Risk Mgmt MT5

Market Sessions MT5 Chao Chen Li Indicators

简介 本产品是迈达量化全系列产品中的一款显示交易时段及财经日历的系统，它是一款完美的工具，可将您的图表屏幕划分为3个主要市场时段。 借助 Market Sessions ，您可以看到确切时间发生了什么事件，及对应的K线波动幅度，不再盲目地分析图表，并为自己制定更有利的交易策略。 它将市场分成亚洲、欧洲、美洲等，通过 Market Sessions ，您可以立即了解自己所处的时间范围以及整个市场情况。它将对您的分析和交易产生积极影响。 设计原理 亚洲，欧洲，美洲分布地球的三个不同板块，由于地理位置的差异，生活习惯及投资思维都不同，所以如此划分。 市场交易的主要交易都是集中再每个时段开盘时间之后的一段时间，或者是重要财经日历发布的时间。 每天都是这三个时段的自己相互的博弈，对于研究以博弈为交易理念的投资者有参考价值。 Market Sessions的优点 不用翻看财经日历，节省分析时间 财经日历直接标注再图表上，直观显示财经日历对图表的影响 辅助学习博弈的交易策略 三个时段辅助寻找市场的拐点，寻找市场基本面波动的范围 如何设置 Show Continent Sessions - 显示洲交易