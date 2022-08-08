ADX Pro Multi TimeFrame And MultiCurrency
- Indicators
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Pappathi MurugesanPremium Forex Expert Advisor And Indicator
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- Version: 4.0
- Updated: 8 August 2022
- Activations: 5
ADX Pro Indicator
This Indicator Are Advanced Pro ADX Indicator
Multi Time Frame Are Same Window
Multi Currency Are Same Windows
All Time Frame And All Currency ADX Strenght Are Same Window Monitring
You Will Add Manully All Currency Pairs , And Metel , And Also Crypto Currency
Pairs : EURUSD , GBPUSD, USDJPY .... Etc , Metel : XAUUSD , XAGUSD ... Etc , Crypto : BTCUSD, ETHUSD... Etc