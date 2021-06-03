Levels Martin MT5

Описание

Советник торгует от уровней поддержки/сопротивления по тренду. Если тренд развернулся будет использоваться мартингейл.

Уровни размечаются на графике вручную, стандартной горизонтальной линией. Также возможна работа и с авто уровнями, описание ниже в описании настроек.

Стратегия рассчитана на торговлю на часовом графике, но советник будет работать и на других таймфреймах. Каких либо ограничений в выборе инструмента нету, лиши бы были достаточные сильные уровни поддержки/сопротивления.

Стратегия рассчитана на торговлю 0.01 лотом на каждые 1000 единиц валюты депозита. Например, при депозите $5000 безопасно (насколько это возможно с мартингейлом) можно торговать лотом 0.05. Но я бы советовал при таком депозите запустить советник на 5 инструментах с 0.01 лотом на каждом. Шанс получить большую просадку на нескольких инструментах одновременно небольшой.

Основные настройки

----- Trend -----

Определяем направление тренда. По одному или двум индикаторам, если по двум, то их направления должны совпадать для открытия ордера.

----- Trade -----

Auto levels - Стратеги предполагает ручную разметку уровней, но можно работать и по авто уровнях. В тестере всегда будут авто уровни.

Start price (for Auto levels )
Price step, points (for Auto levels ) - стартовая цена и шаг для авто уровней. Например, стартовая цена 1.00000 шаг 200, советник будет работать от уровней 0.99800, 1.00000, 1.00200, 1.00400 и тд.

Distance from level, points - цена не всегда доходит до уровней. Поэтому можно делать отступ от уровней для цены открытия ордера и тейкпрофита.

Start volume - начальный лот. Следующие будут рассчитываться таким образом, чтобы перекрыть убытки предыдущих и получить прибыль на новом.


----- Work time -----

Задаем время работы советника.

----- News -----

News - выбор волатильности новостей или отключение фильтра.

Minutes before / Minutes after - сколько минут до и после новости будет действовать фильтр.

Timezone - таймзона сервера.

DTLS - переход на летнее время.

Update time - обновление списка новостей, локальное время ПК.

----- Lock -----

Lock type - тип локирования.

   No lock - отсутствие локирования.
   Close & reverse - советник закрывает убыточные позиции, запоминает сумму убытка и ждет заданное количество времени (настройка ниже). Через время определяет тренд и открывает ордер с учетом потерь.
   Wait signal - если направление тренда изменилось, советник не будет открывать новые ордера пока направление тренда не будет соответствовать направлению сетки.

Max positions - пока в сетке не будет заданное количество позиций, локирование не начнется.

Days stop (for Close & reverse) - количество дней ожидания для Close & reverse.

----- Alerts -----

Opened positions - сообщать если в сетке открыто указанное количество позиций, или больше.

Drawdown - сообщать если просадка больше указанной.


Telegram

Для получения сообщений в telegram добавьте https://api.telegram.org в список разрешенных URL, напишите любое сообщение боту @LevelsMartin_bot и в настройках советника введите свой chat ID.

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Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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One more Copier MT4
Oleksii Chepurnyi
5 (1)
Utilities
Yet another signal copier. Nothing special. Demo version can be downloaded here . Key Features The utility copies trades between terminals: by market, pending orders (optional), as well as their stop loss and take profit levels (optional as well). You can copy from one Master account to several Slave accounts, as well as from several Master accounts to one Slave account. Volume calculation At the moment, there are two options for calculating the volume: The trade volume is taken 1 to 1 from th
Manual trading assistant
Oleksii Chepurnyi
Utilities
Key Features This application is designed to quickly place a pending order or open a position at market. The position volume will be calculated automatically according to the risk settings. This application also manages orders and positions. Everything is simple, you only need to specify the price of the order (or position by market) and stop loss. The type of the pending order is selected automatically depending on the logic of the relative location of the current price, pending order price and
Levels Martin MT4
Oleksii Chepurnyi
Experts
Описание Советник торгует от уровней поддержки/сопротивления по тренду. Если тренд развернулся будет использоваться мартингейл. Уровни размечаются на графике вручную, стандартной горизонтальной линией. Также возможна работа и с авто уровнями, описание ниже в описании настроек. Стратегия рассчитана на торговлю на часовом графике, но советник будет работать и на других таймфреймах. Каких либо ограничений в выборе инструмента нету, лиши бы были достаточные сильные уровни поддержки/сопротивления. С
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