Tibors Timer Mt5
- Utilities
- Tibor Hartmut Sturm
- Version: 1.0
Indikator mit den Notwendigen Anzeigen im Chart -
Als Expert installieren !
Dieser Indikator wurde von mir Entwickelt damit die Anzeige der relevanten Parameter klar und deutlich im Chart ist.
Er dient zur Information und ist ohne Gewähr.
Folgende Parameter werden angezeigt:
- Aktueller Kurs
- Das Aktuelle Handelspaar
- Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung / Zum Abschluss der Aktuellen Kerze
- Die Kontonummer des Handelskontos
- Die Frei Verfügbare Margin
- Die Margin auf 1 Lot
- Der Aktuelle Spread