Annual Bar Info
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Basic tool
Showing annual candle, range for Day, range for Week, range for Month, range for Year. Showing fibonacci for Day fibonacci for Week, fibonacci for Month, fibonacci for Year. Showing percent change for Day, percent change for Week, percent change for Month, percent change for Year. Showing
distance of the current value
the previous close for Day, Week, Month, Year.
Showing
distance of the current value
distance of the current value