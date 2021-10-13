Painel Informativo

Painel informativo fácil de usar e pode ser usado em qualquer gráfico .

Painel Pega o Resultado Por Numero Magico

Somente para plataforma  Metatrader5.

Painel informa todos os resultados do dia sendo positivo ou negativo,

Lucro e muito mais.

Fácil de usar e pode ser colocado facilmente dentro de um Robô .

Muitas pessoas precisam de diferentes paineis para cada tipo de EA, ou seja, pode se tornar cansativo fazer um novo para cada aplicação. Portanto decidi fazer um painel modular que se adapta ao tamanho do gráfico em uma proporção desejada pelo usuário


Recommended products
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
FREE
Bollinger colorido
Sergio Domingues
5 (1)
Indicators
Funciona como bandas de bollinger normais. Criado por Joe Ross, é um setup de maior risco por ser contra-tendência. Pode ser usado para Day Trade, Swing Trade e Position. Para identificar, é necessário inserir no gráfico as Bandas de Bollinger, com uma Média Móvel Simples de 20 períodos e largura (desvio) 2. Verifica-se um fechamento de determinado candle abaixo da banda inferior de Bollinger. Se o próximo candle fechar dentro das Bandas, marca-se a máxima dele. O rompimento dessa máxima será o
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicators
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
GDS Renko Pip
Andrey Goida
Indicators
Golden Delta Library — Free MT5 Tools Market Description Short Description Golden Delta Library is a free MT5 toolkit for traders who want cleaner chart structure, Renko-based context, risk planning, and practical execution panels. The collection includes Renko indicators, SuperTrend / ADX Renko variants, XAUUSD helper panels, and RiskLab TradeDesk tools. Each product is designed to be lightweight, visual, and useful on live charts without promising automated profits or replacing trader judgme
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.67 (6)
Indicators
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Mc Support Resistance MT5
MCOFIT
Indicators
Support Resistance for MetaTrader 5 identifies and displays horizontal support and resistance levels from ZigZag pivots. The indicator is designed to help traders read price structure with a clean chart. It does not open, modify or close trades. It is a visual technical analysis tool. Main features Builds levels from confirmed ZigZag pivots. Combines the current timeframe with its immediate higher timeframe to add context without overloading the chart. Merges nearby pivots using an adaptive ATR-
FREE
CandleStick Scanner for MT5
Mounir Cheikh
Utilities
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a lite version of  CandleStick Factory for MT5 . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:   https://www.mql5.com/en/market/product/75434 How it works You can
FREE
Time Spaced Moving Averages
Flavio Javier Jarabeck
5 (3)
Indicators
The concept is simple: Plotting Price behavior within several periods of time. Some Symbols behave very well during the trading day - with this I mean Intraday trading - and this behavior ends up plotting effectively well with the proposed Exponential Moving Averages in this indicator... Obviously that this behavior could not be seen in all Symbols, but you can give it a try... Just drop this indicator in a chart and you will see for yourself... This indicator is intended for "Feeling the Trend"
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicators
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indicators
Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
FREE
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
Experts
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
XAU Anchored VWAP Pull H4
Avinash Pagadala
Experts
XAU Anchored VWAP Pull H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Anchored VWAP Pull H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Anchored VWAP pullback continuation style for gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published he
FREE
Climax Hunter
Van Cuong Nguyen
Indicators
Climax Hunter Inspired by volume climax theory and liquidity behavior, Climax Hunter highlights potential turning points where the market is likely to begin price manipulation as well as the potential to reverse or pause manipulation.  Key Features  Helps identify manipulation zones of institutions and sharks  Filters out false breakout signals and stop-hunt trades  Detects Buying Climax (Market Top)  Detects Selling Climax (Market Bottom)  Works on all timeframes  Operates on Forex, Gold, Indi
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.88 (8)
Indicators
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp )
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.27 (11)
Indicators
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indicators
MT5 Enveloping Pattern Detector: Your competitive advantage in trading Are you looking for a tool to help you accurately identify the best trading opportunities in the forex market? Our Engulfing Pattern Detector provides you with a highly reliable buy or sell signal, based on one of the most recognized and effective Japanese candlestick patterns: the engulfing pattern. With an average success rate of 70%, this indicator will allow you to make safer and more profitable investment decisions. Don'
FREE
Easy Support and Resistance
Danny Giovanni Romero Lozano
Indicators
EASY SUPPORT AND RESISTANCE Visualize support and resistance levels across multiple timeframes with dynamic color-coded lines Overview This powerful MT5 indicator automatically identifies and highlights key price levels by drawing rectangles on the last closed candle and its first opposite-colored candle across six different timeframes (M15, M30, H1, H2, H4, D1). The lines dynamically change color based on price action confirmation, transforming into support or resistance levels when validated
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
Novato
Juan Manuel Rojas Perez
5 (1)
Indicators
Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en https://t.me/Profit_Evolution  ¡Allí encontrarás contenido exclusivo, an
FREE
Novato alertas
Juan Manuel Rojas Perez
4.75 (4)
Indicators
Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. Ahora con alertas en tu pc o móvil ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en   https://t.me/Profit_Evolution  ¡Al
FREE
Cluster Viewer V2
Marco Antonio Rodrigues
5 (7)
Utilities
Dominate the Market with Accurate Insights: Meet Cluster Viewer V2 for Metatrader 5! Have you ever wondered how the most successful traders identify the best trading opportunities? With Cluster Viewer V2, you will have access to a comprehensive set of analytical tools designed to provide accurate and in-depth insights into financial markets. Developed for the Metatrader 5 platform, our EA takes your trading strategy to the next level.   Features: Purchase and Sale Volumes by Price Range: View t
FREE
Force Numbers
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicators
Several assets in several markets have the behavior of using specific numbers as Force Numbers, where support, resistance and price thrust is created. Let this indicator draw those levels of support and resistance for you. You can also stack it to show different level of Prices! This technique is being used by Tape Readers and Order Flow traders all over the world for a long time. Give it a try. Challenge yourself to study new ways of Price Action! SETTINGS What Price reference to use in the c
FREE
Magic Key Trade
Alpesh Ramani
Utilities
this is a Demo version of product. its limit of 3 trade at a time. when you buy full version try to click here   https://www.mql5.com/en/market/product/170629 The Core Philosophy: Ultra-Fast Execution In the world of scalping, milliseconds matter. This configuration utilizes a   Fixed Lot Size   strategy combined with lightning-fast keyboard triggers to ensure you never miss a price level.  CandleWise Trade Logic This feature restricts trade frequency to prevent "over-trading" during volatile
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicators
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicators
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.41 (22)
Indicators
Pivot Point Fibo RSJ is an indicator that traces the support and resistance lines of the day using Fibonacci rates. This spectacular indicator creates up to 7 levels of support and resistance through Pivot Point using Fibonacci rates. It is fantastic how the prices respect each level of this support and resistance, where it is possible to perceive possible entry/exit points of an operation. Features Up to 7 levels of support and 7 levels of resistance Set the colors of the levels individually
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicators
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
Inverse Liquidity Grab Ultimate EA
Stephen Muriithi Muraguri
5 (1)
Experts
This EA finds Fair Value Liquidity (FVL) on the chart, tracks when they get mitigated , and then looks for an inversion signal (price “fails” through the zone). When that inversion happens, it places a trade in the opposite direction of the original Liquidity gap (an Inverse FVG approach). It also lets you control when it trades using market sessions , and it can auto-close positions at New York open (all positions or profitable-only). Key advantages Clear, rule-based entries (no guessing): trad
FREE
LT Colored Fibo
Thiago Duarte
4 (8)
Utilities
LT Colored Fibo is a simple indicator that paints the price zones between Fibonacci Retracement levels. Its configuration is extremely simple. It is possible to change the colors of each level of the retracement, choose between background or front of the chart and also work only with the current asset or all open. If you found a bug or have any suggestion for improvement, please contact me. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I apprecia
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (146)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Utilities
Additional materials and instructions Installation instructions - Trial version of the application for a demo account ; Official Information Official channel Seller profile Trade Command Center — Professional Trade Execution & Real-Time Risk Guard Panel Trade Command Center is a high-performance visual trade execution, lot size calculator, and risk management utility for MetaTrader 5. It is engineered specifically for manual traders requiring strict risk enforcement, capital protection, a
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Utilities
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 is a manual trading panel for MetaTrader 5 designed to prepare, execute and manage positions directly from the chart, with visual risk control at every step. The tool combines order preparation, automatic position sizing based on risk, interactive Entry, Stop Loss and Take Profit zones, and several trade management functions into a single interface. Version 2.0 updates Version 2.0 introduces several improvements to streamline the execution workflow: Automa
Filter:
No reviews
Reply to review