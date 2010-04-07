FTMHelpClose
- Utilities
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- Version: 1.2
- Activations: 10
Советник основан на максимально быстром закрытие сделок от заданных параметров.Это можно так сказать разрульватель просадок..
У него встроено 3 окошка на панели.с полным мониторингом вашего терминала по всем парам.
вы можите оценивать свои ситуации по разным парам.
всегда можите любую ситуацию закрыть в ручную простым нажатием на экране по кнопке..
При наведении курсора мыши на ниже перечисленные столбцы, осуществляется подсветка поля:
Бай профит
Селл профит
Прибыль
Закрыть только "+"
Закрыть только "-"
Допустимая прибыль (в процентах или валюте счета)
При нажатии правой кнопкой мыши по подсвеченному полю будут закрыты сделки по следующим условиям:
Бай профит - закрываются сделки бай на выбранной паре
Селл профит - закрываются сделки селл на выбранной паре
Прибыль - закрываются сделки бай и селл на выбранной паре
Закрыть только "+" - закрываются сделки бай и селл, которые находятся в плюсе
Закрыть только "-" - закрываются сделки бай и селл, которые находятся в минусе
Допустимая прибыль (в процентах или валюте счета) - осуществляется отметка или снятие отметки автоматического закрытия сделок по достижению указанной
в этом поле прибыли, так на этом поле дается возможность редактирования значения прибыли закрытия сделок.
При нажатии подсвеченного поля в строке "Итоги" закрытие сделок будет идти по всем парам согласно выбранному
В настройках советника можно выбрать режим закрытия сделок с предварительным вопросом закрывать или не закрывать сделки,
если в настройке "Задавать вопрос подтверждения" стоит значение "false", то сделки сразу будут закрываться, если стоит значение "true",
то перед закрытием будет задан вопрос с подтверждением закрытия.
Автомтическое закрытие сделок настраивается двумя способами:
1. "Условия закрытия сделок"
"Включить/Выключить авто закрытие" - параметр включает или отключает авто закрытие по условиям
"Зкрывать сделки на паре, если" - дает возможжность выбора условия закрытия:
"количество сделок больше" - закрывает сделки если количество сделок на паре больше или равно занчению "количества сделок" и прибыль
больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно" в зависимости от значения поля "Закрывать, если"
"сумма лотов больше" - закрывать сделки если сумма лотов по бай или селл (максимальное значение) больше или равно значению поля "суммы лотов" и прибыль
больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"
в зависимости от значения поля "Закрывать, если"
"количество сделок и сумма лотов больше" - закрывает сделки если количество сделок на паре больше или равно занчению "количества сделок" и
сумма лотов по бай или селл (максимальное значение) больше или равно значению поля "суммы лотов" и прибыль
больше или равна выбранному значению поля "процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"
в зависимости от значения поля "Закрывать, если"
"прибыль или процент прибыли (кол-во сделок и лот не учитывается)" - закрывать если прибыль больше или равна выбранному значению поля
"процент прибыли больше или равно" или "прибыль больше или равно"
в зависимости от значения поля "Закрывать, если"
2. "Закрытие сделок на паре"
"Включить/Выключить авто закрытие" - параметр включает или отключает авто закрытие по условиям
Закрытие сделок включается если на паре в поле "Закрыть" подсвеченно поле. Значение прибыли берется из поля на графике и может быть отредактировано.
Закрытие будет осуществленно либо от процента прибыли либо от прибыли в зависимости от знгачения поля "Закрывать, если"
Таким образом вы контролируйте свои риски.Если хотите закрыть прибыль или хотите закрыть просадку .
Настройки
Смена языка(English//Russian)
Описание.Тут можно задать описание,
Закрывать сделки на паре если.Тут задаете алгоритм советника
--Количество сделок.(После какого ордера он начнет работать)
--Прибыль равно или больше (тут задается параметр суммы.
Спец кнопка..Можно задавать параметры прям на экране
Закрытие по %
Закрытие по прибыли.
Это кнопку можно на экране нажать и при достижение заданного параметра он закрывает все..если ее не нажать он будет ждать всех условий.
На скриншоте указаны все кнопки