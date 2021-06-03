Levels Martin MT4

Описание

Советник торгует от уровней поддержки/сопротивления по тренду. Если тренд развернулся будет использоваться мартингейл.

Уровни размечаются на графике вручную, стандартной горизонтальной линией. Также возможна работа и с авто уровнями, описание ниже в описании настроек.

Стратегия рассчитана на торговлю на часовом графике, но советник будет работать и на других таймфреймах. Каких либо ограничений в выборе инструмента нету, лиши бы были достаточные сильные уровни поддержки/сопротивления.

Стратегия рассчитана на торговлю 0.01 лотом на каждые 1000 единиц валюты депозита. Например, при депозите $5000 безопасно (насколько это возможно с мартингейлом) можно торговать лотом 0.05. Но я бы советовал при таком депозите запустить советник на 5 инструментах с 0.01 лотом на каждом. Шанс получить большую просадку на нескольких инструментах одновременно небольшой.

Основные настройки

----- Trend -----

Определяем направление тренда. По одному или двум индикаторам, если по двум, то их направления должны совпадать для открытия ордера.

----- Trade -----

Auto levels - Стратеги предполагает ручную разметку уровней, но можно работать и по авто уровнях. В тестере всегда будут авто уровни.

Start price (for Auto levels )
Price step, points (for Auto levels ) - стартовая цена и шаг для авто уровней. Например, стартовая цена 1.00000 шаг 200, советник будет работать от уровней 0.99800, 1.00000, 1.00200, 1.00400 и тд.

Distance from level, points - цена не всегда доходит до уровней. Поэтому можно делать отступ от уровней для цены открытия ордера и тейкпрофита.

Start volume - начальный лот. Следующие будут рассчитываться таким образом, чтобы перекрыть убытки предыдущих и получить прибыль на новом.


----- Work time -----

Задаем время работы советника.

----- News -----

News - выбор волатильности новостей или отключение фильтра.

Minutes before / Minutes after - сколько минут до и после новости будет действовать фильтр.

Timezone - таймзона сервера.

DTLS - переход на летнее время.

Update time - обновление списка новостей, локальное время ПК.

----- Lock -----

Lock type - тип локирования.

   No lock - отсутствие локирования.
   Close & reverse - советник закрывает убыточные позиции, запоминает сумму убытка и ждет заданное количество времени (настройка ниже). Через время определяет тренд и открывает ордер с учетом потерь.
   Wait signal - если направление тренда изменилось, советник не будет открывать новые ордера пока направление тренда не будет соответствовать направлению сетки.

Max positions - пока в сетке не будет заданное количество позиций, локирование не начнется.

Days stop (for Close & reverse) - количество дней ожидания для Close & reverse.

----- Alerts -----

Opened positions - сообщать если в сетке открыто указанное количество позиций, или больше.

Drawdown - сообщать если просадка больше указанной.


Telegram

Для получения сообщений в telegram добавьте https://api.telegram.org в список разрешенных URL, напишите любое сообщение боту @LevelsMartin_bot и в настройках советника введите свой chat ID.


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NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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One more Copier MT4
Oleksii Chepurnyi
5 (1)
Utilities
Yet another signal copier. Nothing special. Demo version can be downloaded here . Key Features The utility copies trades between terminals: by market, pending orders (optional), as well as their stop loss and take profit levels (optional as well). You can copy from one Master account to several Slave accounts, as well as from several Master accounts to one Slave account. Volume calculation At the moment, there are two options for calculating the volume: The trade volume is taken 1 to 1 from th
Manual trading assistant
Oleksii Chepurnyi
Utilities
Key Features This application is designed to quickly place a pending order or open a position at market. The position volume will be calculated automatically according to the risk settings. This application also manages orders and positions. Everything is simple, you only need to specify the price of the order (or position by market) and stop loss. The type of the pending order is selected automatically depending on the logic of the relative location of the current price, pending order price and
Levels Martin MT5
Oleksii Chepurnyi
Experts
Описание Советник торгует от уровней поддержки/сопротивления по тренду. Если тренд развернулся будет использоваться мартингейл. Уровни размечаются на графике вручную, стандартной горизонтальной линией. Также возможна работа и с авто уровнями, описание ниже в описании настроек. Стратегия рассчитана на торговлю на часовом графике, но советник будет работать и на других таймфреймах. Каких либо ограничений в выборе инструмента нету, лиши бы были достаточные сильные уровни поддержки/сопротивления. С
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