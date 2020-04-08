TiborsTimer

Tibors Timer -  Indikator zur Übersicht und Klarheit im Chart

Dieser Indikator wurde von mir geschrieben, da ich oftmals die wichtigsten Informationen während eines Trades bzw. im Chart mühevoll suchen musste. Bitte täglich neu in den Chart ziehen. 

Er zeigt folgendes an:

- Akuteller Kurs

- Aktuelles Handelspaar

- Die Zeiteinheit

- Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung

- Die Nummer des Handelskontos

- Die Frei Verfügbare Margin

- Margin auf 1 Lot

- Der Aktuelle Hebel 

- Der Aktuelle Sppread



Recommended products
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicators
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicators
Renko Chart with Moving Average. Classic Renko charts idea. It is protted on main chart and Moving Average can be applied. Prices for bars are used from a lower timeframe. Parameters: BarsBack - how many bars of lower timeframe to use. If value is zero than it will use all available bars. LTF - lower timeframe. BrickSize - Renko bar in points. BullishColor - color for bull candle. BearishColor - color for bear candle. HideLineChart - if this value is true the line chart when be hidden when sele
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicators
The Candle GAP indicator is an essential tool for traders utilizing Gap Trading Strategies as it automatically identifies candle gaps for each day of the week. A gap refers to a price level difference between the close and open of two consecutive days. This indicator recognizes four types of gap patterns: Common, Breakaway, Continuation, and Exhaustion. By incorporating this indicator into any chart, traders can validate their signals and enhance their trading decisions. One of the key features
FREE
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
Indicators
The indicator builds a Renko chart in the sub window for the current symbol. The bars are formed from live data and the desired bar size can be set in the inputs tab. Most importantly, because the Renko chart only uses price to construct bars and ignores time, the indicator can be applied to any time frame and same results can be achieved. Recommended usage As Renko charts are famous for eliminating noise so traders can use this tool to see clear picture of the trend to help their analysis, entr
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicators
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Indicators
This indicator is based on Guppy's GMMA Strategy. And shows arrows when GMMA lines cross up or down. To have this indicator and get alerts for Multiple Timeframes and multiple Pairs you can check out the demo of this GMMA Trend Scanner indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 About GMMA In Brief: GMMA attempts to identify trends by combining two groups of moving averages with differing time periods: The long-term EMAs (30, 35, 40, 45, 50, and 60) the behaviors of investors that h
FREE
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
Utilities
Fibonacci will be designed by default based on the monthly candle but you can simultaneously view Fibonacci on a weekly candle or you can choose your two favorite timeframes. When you run this script, an input prompt will appear and the following input parameters can be configured: Input Parameters: Name Example Default Timeframe1 Monthly 43200 Timeframe2 Weekly 10080 TF1status 1 on 1 TF2status 0 off 0 candleID you can choose which candle to apply 1 Prefix1 It's is the prefix of the first object
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicators
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicators
Volume Profile Indicator / Market Profile Indicator What this is not : FMP is not the classic letter-coded TPO display , does not display the overall chart data profile calculation , and , it does not segment the chart into periods and calculate them. What it does :  Most importantly ,the FMP indicator will process data that resides between the left edge of the user defined spectrum and the right edge of the user defined spectrum. User can define the spectrum by just pulling each end of the indi
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicators
Power Trend Free - the indicator shows the trend strength in the selected period. Input Parameters The indicator has three input parameters: Period - a positive number greater than one, it shows the number of candlesticks used for calculations. If you enter one or zero, there will be no error, but the indicator will not be drawn. Applied Price - the standard "Apply to:" set meaning data used for the indicator calculation: Close - Close prices; Open - Open prices; High - High prices; Low - Low p
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicators
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicators
What is Schaff Trend Cycle? The Schaff Trend Cycle (STC) is an oscillator-type indicator designed to detect trend reversals in a timely manner. Compared to traditional indicators like moving averages or MACD, it combines cyclical patterns with momentum to more clearly identify the beginning and end of trends. Main Features Clear trend reversal signals: The cycle line rises in an uptrend and falls in a downtrend. Noise reduction in ranging markets: Smoothing based on cyclical timing helps filter
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicators
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indicators
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicators
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicators
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicators
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicators
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicators
Lion Arrow Super Arrow Indicator for MetaTrader 4 The Lion Arrow Super Arrow Indicator for MetaTrader 4 is a hybrid technical analysis system designed to deliver accurate trading signals by combining multiple advanced indicators. By analyzing trend direction, market momentum, and buying/selling pressure simultaneously, this indicator helps traders identify high-probability trade opportunities while minimizing false signals.   Core Components of the Indicator The Lion Arrow Super Arrow indicat
FREE
YY Line of Renko on the Chart
Yuryi Yatsenko
5 (3)
Indicators
This indicator is the basis for an Expert Advisor that can be categorized as "almost Grail". See details below.             This indicator displays the projection of the Renko chart on the price chart. This projection is displayed as a stepped line, not as "bricks" (rectangles). See slides 1 and 2. Abbreviated name of the indicator: LRC – L ine of R enko on the price C hart.             The principle of its construction is very simple. First, a grid of horizontal lines (levels) is bu
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indicators
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicators
Top Bottom Tracker is an indicator based on sophisticated algorithms that analyse the market trend and can detect the highs and lows of the trend / MT5 version . The price will progressively increase until it reaches 500$. Next price --> $99 Features No repainting This indicator does not change its values when new data arrives Trading pairs All forex pairs Timeframe     All timeframes Parameters ==== Indicator configuration ==== Configuration parameter // 40 (The higher the value, the
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
More from author
The Destroyer EA MT5
Tibor Hartmut Sturm
Experts
The Price will increase every 2 weeks. Final Price 999 USD THE DESTROYER EA – Annihilate the Market. Conquer the Challenge. THE MISSION The market is a battlefield. Only the disciplined survive.   The Destroyer EA   was not built to "participate" in the market—it was built to   dominate   it. Designed specifically for the grueling conditions of   Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , this algorithm combines the lethal precision of the   "D-Strategy"   (EMA 21/55 Cross) with an indestru
The Destroyer EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
The Price will increase every 2 weeks. Final Price 999 USD THE DESTROYER EA – Annihilate the Market. Conquer the Challenge. (Battle Tested Logic) THE MISSION The market is a battlefield. Only the disciplined survive. The Destroyer EA was not built to "participate" in the market—it was built to dominate it. Designed specifically for the grueling conditions of Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , this algorithm combines the lethal precision of the "D-Strategy" (EMA 21/55 Cross) with an
Tibors Timer Mt5
Tibor Hartmut Sturm
Utilities
Indikator mit den Notwendigen Anzeigen im Chart - Als Expert installieren !  Dieser Indikator wurde von mir Entwickelt damit die Anzeige der relevanten Parameter klar und deutlich im Chart ist.  Er dient zur Information und ist ohne Gewähr.  Folgende Parameter werden angezeigt: - Aktueller Kurs - Das Aktuelle Handelspaar - Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung / Zum Abschluss der Aktuellen Kerze - Die Kontonummer des Handelskontos - Die Frei Verfügbare Margin - Die Margin auf 1 Lot - Der Akt
FREE
Goldmarie EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
Goldmarie EA is an automated scalping Expert Advisor designed for XAU/USD (Gold) trading on M15 timeframe. It uses a combination of RSI, Bollinger Bands, and dynamic lot sizing to identify high-probability trade setups. The EA also features an advanced risk management system, preventing overtrading and margin issues. The price for Goldmarie EA will increase by every 10 sales. Final price U$D 999 This guide explains Goldmarie EA's features, including the built-in dashboard and how to configure th
Prop Master EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
49.98 USD for the next 5 buyers, then it will rise again to 999 $ Prop Master EA – The Ultimate Prop Firm Trading Solution! Pass FTMO, The Funded Trader, FXIFY  and all the other Challenges with Confidence!  Are you struggling to pass proprietary trading firm challenges? Prop Master EA is a fully automated trading solution designed to help traders meet the strict rules of FTMO, The Funded Trader, FXIFY, and other prop firms. With intelligent risk management, dynamic lot sizing, built-in news fi
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
TreeBert EA H4 – Smart Swing Trading Automation for EURUSD and More Unlock the power of multi-timeframe trading with institutional logic – fully automated. The MTF Momentum EA H4 is a high-precision, low-frequency trading robot designed for smart swing traders who want to combine trend-following principles with momentum confirmation – using professional multi-timeframe analysis. How It Works This Expert Advisor operates on the H4 timeframe and uses a three-level decision system: Trend Detection
Gold Rain EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
Unleash the full potential of the Gold market. Gold Rain EA is a professional, fully automated trading robot designed specifically for the high volatility of XAUUSD. By combining multi-timeframe trend analysis with dynamic volatility adjustments, this EA seeks to capture profitable moves while strictly managing risk. Why Gold Rain? To survive in the Gold market, you need to trade with the trend but enter at the perfect moment. Gold Rain EA does exactly that by filtering noise and focusing on hig
H1Bert Expert Adviro
Tibor Hartmut Sturm
Experts
Automated Short-Selling Strategy based on Multi-Timeframe Moving Averages and RSI. Description: The H1Bert Forex EA is a rule-based trading algorithm developed for the MetaTrader 4 platform. It is designed to execute Short positions by analyzing market conditions across two different timeframes (Daily and Hourly) combined with a momentum filter. Trading Logic & Strategy: The EA operates on a "Trend-Pullback" methodology. It identifies an established downtrend and looks for temporary price spikes
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
Automated Confluence Trading with Dual-Stage Verification  Stop staring at charts waiting for the perfect moment. The Bullet Proof Strategy EA takes the proven logic of the "Buy Sell" Arrow system and combines it with a robust "Final Confirmation" filter to create a disciplined, fully automated trading machine. This EA doesn't just guess; it waits for confluence . It only executes a trade when price action signals (Arrows) align perfectly with trend momentum (Confirmation), giving you high-proba
QuEAn The Golden Queen EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
Hello Traders! I am QuEAn ( Qu antum E xpert A dvisor N etwork), the definitive automated trading solution for Gold (XAUUSD). Born from the legendary "Quantum" volatility logic, I have been re-engineered specifically for MetaTrader 4 to dominate the modern Gold market. While others guess the direction, QuEAn calculates it. Using advanced "Quantum Volatility" algorithms, I detect the precise moment when the market breaks out of equilibrium. I don't just trade; I capture momentum. Why QuEAn? Speci
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
Experts
ForExMachina 2 – The Quantitative Volatility Engine Automated Price Action Trading | Trend-Following Breakouts | Smart Recovery (Precision Engineered for XAUUSD & Volatile Forex Pairs) Trading with Machine Precision Stop relying on lagging indicators. ForExMachina  2 is a next-generation trading robot designed to exploit the one constant in the financial markets: Volatility . Built specifically for the MetaTrader 4 platform, ForExMachina ignores market noise. Instead, it utilizes a proprietary
TrendFriendIndi
Tibor Hartmut Sturm
Indicators
TrendFriendIndi   Features & Benefits: Timeframes: All - The higher the more precise!  Clear buy & sell signals → Green arrows for BUY, Red arrows for SELL Confirmation candle to reduce false signals → Signals appear only after a strong confirmation Built-in news filter → Blocks signals during high-volatility events to minimize risks Stop-Loss & Take-Profit levels displayed on the chart → Helps you plan your trades with ease Three Take-Profit targets (TP1, TP2, TP3) → Perfect for different tra
Filter:
No reviews
Reply to review