Risk Mgmt MT5
- Utilities
-
Chao Chen LiTrade Master
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/97273
- Version: 1.66
- Updated: 8 May 2023
- Activations: 5
简介
- 本产品是迈达量化全系列产品中的一款风控系统。
- 本风控可实现（手机挂单，专家Bug，净值，盈亏，手数，单数，价格，时间，纪律）等多方面风险控制。
- 可灵活的实现魔术编号组，货币组，订单注释组等组合特定风控功能。
- 屏幕显示开启了哪些风控功能，让使用更便利。
注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。 您可以下载演示版 Risk Mgmt MT5-demo-V1.66
功能说明
- 软件界面可自由切换中英文显示，也可以选择加载或者不加载面板，以及是否显示屏幕信息。
- 用户可以自由选择对指定魔术编号组、订单注释及产品符号执行风控，不填写默认所有仓位与订单。
- 手机挂单风控，可以随时随地制定风控策略，如果默认参数任意货币挂单0.11手，可以实现停止EA操作，利用手机实现指定盈利与亏损平仓。
- Bug风控开关及功能 ：用于开启对EA软件缺陷的风控，当出现Bug EA运行的时候，执行关闭EA的操作。
- 纪律风控开关及功能：对不符合交易纪律的交易执行平仓操作，限制日内或者一周的亏损次数，手数及比例。
- 净值风控开关及功能：对满足条件的净值执行风控，净资产大于或小于设定值时，执行清仓或停止EA等操作。
- 手数风控开关及功能：对超过限制的手数执行风控，某笔订单的手数超过该值时候，执行减仓操作，直到符合要求。
- 单数风控开关及功能：对超过限制的单数执行风控，当单数超过设置的要求时，平仓多余的订单。
- 盈利风控开关及功能：对满足要求的盈利执行风控，当浮盈，总盈，单笔盈利大于设顶值，执行对应交易操作。
- 亏损风控开关及功能：对超过规定的亏损执行风控，当总浮亏，每笔浮亏，日累计亏损超过设置值时，执行清仓或停止EA等操作。
- 价格风控开关及功能：市场价格满足要求执行风控，当价格大于或小于设定值时，执行平仓或删除挂单操作。
- 时间风控开关及功能：市场时间满足要求执行风控，当时间超过设定值时，执行平仓或删除订单操作。
注意事项
- 设定风控项数值后，需要开启本组对应的开关，否则本组风控不会生效。
- 设定了范围风控之后，只对匹配的订单执行操作，其他订单直接忽略，适合手工与EA混合交易者，或者集体操盘账户。
- 软件使用会对仓位进行真实的平仓操作，建议先使用模拟盘练习，等熟悉软件功能之后在到实盘上使用。