Fundamentação teórica

A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações.

A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional:

Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescenta-se 25%.

Opções

É possível configurar as cores e largura das bandas assim como a forma de calcular a Vwap.



