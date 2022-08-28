Gold Trend Pro Signal Indicator
- Indicators
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Pappathi MurugesanPremium Forex Expert Advisor And Indicator
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- Version: 3.69
- Activations: 10
Gold Trend Pro Buy & Sell Signal Indicator
Pairs : XAUUSD - XAGUSD - Crude OiL, EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD,GBPJPY,BTCUSD
TimeFrame - 1 Min , 5Min, 15Min
Once All Are Green Bar , And Also Englufing The Candle You Can Enter To Buy
Once All Are Red Bar, And Also Engulfing The Candle You Can Entry To Sell
And Next Once Change The Bar Colour , You Can Exit The Buy & Sell Order