Gold impulse strategy

Долгосрочный импульсный робот на золоте - таймфрейм Н4 и Н1, и  EURUSD - таймфрейм М15, М30. Сделок мало, но зато они с  высоким матожиданием, что делает робота нечувствительным к проскальзываниям и спреду. 

В роботе реализовано 3 вида стратегии, есть запись спреда и проскальзываний в файл.

Параметры:

OpenBarTimeFrame - рабочий таймфрейм, независимо от того, на каком установлен эксперт.

DiskretnostFULL - с какой частотой робот запускает основной цикл работы, реализовано для того, чтобы робот по минимуму грузил терминал.

Auto_Risk - риск в процентах от депозита

orders_quantity - количество ордеров открытых одновременно.

systemVersion - версия стратегии.

Для работы и тестирования необходимо загрузить set файл с настройками, примеры настрек и бэк-тесты можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/QgmC%2Fv9f1BD1Em

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4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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