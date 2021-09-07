Индикатор предназначен для переключения ТФ. Если у вас стоит советник который зависит от текущего ТФ, тогда это вещица вам необходима.

Выставление ТФ происходит по количеству ордеров или по набранной лотности. К примеру, для ясности, если ваш советник начинает просаживаться, набирая сетку, то индикатор переключает ТФ автоматически, на увеличение ТФ и не даёт набирать лотность. Как только он закрыл сетку, происходит автопереключение на М1 и по новой. Так ваш советник торгует как скальпер и далее как среднесрок.

Так же, есть настройка по заданной просадке. Индикатор переключает ТФ, при наборе указанной просадки в %, на любой ТФ какой зададите. К примеру, задали при 50% просадке переключаться на дневку, он больше ордера сегодня не поставит пока не закроет сетку.