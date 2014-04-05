Marcon s Deviation

DESVIO DE MARCON (Desvio Dinâmico de VWAP)

O Desvio de Marcon é um indicador desenvolvido com o intuito de fornecer ao TRADER uma ferramenta capaz de antecipar pontos relevantes de suporte e resistência através de canais de desvios de VWAP traçados no gráfico.

Mas qual a diferença entre o Desvio de Marcon e os canais de desvio padrão da VWAP já existentes?

O Desvio de Marcon utiliza um algoritmo estatístico desenvolvido por Luiz Antonio de Sousa Marcon, que lhe dá a capacidade de se auto calibrar de acordo com a análise de dados histórico do instrumento selecionado. Logo, o TRADER não precisa se preocupar em frequentemente calibrar e atualizar os desvios do indicador, tudo é feito automaticamente pelo indicador. Tal capacidade permite maior aderência e eficácia do indicador na detecção de pontos importantes dos instrumentos.

Qual a vantagem em utilizar o Desvio de Marcon?



Alta precisão na detecção dos pontos de suporte e resistência, que possibilita ao TRADER desenvolver estratégias de compra e venda com definição de pontos de stop e gain mais ajustados ás características do ativo.

Que resultados o Desvio de Marcon pode fornecer?

Muitos Setups podem ser desenvolvidos utilizando o Desvio de Marcon, mas para que o TRADER possa ter uma base para iniciar seu trabalho com este indicador, vamos disponibilizar alguns SINAIS de negociação para que o TRADER possa ter uma ideia dos resultados que podemos obter com este indicador.

1) Operando Mini Índice IBOVESPA e Mini Dólar/BRL com operações de hedge nos dois ativos utilizando o indicador Desvio de Marcon.



