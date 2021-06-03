Levels Martin MT5

Описание



Советник торгует от уровней поддержки/сопротивления по тренду. Если тренд развернулся будет использоваться мартингейл.

Уровни размечаются на графике вручную, стандартной горизонтальной линией. Также возможна работа и с авто уровнями, описание ниже в описании настроек.

Стратегия рассчитана на торговлю на часовом графике, но советник будет работать и на других таймфреймах. Каких либо ограничений в выборе инструмента нету, лиши бы были достаточные сильные уровни поддержки/сопротивления.

Стратегия рассчитана на торговлю 0.01 лотом на каждые 1000 единиц валюты депозита. Например, при депозите $5000 безопасно (насколько это возможно с мартингейлом) можно торговать лотом 0.05. Но я бы советовал при таком депозите запустить советник на 5 инструментах с 0.01 лотом на каждом. Шанс получить большую просадку на нескольких инструментах одновременно небольшой.



Основные настройки





----- Trend -----



Определяем направление тренда. По одному или двум индикаторам, если по двум, то их направления должны совпадать для открытия ордера.



----- Trade -----



Auto levels - Стратеги предполагает ручную разметку уровней, но можно работать и по авто уровнях. В тестере всегда будут авто уровни.



Start price (for Auto levels )

Price step, points (for Auto levels ) - стартовая цена и шаг для авто уровней. Например, стартовая цена 1.00000 шаг 200, советник будет работать от уровней 0.99800, 1.00000, 1.00200, 1.00400 и тд.



Distance from level, points - цена не всегда доходит до уровней. Поэтому можно делать отступ от уровней для цены открытия ордера и тейкпрофита.



Start volume - начальный лот. Следующие будут рассчитываться таким образом, чтобы перекрыть убытки предыдущих и получить прибыль на новом.





----- Work time -----



Задаем время работы советника.



----- News -----



News - выбор волатильности новостей или отключение фильтра.

Minutes before / Minutes after - сколько минут до и после новости будет действовать фильтр.

Timezone - таймзона сервера.

DTLS - переход на летнее время.

Update time - обновление списка новостей, локальное время ПК.



----- Lock -----



Lock type - тип локирования.



No lock - отсутствие локирования.

Close & reverse - советник закрывает убыточные позиции, запоминает сумму убытка и ждет заданное количество времени (настройка ниже). Через время определяет тренд и открывает ордер с учетом потерь.

Wait signal - если направление тренда изменилось, советник не будет открывать новые ордера пока направление тренда не будет соответствовать направлению сетки.



Max positions - пока в сетке не будет заданное количество позиций, локирование не начнется.



Days stop (for Close & reverse) - количество дней ожидания для Close & reverse.

----- Alerts -----



Opened positions - сообщать если в сетке открыто указанное количество позиций, или больше.

Drawdown - сообщать если просадка больше указанной.





Telegram



Для получения сообщений в telegram добавьте https://api.telegram.org в список разрешенных URL, напишите любое сообщение боту @LevelsMartin_bot и в настройках советника введите свой chat ID.

