeler
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Göstergeler
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Göstergeler
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Göstergeler
This indicator is based on Guppy's GMMA Strategy. And shows arrows when GMMA lines cross up or down. To have this indicator and get alerts for Multiple Timeframes and multiple Pairs you can check out the demo of this GMMA Trend Scanner indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 About GMMA In Brief: GMMA attempts to identify trends by combining two groups of moving averages with differing time periods: The long-term EMAs (30, 35, 40, 45, 50, and 60) the behaviors of investors that h
FREE
Savius Zone Indicator
Tiziano Brunno
Göstergeler
Attraverso l'indicatore Savius Zone potrai finalmente: Definire delle zone oggettive da attenzionare Ridurre la discrezionalità Filtrare i tuoi pattern operativi Avvalerti di un metodo comprovato Qui di seguito alcune funzioni dell'indicatore Savius Zone: Zone Buy & Sell L’indicatore fornisce delle zone buy e sell ogni giorno dopo l’apertura del mercato cash sui seguenti mercati: DAX, S&P500, Nasdaq, Russel2000, Dow Jones Occasioni giornaliere Savius Zone fornisce occasioni di trading tutti i
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Göstergeler
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
FRB Time MT4
Fernando Baratieri
Göstergeler
FRB Time - FRB Trader Indicator that shows the server's time of operation. You can edit the font color and size of the timetable. Settings font color Font size Background color To move the Timetable, just click on it and move the mouse to where you want to leave it. After placing the Time where you want it, click again or press "ESC" and the time will stay where you left it.
FREE
Black Zone Premium Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
The BLACK ZONE PREMIUM INDICATOR is a powerful all-in-one trading assistant built to bring clarity, precision, and consistency to forex trading. It combines multi-timeframe market structure, trade forecasting, risk management, and live monitoring into one professional-grade tool. From planning trades to managing them with discipline, this indicator equips traders with everything they need to make informed and confident decisions. If you’ve been looking for a professional solution that simplifies
Triangular Breakout
Stephen Reynolds
Göstergeler
The Triangular Breakout looks for when there is a volume spike followed by a 3 bar break. It then draws arrow when price breaks out of the recent high or low of the 3 bar pattern. We also look for triangles that form when price fractals converge. It also will draw arrows when price breaks out of the recent high or low of this triangle pattern. There are alerts set for when either we get a 3 bar break or triangle or when we get an arrow.   According to DOW theory triangles are really moments
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Dinamik Scalping Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın. - Dinamik Scalping Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir. - Osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alım değerleri: Turuncu çizginin üzerinde. - Bu gös
The Crossing
Anton Iudakov
5 (2)
Göstergeler
+ 2 bonus strategies! Alerts! I recommend watching my advisor -   Night Zen EA The indicator combines the most popular moving average strategies: Simple moving average crossover. Moving average crossover relative to the position of the slower moving average. 2 bonus strategies : The crossing of the fast moving average with the calculation of the opening prices of the slow moving average with the calculation of the closing prices taking into account the slower moving average. (The settings for th
FREE
SuperRSI
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The SuperRSI indicator is an advanced index of internal strength. The indicator shows not the relative strength of the trading instruments being compared, but the internal strength of a single instrument, therefore, it is the “Internal Strength Index”. This is an advanced form of the SuperRSI indicator. It converts the signal so that low-frequency components are delayed much more than high-frequency components. In general, the data of the last bar have more weight than previous data, like an exp
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Trend Exploit   The logic behind  Trend Exploit EA  is very simple but effective , the EA uses breakouts of the Bollinger Bands for entry and exit signals, enter in the market in the direction of a strong trend, after a reasonable correction is detected. The exit logic is also based on the Bollinger Bands indicator and it will close the trade even on a loss when the price breaks Bollinger Bands line.  Trend Exploit was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" devel
FREE
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Göstergeler
This is a ready-made strategy for binary options! Support/resistance levels are used to form a signal, while a number of built-in indicators are applied to sort out incoming signals. An arrow appears during a signal formation. If the signal is active, then the arrow remains after the close of the bar; if the signal is not strong enough, the arrow disappears. With a small number of signals and a small trading time, you will not need to sit all day at the computer, especially since you can enable
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Göstergeler
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
Extremum by trend
Anton Iudakov
5 (2)
Göstergeler
Looking for entry points along the local trend without repaint! Arrows indicate entry points. Based on classic indicators. The indicator is easy to use. Settings Наименование Описание Frequency factor Signal frequency. The less, the more often. This affects the quality. Recommendations Recommended for use on major currency pairs. Timeframe from m5, m15, m30 Subscribe to my telegram channel, where we discuss intraday trading, ideas, indicators, etc., a link in my profile contacts.
FREE
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
Göstergeler
The indicator builds a Renko chart in the sub window for the current symbol. The bars are formed from live data and the desired bar size can be set in the inputs tab. Most importantly, because the Renko chart only uses price to construct bars and ignores time, the indicator can be applied to any time frame and same results can be achieved. Recommended usage As Renko charts are famous for eliminating noise so traders can use this tool to see clear picture of the trend to help their analysis, entr
FREE
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
Ichimoku trading range
Benoit Ludovic Codogno
Göstergeler
scanner de gamme commerciale Ichimoku: ne manqué plus le début d'une gamme. capable de suivre plusieurs paires cet indicateur surveille: les croisements de SSA et SSB (cela indique une forte possibilité de la mise en place d'un range) il identifie les bougies de retournements Il vous alerte quand les deux éléments apparaissent (croisement + bougies). vous pouvez ajouter le filtre du stochastique, ainsi l'alerte se fera seulement s'il y en compétemment le stochastique en surachat ou survente 80/
TMoney TrendCycle
Moises Orlando Urbina Sojo
Göstergeler
The indicator plots the trend from an EMA of "n" periods and the cycle from another EMA of "k" periods from the previous EMA. This allows the crosses to be much more effective and the amplitude of the cycle allows to verify the strength of the trend. This indicator should be used as a complementary tool to confirm market entry signals. It is possible to add three times the indicator applied to maximum price, minimum price and median price in TimeFrame of one hour for example, in order to identif
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Göstergeler
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Göstergeler
Renko Chart with Moving Average. Classic Renko charts idea. It is protted on main chart and Moving Average can be applied. Prices for bars are used from a lower timeframe. Parameters: BarsBack - how many bars of lower timeframe to use. If value is zero than it will use all available bars. LTF - lower timeframe. BrickSize - Renko bar in points. BullishColor - color for bull candle. BearishColor - color for bear candle. HideLineChart - if this value is true the line chart when be hidden when sele
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Göstergeler
Mum GAP   göstergesi, haftanın her günü için mum boşluklarını otomatik olarak belirlediğinden,   Boşluk Ticareti Stratejilerini   kullanan tacirler için önemli bir araçtır. Boşluk, art arda iki günün kapanış ve açılış arasındaki fiyat seviyesi farkını ifade eder. Bu gösterge dört tür boşluk modelini tanır: Ortak, Koparma, Devam ve Tükenme. Tüccarlar, bu göstergeyi herhangi bir tabloya dahil ederek sinyallerini doğrulayabilir ve alım satım kararlarını geliştirebilir. Mum GAP göstergesinin temel ö
FREE
Beta Signal
Svyatoslav Kucher
Göstergeler
Beta Signal   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно исто
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Uzman Danışmanlar
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Göstergeler
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
High low levels
Guner Koca
Göstergeler
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners an
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Göstergeler
Ultimate Trader Panosu — Hareket Edeni Ticaret Et Hareket Edeni Açıklıkla Ticaret Et Bu araç ilk kullanım günü içinde kendini geri kazanır. Günün hemen hemen her anında bir sembol trend içindedir. Tek ihtiyacınız olan şey farkındalıktır. Ultimate Trader Panosu (UTD), neyin hareket ettiğini ve hangi yönde hareket ettiğini anlık olarak bilinç içinde tutarak akışı takip edebilmeniz için sizi akışla mücadele etmek yerine hazırlar. Tescilli CSM algoritması tarafından desteklenen UTD, korelasyon, yön
Forecast System
Peter Maggen
Göstergeler
Bu, Breakout ve FIBONACCI seviyelerine dayanan basit bir stratejidir. Bir kopuşun ardından, ya piyasa doğrudan 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru ilerlemeye devam ediyor veya %50 seviyesine geri döner (düzeltme olarak da adlandırılır) ve ardından büyük olasılıkla başlangıç yönünde 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru harekete devam eder. Sistemin anahtarı yeşil (YUKARI TREND) veya kırmızı (AŞAĞI TREND) dikdörtgen nesneyle gösterilen kırılma çubuğunun tespitidir. Kırılma anında fibonacci hede
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Göstergeler
AMD Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AAMA) AAMA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş, piyasa koşullarına göre tepkisini otomatik olarak ayarlayan bir uyarlanabilir hareketli ortalama göstergesidir. Temel Özellikler: Kaufman Verimlilik Oranı’na dayalı uyarlanabilir hareketli ortalama – güçlü trendlerde hızlı tepki verir, yatay piyasalarda gürültüyü filtreler 4 AMD piyasa aşamasının otomatik tespiti: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution), Düşüş (Markdown) ATR aracılığıyla
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
VolumeProfile
Robert Hess
3.8 (5)
Göstergeler
Descption: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). So you can locate the areas with the best prices in the market and get an advantage about other market participants. Features: Customizable Volume Profile / Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points Works on all timeframes Also available for MT5 ( https://www.mql5.com/en/mark
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Göstergeler
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Market Structure Analysis Indicator MT4
Korabhat Phonwiang
Göstergeler
Overview  Market Structure Analysis Indicator MT4 Structure Analysis Indicator   automatically identifies Market Structure based on Smart Money Concepts (SMC). It clearly displays Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs, and Lower Lows in real-time. Key Features Automatic Market Structure Detection   Break of Structure (BoS)   - Price breaks previous structure in trend direction   Change of Character (CHoCH)   - Trend reversal sig
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Göstergeler
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Göstergeler
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Göstergeler
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Candle 5
BUYUK SAVDOGAR
Göstergeler
This trading system is based on mathematical probability. In this case, 5 consecutive candles are compared with each other. For a logical comparison, consider these 5 candles as 1 candle on the M5 timeframe. Therefore, the comparison begins with the opening of a candle on the M5 timeframe. The probability of a match is 50% in the 1st candle, 25% in the 2nd candle, 12.5% in the 3rd candle, 6.25% in the 4th candle, 3.125% in the 5th candle. Thus, the 5th candle has a probability of matching in 1
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Yazarın diğer ürünleri
StarBody
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti. La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace: Ampiezza * Volume La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte. L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strate
FREE
PastProjection
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente? Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto. I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione. I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci. Tali livelli sono sign
FREE
StarTrend
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend.  La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend. StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato. StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stel
CollapseStar
Gabriele Tedeschi
Uzman Danışmanlar
COLLAPSE STAR is an EA based on a contrarian trading system but still takes advantage of the accelerations in favor with an intelligent trailing system. COLLAPSE STAR is always on the market, accumulating earnings every day. With composite interest it allows an exponential growth of your capital. It is a mediated system but it is not a grid system. COLLAPSE STAR enters the market when the trade is most likely to be profitable. COLLAPSE STAR is not a martingale: an increase in volumes is planned
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
VaviStar is an indicator based on trend retracements determined by ZigZag segments. It is theorized, and statistics confirm, that stocks react to certain retracement levels. Many use Fibonacci retracement levels (23.6%, 38.2%, 61.8%). It is assumed that once the price goes beyond the 61.8% retracement, we can already speak of a trend reversal. This indicator allows you to comfortably chart a segment of the ZigZag with the relative operating levels chosen. With a reversal mindset , you can use it
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Yardımcı programlar
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt