Master Scalping And DayTrading Signal
- Indicators
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Pappathi MurugesanPremium Forex Expert Advisor And Indicator
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- Version: 3.69
- Activations: 20
Golden Scalping & Day Trading Signal Indicator
You Can Enable Or Disable Scalping Signal Option
Once Enable For Scalping More Order Signals Option
Or Disable For Scalping Option Intraday Signal Option
Pairs : XAUUSD, XAGUSD - EURUSD, GBPUSD,USDJPY, AUDUSD, USDCAD, BTCUSD , USDCHF, GBPJPY
Time Frame : 15 Mins, 30 Mins , 1 Hour
5 Purchases left & The Price Increases