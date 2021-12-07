Super Trend MT4

5
简介
  • 不重绘入场信号的趋势指标
  • 显示精确的价格反转指标。是可以添加到任何图表中的交易武器。
  • 反转信号有高度准确性，适合在5分钟进行剥头皮交易，或在30分钟波段交易。买入和卖出箭头在图表上显示为进入信号，但在K线结束后形成带有警报的确认选项。
  • 很多交易者在Super Trend MT4指标的帮助下，在第一个交易周内改善了交易结果。
    优点
    • 不重新绘制仪表板箭头
    • 仅适用于台式机MT5
    • 适合剥头皮
    • 适合波段交易
    • 仪表板箭头输入警报
    • 仪表板箭头信号严格警告“蜡烛图收盘关闭”
    • 移动警报、桌面警报、电子邮件警报
    • 显示任意时间段的箭头
    • 适用于任何Mt4货币对
    • 适合新手和专家交易员

    设置

    • Period: 周期
    • Multiplier: 倍增器
    • Show Trend Line : 显示趋势线
    • Show Arrow:  显示箭头

    关于我们


    Reviews 2
    Лобчевский Алексеевич
    42
    Лобчевский Алексеевич 2023.08.17 04:06 
     

    Для принятия торговых решений не годится,стратегия скудно описана.Особого внимания не заслуживает.

    Fernando Alonso
    1055
    Fernando Alonso 2022.03.03 19:29 
     

    Muy buen indicador para seguir tendencias. Gracias

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    Лобчевский Алексеевич
    42
    Лобчевский Алексеевич 2023.08.17 04:06 
     

    Для принятия торговых решений не годится,стратегия скудно описана.Особого внимания не заслуживает.

    Fernando Alonso
    1055
    Fernando Alonso 2022.03.03 19:29 
     

    Muy buen indicador para seguir tendencias. Gracias

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