Orion Vwap Bands

Fundamentação teórica

 

A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações.

A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional:
Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescenta-se 25%.

Opções

 

É possível configurar as cores e largura das bandas assim como a forma de calcular a Vwap.


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Orion Dynamic Range Breakout  allows the trader to use one of the most robust trading strategies of all times, the Opening Range Breakout, which can be adapted to work in many different Symbols. Also, it allows the user to use many variations of breakout ranges and risk/profit parameters. Theoretical Basis Range Breakouts are widely used by a lot of big names in the trading industry. They were popularized by the hedge fund manager  Toby Crabel , which made a lot of success using the strategy in
Orion Flexible Mean Reversion
Joao Paulo Botelho Silva
Experts
The Orion Flexible Mean Reversion EA allows traders to develop numerous mean reversion strategies. The EA incorporates various indicators for developing robust entry and exit strategies that can be adapted to function in various time frames and markets.   Theoretical Basis Mean reversion strategies aim to enter in the opposite direction of exhaustion movements, seeking a price reversal. They are excellent ways for traders to diversify their portfolios building high winning rates strategies.   Ho
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
Utilities
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
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