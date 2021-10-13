Painel informativo fácil de usar e pode ser usado em qualquer gráfico .

Painel Pega o Resultado Por Numero Magico

Somente para plataforma Metatrader5.

Painel informa todos os resultados do dia sendo positivo ou negativo,

Lucro e muito mais.

Fácil de usar e pode ser colocado facilmente dentro de um Robô .

Muitas pessoas precisam de diferentes paineis para cada tipo de EA, ou seja, pode se tornar cansativo fazer um novo para cada aplicação. Portanto decidi fazer um painel modular que se adapta ao tamanho do gráfico em uma proporção desejada pelo usuário



