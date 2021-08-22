Bonosu Toon

A. What is A2SR ? * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.