Gold Trend Pro Signal Indicator

Gold Trend Pro Buy & Sell Signal Indicator

Pairs : XAUUSD - XAGUSD  - Crude OiL, EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD,GBPJPY,BTCUSD

TimeFrame - 1 Min , 5Min, 15Min 

Once All Are Green Bar , And Also Englufing The Candle You Can Enter To Buy

Once All Are Red Bar, And Also Engulfing The Candle You Can Entry To Sell

And Next Once Change The Bar Colour , You Can Exit The Buy & Sell Order

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ADX Pro Indicator This Indicator Are Advanced Pro ADX Indicator  Multi Time Frame Are Same Window Multi Currency Are Same Windows All Time Frame And All Currency ADX Strenght Are Same Window Monitring  You Will Add Manully All Currency Pairs , And Metel , And Also Crypto Currency Pairs : EURUSD , GBPUSD, USDJPY .... Etc , Metel : XAUUSD , XAGUSD ... Etc , Crypto : BTCUSD, ETHUSD... Etc
Master Trend Signal
Pappathi Murugesan
Indicators
Master Trend Signal Indicator TimeFrame - 15 Mins & More Pairs  - All Forex Currency Pairs , Gold , Silver , Crypto, Stock Once Trend Is UP Cross The Yellow Line, It's Show Colour For Green Once Trend Is Down Cross The Yellow Line, It's Show Colour For Red Easy TO Identify Trend Strength ON Trading For Scalping, Intraday Trading 5 Purchases left & The Price Increases
Master Scalping And DayTrading Signal
Pappathi Murugesan
Indicators
Golden Scalping & Day Trading Signal Indicator  You Can Enable Or Disable Scalping Signal Option Once Enable For Scalping More Order Signals Option Or Disable For Scalping Option Intraday Signal Option Pairs :   XAUUSD, XAGUSD  - EURUSD, GBPUSD,USDJPY, AUDUSD, USDCAD, BTCUSD , USDCHF, GBPJPY Time Frame : 15 Mins, 30 Mins , 1 Hour  5 Purchases left & The Price Increases
Gold Scalping Pro Signal
Pappathi Murugesan
Indicators
Gold Scalping Pro Signal Indicator Pairs : XAUUSD, XAGUSD, Crude OIL , BTCUSD, ETHUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, GBPJPY Setting : Once Market Are Up And Down Side , The Indicator Are Provide Buy And Sell Order Push Notification Time Frame - 5 Mins, 15 Mins, 1 Hour, 4 Hour Additional : You Have Also Trade Manual , Once Trend Power Is Up , Enter Buy  Or Trend Power is Down, Enter Sell 
Super Signal Buy And Sell Indicator
Pappathi Murugesan
Indicators
Super Signal Buy And Sell Indicator Pairs - XAUUSD - XAGUSD - Oil - BTCUSD - EURUSD - GBPUSD - USDJPY - AUDUSD - GBPJPY .... etc TimeFrame - 15Mins - 30Mins - 1Hour - 4Hour - 1Day - 1Week - 1Month   Setting : -  Once Show On Green Arrow And Next Engulfing For Candle You Can Place The Buy Order Once Show For Red Arrow And Next Engulfing For Candle You Can Place The Sell Order Otherwise Please Wait For Conformation Push Notification Alert
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