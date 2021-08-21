Master Binary
- Indicators
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- Version: 1.30
- Updated: 21 August 2021
- Activations: 5
Master Binary is Binary Indicator Highly Winrate No Repaint, No DelayResult look on https://t.me/BonosuProBinary
Pair : All Forex Pairs
Time Frame : M1
Expaired : 2 Minutes
Trade Time Once Time a Day
Backtester, Alert Avaliable
Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day
Broker Time Zone GMT+3 Default Setting
[Example Broker GMT+3 : Alpari, ICMarkets]
Support Broker :
Deriv, IQOption, Alpari, Binomo Olymtrade, etc
Support Auto Trading :
MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot
Indicator Generate Signal Only 1 Time A Day.
Regards