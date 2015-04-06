Gold impulse strategy

Долгосрочный импульсный робот на золоте - таймфрейм Н4 и Н1, и EURUSD - таймфрейм М15, М30. Сделок мало, но зато они с высоким матожиданием, что делает робота нечувствительным к проскальзываниям и спреду.

В роботе реализовано 3 вида стратегии, есть запись спреда и проскальзываний в файл.

Параметры:

OpenBarTimeFrame - рабочий таймфрейм, независимо от того, на каком установлен эксперт.

DiskretnostFULL - с какой частотой робот запускает основной цикл работы, реализовано для того, чтобы робот по минимуму грузил терминал.

Auto_Risk - риск в процентах от депозита

orders_quantity - количество ордеров открытых одновременно.

systemVersion - версия стратегии.

Для работы и тестирования необходимо загрузить set файл с настройками, примеры настрек и бэк-тесты можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/QgmC%2Fv9f1BD1Em