Annual Bar Info

Basic tool


Showing annual candle, range for Day, range for Week, range for Month, range for Year. Showing fibonacci for Day fibonacci for Week, fibonacci for Month, fibonacci for Year. Showing percent change for Day, percent change for Week, percent change for Month, percent change for Year. 


    
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Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Indicators
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
UPD1 Volume BOX
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The indicator displays the horizontal volume profile in the specified area (BOX) and the maximum volume (POC). Product Features. 1. You can use ticks or just price. 2. Adaptive grid spacing (M1-MN). 3. Adaptive high volume (median) search step depending on box size. 4. Automatic chameleon color for box lines and buttons. 5. Multiple boxes, easy to create and delete. 6. 70% volume area (enable in settings). 7. There is an alert for touching the maximum horizontal volume line (POC). 8. VWAP. 9. C
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Fibonacci Retracement EA is a fully automated MT4 Expert Advisor that trades Forex using the most reliable and time-tested tool in technical analysis – Fibonacci retracement and extension levels . This EA continuously scans the market for swing highs and swing lows , plots Fibonacci levels (38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%), and enters trades when price retraces into key zones with candlestick confirmation. It then manages trades automatically with Stop Loss, Take Profit, breakeven, trailing stop, and m
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Indicators
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Tract - Channel indicator, by which you can place orders like a classic channel indicator. Trading can be carried out inside the channel when the price reaches its borders and turns in the opposite direction from them. In such cases, reversal strategies are used. The channel indicator is designed to work with support and resistance levels and help traders find opportunities to enter the market. Another way to trade a breakout - assumes a situation when the price, upon reaching one or another cha
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This indicator is using the Central Limit Theorem in combination with historical volatility and Fibonacci ratios in order to create unique type of chart tool called Projected Volatility Distribution. This tool allows you to perform highly accurate intraday technical analysis where in a split second you can detect overbought and oversold conditions as well as strong trends. In addition you have at your disposal multi-functional panel which shows signals in real time and gives you the ability to o
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Pivot Flow Pro - Trend-structure market direction using pivot highs and lows to form a dynamic bull/bear band. Non-repainting trend-structure indicator that identifies market direction using averaged pivot highs and lows to form a dynamic bull/bear band, with signals confirmed strictly on closed candles. When price closes above or below the adaptive pivot levels, the indicator shifts trend and prints a flip arrow, while continuation dots highlight valid breakout points in the direction of the c
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EA Atom is an Expert Advisor with a unique trading algorithm. The EA works on the breakdown of the high or low levels of the previous day Successful and proven strategies are integrated into the adviser's algorithm, which allow you to take profits on the pricing of assets with all the subtleties of technical and computer analysis. Contact me immediately after purchase to receive instructions, as well as access to a private telegram chat! The settings are available in the discussion of the advis
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This indicator simplifies your entry zones by displaying the areas where you can plan your entry that potentially could give you high risk/reward ratios. Other than picking the most optimal entry points, the Hot Zone indicator can act as your typical support/resistance indicator for pullbacks for all timeframes. You can use this indicator as the only trading indicator or use it with another indicator for reentry purposes.  Besides, when using Hot Zones, the risk/reward ratio should be well abov
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The Liquidity Zone Detector is an advanced technical indicator designed to identify and highlight key liquidity zones in the market using the ZigZag indicator. This tool pinpoints price levels where significant liquidity is likely present by drawing trendlines at the highs and lows detected by the ZigZag. The Liquidity Zone Detector assists traders in spotting potential reversal or trend continuation areas based on liquidity accumulation or release. Key Features: Automatic Liquidity Zone Identif
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Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optional 50
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Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
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Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
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CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
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Zbynek Liska
Utilities
This is a simple and very effective utility for closing in profir or in loss. Constant overview of daily Draw Down, Current profit and Daily profit This utility will save your deposit in case of a sharp market change. Just add it to any free chart and use it for your daily trading. Thanks to the minimal set of parameters, you can easily set up the utility for any symbol in MT4
Edge Snap MT4
Zbynek Liska
Indicators
oxWave EdgeSnap — Multi-Timeframe Reversal Scanner with Quality Filter FoxWave EdgeSnap by Fox Wave watches your symbol across every timeframe simultaneously and flags the exact moment price breaks outside its dynamic volatility envelope and snaps back inside — a well-known mean-reversion pattern — then runs each signal through a quality filter before it ever reaches your eyes, so you're not chasing every minor wobble. Key features: Multi-timeframe scan (M1 through MN1, fully toggle-able) — one
Edge Snap Met4
Zbynek Liska
Experts
FOX WAVE — EDGESNAP EA Catch the reversal before everyone else. FOX WAVE – EdgeSnap EA is a fully automated multi-symbol Expert Advisor that continuously scans your entire trading universe for high-quality reversal opportunities. Instead of monitoring dozens of charts, EdgeSnap does the work for you. It ranks every valid setup, calculates the correct position size from your predefined account risk, manages trades automatically from entry to exit, and displays everything on a real-time dashboard
Fox Wave Hidden TP and SL MT5
Zbynek Liska
Utilities
Easy EA for closing positions with profit or loss. All positions of chart's symbol are counted separately. Settings: TPforSymbol — set profit amount to indicate when to close every positions for the symbol of the chart. Swap and commission are decreasing your profit. SLforSymbol — set SL amount to indicate SL for every positions for the symbol of the chart. Swap and commission are increasing your loss. SLforSyblol is always below/equal zero.
Dashboard for the nearest H L for the last X years
Zbynek Liska
Indicators
This multi-currency annual dashboard analyzes the nearest high and low to the current price for a chosen number of recent years. It displays how many pips away the price is from the nearest high or low. You can set a pip threshold, and the alert will notify you when the price gets close to the specified levels. In real-time, the dashboard also provides an overview of the closest high or low values for each specific year, helping you make informed trading decisions.
Annual Highs Lows Over X Years
Zbynek Liska
Indicators
Key level analysis : The indicator tracks the nearest annual high and low to the current price over a chosen number of years. Proximity alerts : It triggers an alert when the price reaches a specified number of pips from the nearest high or low. Customizable notification intervals : You can set how often alerts repeat, for example, every 30 minutes. Historical perspective : Enables long-term tracking of market levels and effective planning of trading strategies. Multi-currency support : This ind
Cool iExposure MT5 II
Zbynek Liska
Indicators
iExposure Fox Wave – Comprehensive Position Monitoring Indicator iExposure Fox Wave is an advanced MetaTrader indicator designed to provide detailed monitoring of all open trading positions in a clear, tabular format. This tool is perfect for traders who want all essential trade information in one place. Key Features: Symbol: Displays the instruments (currency pairs or other symbols) with open positions. Deals: Number of open trades (transactions) for each symbol. Buy lots & Buy price: Total vol
Sorted Range Monitor with Alerts
Zbynek Liska
Indicators
RangeDashboard – Multi-symbol Daily, Weekly, and Monthly Range Overview with Alerts RangeDashboard is a powerful and user-friendly indicator that displays the current range (high-low) of selected currency pairs or instruments over a chosen timeframe (D1, W1, MN1) directly on the chart. It allows you to input a customizable list of symbols, add suffixes if needed, and select the timeframe from which the ranges are calculated. Key Features: Dynamic calculation of ranges for any number of symbols o
Multicurrency PSAR Scanner
Zbynek Liska
Indicators
Fox Wave PSAR – PSAR Dashboard for Multiple Symbols and Timeframes Description: Fox Wave PSAR is a powerful indicator for MetaTrader 5 that allows you to monitor the Parabolic SAR (PSAR) across multiple symbols and timeframes directly in a clear and convenient dashboard. It is ideal for scalping, intraday, and long-term trading strategies. Key Features: Clear dashboard with a list of symbols and their current PSAR status. Supports any number of symbols and customizable suffixes (e.g., ".m"). Di
MT5NewHighLowDashboardScanner
Zbynek Liska
Indicators
New High / Low Dashboard Scanner is not a common indicator. It is a market-structure control system designed to monitor, in real time, the creation of new Highs and Lows across Daily, Weekly, Monthly, and Yearly time horizons — while simultaneously measuring the exact distance of price from these critical levels in pips. This tool is built for traders who do not want to react late, but instead want to stand at the origin of market movement . What the system does The dashboard continuously scan
Fox Wave Account Nexus
Zbynek Liska
Indicators
Short Description Fox Wave Account Nexus is a professional dashboard for real-time monitoring of multiple MetaTrader 5 accounts across different terminals from a single chart. Full Description  Fox Wave Account Nexus Professional Multi-Account Monitoring Dashboard for MetaTrader 5 Fox Wave Account Nexus is a powerful visual dashboard designed for traders who operate multiple MT5 accounts simultaneously and need instant, centralized control . The indicator collects live data from all con
Professional MultiMaster Trade Copier
Zbynek Liska
Utilities
Fox Wave Pro Copier - Professional Multi-Master Trade Copier Copy trades from multiple Master accounts simultaneously with advanced risk management Key Features Multi-Master Architecture Copy from unlimited master accounts simultaneously Automatic master account detection or manual configuration Real-time trade synchronization via file system Independent risk management for each master Advanced Risk Management Individual risk settings per master account Automatic lot size calculation based
Trend Matrix Scanner
Zbynek Liska
Utilities
TREND SCANNER PRO - Multi-Timeframe Trend Analysis Dashboard Professional real-time trend scanner that monitors up to 15 currency pairs across 8 timeframes simultaneously. Get instant market overview with epic visual dashboard, smart alerts, and zero lag performance. KEY FEATURES
Professional Averaging CalculatorMT5
Zbynek Liska
Indicators
Professional Averaging Calculator - Essential Risk Management Tool for Every Trader Whether you're a beginner learning position averaging or a professional managing complex grid strategies, this calculator is your must-have tool. Beginners instantly see how averaging works, understand maximum loss scenarios, and learn proper risk management before entering trades - no more "I didn't know I could lose that much" surprises. Professionals save time and eliminate calculation errors with instant simu
Institutional Edge
Zbynek Liska
Indicators
SMC Pro — Smart Money Concepts All-in-One The only indicator you need to trade like the institutions. SMC Pro combines five core Smart Money Concepts tools into a single, clean, and fully customizable indicator for MetaTrader 5. No repainting. No clutter. Everything you need to read the market the way banks and hedge funds do. What it does Order Blocks Automatically detects bullish and bearish Order Blocks — the price zones where institutional orders were placed before a major move. The indic
Position Averaging Calculator
Zbynek Liska
Indicators
Calculate the exact entry price or lot size needed to reach your target average — directly on the chart. Full description A lightweight MT5 indicator that solves a common trading problem: if I add to my position at market price, what volume do I need to reach my target average? Or the reverse: if I want to add a fixed lot size, at what price must I enter? The panel reads your open positions automatically, displays the current average entry price with a dashed line on the chart, and lets you s
Spread Recorder MultiCurrency
Zbynek Liska
Indicators
Spread Recorder — Multi-Symbol Max/Min Dashboard Spread Recorder is a real-time multi-symbol dashboard that continuously monitors live spreads across your entire watchlist and permanently records the maximum and minimum spread ever seen for each symbol — with timestamps. Key features: Monitor 10, 28, 50+ symbols simultaneously from a single customizable text file Auto-adaptive grid layout — the panel automatically resizes its rows and columns to fit however many symbols you load, from a handful
Swap Monitor MultiCurrency
Zbynek Liska
Indicators
Swap Monitor — Multi-Symbol Buy/Sell Swap Dashboard with Alerts Swap Monitor is a real-time multi-symbol dashboard that displays live SELL and BUY swap rates for your entire watchlist in one compact, color-coded panel — and can alert you the instant any swap rate changes. Key features: Monitor 10, 28, 50+ symbols simultaneously from a single customizable text file Auto-adaptive grid layout — the panel automatically resizes to fit however many symbols you load Displays both SELL and BUY swap valu
Volume Suite
Zbynek Liska
Indicators
FoxWave Volume Suite combines three essential volume-based tools into a single indicator: a horizontal Volume Profile with Point of Control and Value Area, a real-time volume spike detector with instant alerts, and a buy/sell pressure delta gauge. No need to run three separate indicators — everything you need to read volume is in one clean Fox Wave panel. What it does Volume Profile (POC / VAH / VAL) Builds a horizontal histogram showing how much volume traded at each price level over your cho
SMC Trend Suite
Zbynek Liska
Indicators
FoxWave SMC Trend Suite  SHORT DESCRIPTION  Smart Money Concepts trend tool: Market Structure (BOS/CHoCH), Order Blocks, FVG and EQH/EQL — fully toggleable, with alerts. FULL DESCRIPTION FoxWave SMC Trend Suite brings the four foundational building blocks of Smart Money Concepts trading into a single, clean indicator: Market Structure shifts (Break of Structure / Change of Character), Order Blocks, Fair Value Gaps, and Equal Highs/Equal Lows liquidity pools. Every component can be switched on or
PL Tracker
Zbynek Liska
Utilities
Profit Loss Tracker A clean, draggable on-chart panel that shows your floating profit/loss in real time — one symbol at a time or your entire account at once — with permanent high/low watermark history and one-click close. Stop scrolling through the Trade tab or doing mental math. zProfit Loss Tracker keeps your floating P/L, your best and worst moments on every symbol, and your account health always visible in a compact, modern panel — and lets you close positions with a single click, right whe
Edge Snap
Zbynek Liska
Experts
One purchase. Two professional trading tools. Buy EdgeSnap EA today and receive this Edge Snap Indicator  as a complimentary bonus. Simply contact me on MQL5 after your purchase, and I'll send it to you personally. FOX WAVE — EDGESNAP EA A fully automated multi-symbol trading robot that scans your entire Market Watch for price-reversal setups, sizes every trade from account risk with built-in margin and volume safety caps, manages partial profit-taking and trailing on its own, and shows you e
Edge Snap Multi Symbol
Zbynek Liska
Indicators
FoxWave EdgeSnap Multi-Symbol — Scan Every Pair for Reversal Setups at Once FoxWave EdgeSnap Multi-Symbol by Fox Wave takes the same quality-filtered reversal detection from EdgeSnap and runs it across every symbol you trade at once — Market Watch or a custom list, one timeframe, one panel — so instead of flipping through 20+ charts looking for a setup, the setup finds you. Key features: Scans your entire Market Watch automatically, or a custom symbol list with broker-suffix support (up to 60 sy
Quant Analytics
Zbynek Liska
Indicators
Quant Analytics  Short description (for the product summary field) Quant Analytics turns your raw trade history into a full quantitative performance report — right inside MetaTrader 5. A dark, on-chart P/L calendar for daily use, plus a one-click HTML export with the same depth of analysis you'd expect from a dedicated trading journal: drawdown, Monte Carlo, Kelly, Omega, MAE/MFE, rolling Sharpe, and more. Full description See your trading the way a quant would — without leaving MetaTrader 5. Mo
Dynamic Target and SL Matrix
Zbynek Liska
Indicators
DYNAMIC TARGET AND SL MATRIX REAL-TIME FOREX DISTANCE ENGINE Stop guessing your SL and TP distance. Start measuring it. Dynamic Target and SL Matrix is a professional Forex analytical tool designed to calculate and display a dynamic distance framework for SL and TP planning directly from live market conditions. The engine continuously analyzes the current BID and converts the market state into a dynamic pip-distance reference, which is then expanded through a configurable multiplier matr
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