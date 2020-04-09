Tibors Timer Mt5

Indikator mit den Notwendigen Anzeigen im Chart -

Als Expert installieren !





Dieser Indikator wurde von mir Entwickelt damit die Anzeige der relevanten Parameter klar und deutlich im Chart ist.

Er dient zur Information und ist ohne Gewähr.

Folgende Parameter werden angezeigt:





- Aktueller Kurs

- Das Aktuelle Handelspaar

- Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung / Zum Abschluss der Aktuellen Kerze

- Die Kontonummer des Handelskontos

- Die Frei Verfügbare Margin

- Die Margin auf 1 Lot

- Der Aktuelle Spread



