The fx runner

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4.13 (23)
Experts
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Infinity Trader EA
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5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
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PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
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Leonid Arkhipov
4.94 (34)
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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Leonid Arkhipov
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Trend Catcher Exp
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5 (2)
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Abdellatif El Alama
Experts
When all the market movement makes you have lost, This ea makes a good profit with a little profit with many orders in a short time Just on a Candle. When ex: H1 time frame a candle moves fast as I need it or have a good change in price about over the 200 points this is a good choice to enter the market with a thiny order. Recommendations:  H1 Timeframe / EURUSD and GBPUSD have best result
The 5m gbpusd
Abdellatif El Alama
Experts
The Five Minutes GBPUSD When all the market movement makes you have lost, This ea makes a good profit with a little profit with many orders in a short time Just on a Candle. When ex: 5 MINUTES time frame a candle moves fast as I need it or have a good change in price about over the 200 points this is a good choice to enter the market with a thiny order. Recommendations:  5 MINUTES    Timeframe GBPUSD have best result
The gps pips
Abdellatif El Alama
Experts
THE GPS PIPS 2021 When all the market movement makes you have lost, This ea makes a good profit with a little profit with many orders in a short time Just on a Candle. When ex: H4 time frame a candle moves fast as I need it or have a good change in price about over the 200 points this is a good choice to enter the market with a thiny order . 4 HOURS Timeframe / GBPUSD WITH BETTER RESULTS YOU DON'T NEED TO CHANGE ANYTHING . Recommendations:  4 HOURS Timeframe / GBPUSD WITH BETTER RESULTS YOU DO
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