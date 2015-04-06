The fx runner
- Experts
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- Version: 2.1
- Activations: 5
THE FX RUNNER THE MOST PROFITABLE EXPERT IN THE MARKET IT WORKS GREAT WITH EUR/USD GBP/USD AND YOU CAN TEST IT ALSO ON ANY OTHER PAIRS
TIME FRAME 15 MINUTES OR YOU CAN TEST IT ALSO ON ANY TIME FRAMES
When all the market movement makes you have lost, This ea makes a good profit with a little profit with many orders in a short time Just on a Candle.
HAPPY TRADING FOR ANY QUESTIONS YOU CAN CONTACT ME AT ANYTIME
HAPPY PIPS :)
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