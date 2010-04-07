FTMHelpClose

Советник основан на максимально быстром закрытие сделок от заданных параметров.Это можно так сказать разрульватель просадок..

У него встроено 3 окошка на панели.с полным мониторингом вашего терминала по всем парам.

вы можите оценивать свои ситуации по разным парам.

всегда можите любую ситуацию закрыть в ручную простым нажатием на экране по кнопке..





При наведении курсора мыши на ниже перечисленные столбцы, осуществляется подсветка поля:

Бай профит

Селл профит

Прибыль

Закрыть только "+"

Закрыть только "-"

Допустимая прибыль (в процентах или валюте счета)





При нажатии правой кнопкой мыши по подсвеченному полю будут закрыты сделки по следующим условиям:

Бай профит - закрываются сделки бай на выбранной паре

Селл профит - закрываются сделки селл на выбранной паре

Прибыль - закрываются сделки бай и селл на выбранной паре

Закрыть только "+" - закрываются сделки бай и селл, которые находятся в плюсе

Закрыть только "-" - закрываются сделки бай и селл, которые находятся в минусе

Допустимая прибыль (в процентах или валюте счета) - осуществляется отметка или снятие отметки автоматического закрытия сделок по достижению указанной

в этом поле прибыли, так на этом поле дается возможность редактирования значения прибыли закрытия сделок.





При нажатии подсвеченного поля в строке "Итоги" закрытие сделок будет идти по всем парам согласно выбранному





В настройках советника можно выбрать режим закрытия сделок с предварительным вопросом закрывать или не закрывать сделки,

если в настройке "Задавать вопрос подтверждения" стоит значение "false", то сделки сразу будут закрываться, если стоит значение "true",

то перед закрытием будет задан вопрос с подтверждением закрытия.









Автомтическое закрытие сделок настраивается двумя способами:

1. "Условия закрытия сделок"

"Включить/Выключить авто закрытие" - параметр включает или отключает авто закрытие по условиям

"Зкрывать сделки на паре, если" - дает возможжность выбора условия закрытия:

"количество сделок больше" - закрывает сделки если количество сделок на паре больше или равно занчению "количества сделок" и прибыль

больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно" в зависимости от значения поля "Закрывать, если"

"сумма лотов больше" - закрывать сделки если сумма лотов по бай или селл (максимальное значение) больше или равно значению поля "суммы лотов" и прибыль

больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"

в зависимости от значения поля "Закрывать, если"

"количество сделок и сумма лотов больше" - закрывает сделки если количество сделок на паре больше или равно занчению "количества сделок" и

сумма лотов по бай или селл (максимальное значение) больше или равно значению поля "суммы лотов" и прибыль

больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"

в зависимости от значения поля "Закрывать, если"

"прибыль или процент прибыли (кол-во сделок и лот не учитывается)" - закрывать если прибыль больше или равна выбранному значению поля

"процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"

в зависимости от значения поля "Закрывать, если"









2. "Закрытие сделок на паре"

"Включить/Выключить авто закрытие" - параметр включает или отключает авто закрытие по условиям

Закрытие сделок включается если на паре в поле "Закрыть" подсвеченно поле. Значение прибыли берется из поля на графике и может быть отредактировано.

Закрытие будет осуществленно либо от процента прибыли либо от прибыли в зависимости от знгачения поля "Закрывать, если"





Таким образом вы контролируйте свои риски.Если хотите закрыть прибыль или хотите закрыть просадку .





Настройки





Смена языка(English//Russian)





Описание.Тут можно задать описание,





Закрывать сделки на паре если.Тут задаете алгоритм советника





--Количество сделок.(После какого ордера он начнет работать)

--Прибыль равно или больше (тут задается параметр суммы.





Спец кнопка..Можно задавать параметры прям на экране

Закрытие по %

Закрытие по прибыли.

Это кнопку можно на экране нажать и при достижение заданного параметра он закрывает все..если ее не нажать он будет ждать всех условий.