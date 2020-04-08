TiborsTimer

Tibors Timer - Indikator zur Übersicht und Klarheit im Chart







Dieser Indikator wurde von mir geschrieben, da ich oftmals die wichtigsten Informationen während eines Trades bzw. im Chart mühevoll suchen musste. Bitte täglich neu in den Chart ziehen.

Er zeigt folgendes an:

- Akuteller Kurs

- Aktuelles Handelspaar

- Die Zeiteinheit

- Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung

- Die Nummer des Handelskontos

- Die Frei Verfügbare Margin

- Margin auf 1 Lot

- Der Aktuelle Hebel

- Der Aktuelle Sppread







