Super Trend MT4
- Indicators
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Chao Chen LiTrade Master
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/97273
- Version: 1.0
简介
关于我们
- 不重绘入场信号的趋势指标
- 显示精确的价格反转指标。是可以添加到任何图表中的交易武器。
- 反转信号有高度准确性，适合在5分钟进行剥头皮交易，或在30分钟波段交易。买入和卖出箭头在图表上显示为进入信号，但在K线结束后形成带有警报的确认选项。
- 很多交易者在Super Trend MT4指标的帮助下，在第一个交易周内改善了交易结果。
- 不重新绘制仪表板箭头
- 仅适用于台式机MT5
- 适合剥头皮
- 适合波段交易
- 仪表板箭头输入警报
- 仪表板箭头信号严格警告“蜡烛图收盘关闭”
- 移动警报、桌面警报、电子邮件警报
- 显示任意时间段的箭头
- 适用于任何Mt4货币对
- 适合新手和专家交易员
设置
- Period: 周期
- Multiplier: 倍增器
- Show Trend Line : 显示趋势线
- Show Arrow: 显示箭头
- 欲了解更多我们产品信息，请点击这里
Для принятия торговых решений не годится,стратегия скудно описана.Особого внимания не заслуживает.