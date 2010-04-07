FTMHelpClose

Советник основан на максимально быстром закрытие сделок от заданных параметров.Это можно так сказать разрульватель просадок..
У него встроено 3 окошка на панели.с полным мониторингом вашего терминала по всем парам.
вы можите оценивать свои ситуации по разным парам.
всегда можите любую ситуацию закрыть в ручную простым нажатием на экране по кнопке..

При наведении курсора мыши на ниже перечисленные столбцы, осуществляется подсветка поля: 
Бай профит
Селл профит
Прибыль
Закрыть только "+"
Закрыть только "-"
Допустимая прибыль (в процентах или валюте счета)

При нажатии правой кнопкой мыши по подсвеченному полю будут закрыты сделки по следующим условиям:
Бай профит - закрываются сделки бай на выбранной паре
Селл профит - закрываются сделки селл на выбранной паре
Прибыль - закрываются сделки бай и селл на выбранной паре
Закрыть только "+" - закрываются сделки бай и селл, которые находятся в плюсе
Закрыть только "-" - закрываются сделки бай и селл, которые находятся в минусе
Допустимая прибыль (в процентах или валюте счета) - осуществляется отметка или снятие отметки автоматического закрытия сделок по достижению указанной 
в этом поле прибыли, так на этом поле дается возможность редактирования значения прибыли закрытия сделок. 

При нажатии подсвеченного поля в строке "Итоги" закрытие сделок будет идти по всем парам согласно выбранному 

В настройках советника можно выбрать режим закрытия сделок с предварительным вопросом закрывать или не закрывать сделки, 
если в настройке "Задавать вопрос подтверждения" стоит значение "false", то сделки сразу будут закрываться, если стоит значение "true",
то перед закрытием будет задан вопрос с подтверждением закрытия.


Автомтическое закрытие сделок настраивается двумя способами:
1. "Условия закрытия сделок"
"Включить/Выключить авто закрытие" - параметр включает или отключает авто закрытие по условиям
"Зкрывать сделки на паре, если" - дает возможжность выбора условия закрытия: 
   "количество сделок больше" - закрывает сделки если количество сделок на паре больше или равно занчению "количества сделок" и прибыль 
      больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"           в зависимости от значения поля "Закрывать, если" 
   "сумма лотов больше"  - закрывать сделки если сумма лотов по бай или селл (максимальное значение) больше или равно значению поля "суммы лотов" и прибыль 
                           больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"
                           в зависимости от значения поля "Закрывать, если" 
   "количество сделок и сумма лотов больше" - закрывает сделки если количество сделок на паре больше или равно занчению "количества сделок" и 
                                              сумма лотов по бай или селл (максимальное значение) больше или равно значению поля "суммы лотов" и прибыль 
                                              больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"
                                              в зависимости от значения поля "Закрывать, если"
   "прибыль или процент прибыли (кол-во сделок и лот не учитывается)" - закрывать если прибыль больше или равна выбранному значению поля 
                                                                        "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"
                                                                        в зависимости от значения поля "Закрывать, если"


2. "Закрытие сделок на паре" 
"Включить/Выключить авто закрытие" - параметр включает или отключает авто закрытие по условиям
Закрытие сделок включается если на паре в поле "Закрыть" подсвеченно поле. Значение прибыли берется из поля на графике и может быть отредактировано.
Закрытие будет осуществленно либо от процента прибыли либо от прибыли в зависимости от знгачения поля "Закрывать, если"

Таким образом вы контролируйте свои риски.Если хотите закрыть прибыль или хотите закрыть просадку .

Настройки

Смена языка(English//Russian)

Описание.Тут можно задать описание,

Закрывать сделки на паре если.Тут задаете алгоритм советника 

--Количество сделок.(После какого ордера он начнет работать)
--Прибыль равно или больше (тут задается параметр суммы.

Спец кнопка..Можно задавать параметры прям на экране
Закрытие по %
Закрытие по прибыли.
Это кнопку можно на экране нажать и при достижение заданного параметра он закрывает все..если ее не нажать он будет ждать всех условий.

На скриншоте указаны все кнопки

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Great for scalper/intraday weapon for your ease daily trading. Scalper weapon will suit's you for any trading condition, whether it's intraday / scalper this tool is important for you which providing the missing function on the native MT4 platform. You have to check Allow Auto Trading by pressing Ctrl+O, going to Expert Advisors tab, and checking " Allow automated trading" . also to ensure the " auto trading " is green. Input Parameters _MINIMIZED_AT_START: to chose whether the panel is minimiz
Market Pressure Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Utilities
Market Pressure Dashboard is a new generation utility. Its main function is to assist you and give you operational ideas optimizing your analytical work. Using this utility you could monitor a lots of financial instruments (max 28 symbols FOREX) in a very simple way. The Market Pressure indicator allows you to customize the internal list of the symbols to be monitored. The opening function and position management with this panel will be much more comfortable and navigation charts very powerful.
Dashboard Trading Made Simple
Wang Yu
1 (1)
Utilities
Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a demo version of this panel Dashboard Trading Made Simple Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes TDI as the main indicator to generate trading signal mainly on H1 and H4 timeframes. The signal will be further filtered and trimmed. Stochastic; Heiken Ashi candle direction and candle siz
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilities
Telegram Publisher Agent  is an add-on that allows traders to send signals to their Telegram channels and groups in real-time. With customizable messages, chart screenshots, and other features, the tool helps traders share their trading insights and strategies with their followers. The tool also features a beautiful design with light and dark theme switch, providing users with an aesthetic and functional trading experience. Telegram Publisher Agent was designed to Publish all your trades as sig
Dashboard Super Currency Strength Advanced
Wang Yu
3 (2)
Utilities
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a Demo version of this panel Dashboard Currency Strength Meter AdvancedDemo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . The Dashboard Currency Strength Meter Advanced gives you a quick visual guide to which currencies are strong, and which ones are weak over the customized 4 time-frames and period.
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Marina Filippova
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Are you looking for monitoring services to watch trading in the terminal?? You don't need it anymore!! Full monitoring is right in your terminal. There are a couple of strokes left and you can buy it both for real and for a demo test Параметры Parameters: Max///Statistics Month///Statistics A week///Statistics Day///Statistics For an open pair: Symbol Number of orders To buy In villages Density separation Buy profit Sell profit Weekly profit Total profit Drawdown There is also a built-in pa
FTMHelpEng
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Индикатор предназначен для переключения ТФ. Если у вас стоит советник который зависит от текущего ТФ, тогда это вещица вам необходима. Выставление ТФ происходит по количеству ордеров или по набранной лотности. К примеру, для ясности, если ваш советник начинает просаживаться, набирая сетку, то индикатор переключает ТФ автоматически, на увеличение ТФ и не даёт набирать лотность. Как только он закрыл сетку, происходит автопереключение на М1 и по новой. Так ваш советник торгует как скальпер и далее
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