Bonosu Toon
- Indicators
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- Version: 1.2
- Activations: 5
Bonosu Toon is Binary Indicator Highly Winrate No Repaint, No Delay from BONOSU SYSTEM
Result look on https://t.me/BonosuProBinary
Pair : All Forex Pairs
Time Frame : M1
Expaired : 1-2 Minutes
Trade Time Once Time a Day
Backtester, Alert Avaliable
Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day
Broker Time Zone GMT+3 Default Setting
[Example Broker GMT+3 : Alpari, ICMarkets]
Support Broker :
Deriv, IQOption, Alpari, Binomo Olymtrade, etc
Support Auto Trading :
MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot
Indicator Generate Signal Only 1 Time A Day.
Regards
Full history result look at telegram cahnnel @BonosuProBinary
Bisher kann ich noch nicht viel sagen. Er läuft seit 2 Tagen mit 6 Währungen. Er hat in dieser Zeit keinen einzigen Trade eröffnet.
Der Indikator gibt nur ein Signal für den M1-Zeitrahmen, das Signal ist um 18:02 GMT+3 und verwendet Broker Alpari oder xm oder fbs. Einstellungen am MT2-Trading-Connector: Buffer Buy = 2, Buffer Sell = 3 Einträge in der Bar.
Contact telegram @realTatino