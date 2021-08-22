Bonosu Toon

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Bonosu Toon is Binary Indicator Highly Winrate No Repaint, No Delay from BONOSU SYSTEM

Result look on https://t.me/BonosuProBinary

Pair : All Forex Pairs

Time Frame : M1

Expaired : 1-2 Minutes

Trade Time Once Time a Day

Backtester, Alert Avaliable

Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day

Broker Time Zone GMT+3 Default Setting

[Example Broker GMT+3 : Alpari, ICMarkets]

Support Broker :

Deriv, IQOption, Alpari, Binomo Olymtrade, etc

Support Auto Trading :

MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot

Indicator Generate Signal Only 1 Time A Day.

Regards

Full history result look at telegram cahnnel @BonosuProBinary

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Anthonius Soruh
Indicators
Master Binary is Binary Indicator Highly Winrate No Repaint, No Delay Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, ICMarkets] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo Olymtrade, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo B
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicators
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicators
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indicators
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicators
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indicators
Tatino Super Signals is Non Repaint Indicator for Binary Option trading and Forex trading. Recommendations: Timeframe: All timeframes. For best results we recommend using it on M1, M5 and M15 timeframes. Currency pairs: All Pairs Account type: All Type Broker time: Any Brokers : Alls Binary Trading : Expired 1 Candle Buffer Buy=1, Sell=0, Entry Next Candle Recommended Forex trading stop loss : 15 pips Recommended  Forex tradingTake profit levels : 15 pips Specifications: Does not repaint   Pa
Bitcoin Bonosu AI
Anthonius Soruh
4 (1)
Experts
LIVE SIGNALS :  https://www.mql5.com/en/signals/2298097 Bitcoin Bonosu AI – High-Speed Scalping EA for Maximum Profit on BTCUSD Bitcoin Bonosu AI is a specialized Expert Advisor (EA) for MT5, designed to execute high-frequency scalping strategies on the BTCUSD pair. Utilizing an advanced AI-driven algorithm, this EA analyzes market movements in real-time and executes trades with lightning-fast precision, capturing profit opportunities within seconds to minutes. Key Features: High-Precision Sca
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Andy Rytz
87
Andy Rytz 2021.11.14 12:42 
 

Bisher kann ich noch nicht viel sagen. Er läuft seit 2 Tagen mit 6 Währungen. Er hat in dieser Zeit keinen einzigen Trade eröffnet.

Anthonius Soruh
9169
Reply from developer Anthonius Soruh 2021.11.15 08:42
Lesen Sie die Einrichtungsanweisungen.
Der Indikator gibt nur ein Signal für den M1-Zeitrahmen, das Signal ist um 18:02 GMT+3 und verwendet Broker Alpari oder xm oder fbs. Einstellungen am MT2-Trading-Connector: Buffer Buy = 2, Buffer Sell = 3 Einträge in der Bar.
Contact telegram @realTatino
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