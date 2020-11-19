Spread Out

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- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Утилита для полуавтоматической торговли, управления ордерами, может быть использована так-же и для восстановления убыточных позиций на счете. Имеет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров. Может работать с ручными ордерами, ордерами открытыми с панели или ордерами открытыми другим советником. Имеет минимум параметров, легко настраивается, работает с любым количеством ордеров. Для тестирования используйте визуальный режим в тестере стратегий.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НЕ БЛУЖДАТЬ ПО ГРАФИКУ В ПОИСКАХ ПРАВИЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПАРЕ С КАНАЛЬНЫМ ИНДИКАТОРОМ ССЫЛКА НА НАШ ПРОДУКТ: https://www.mql5.com/ru/market/product/57777
ССЫЛКА НА МОНИТОРИНГ ТОРГОВЛИ ПО ДАННОЙ СИСТЕМЕ ПОИСКА ТОЧЕК ВХОДА:
ПАРАМЕТРЫ:
- START_LOT - начальный лот;
- LOT_MULTIPLIER - множитель лота в сетке ордеров;
- MAX_LOT - максимальный лот;
- STEP_ORDERS - шаг сетки ордеров;
- STEP_MULTIPLIER - коэффициент умножения шага ордеров, если = -1 то не используется;
- MAX_STEP - максимальный шаг сетки ордеров;
- OVERLAP_ORDERS - с какого ордера включать функцию перекрытия ордеров;
- OVERLAP_PIPS - минимальная прибыль в пипсах для закрытия убыточных ордеров;
- STOPLOSS, TAKE PROFIT - стоп-лосс и тейк-профит в пипсах, при =-1 не используется;
- BREAKEVEN_STOP, BREAKEVEN_STEP - уровень и шаг безубытка, при =-1 не используется;
- TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - уровень и шаг трейлинг-стопа, при =-1 не используется;
- MAGIC_NUMBER, ORDERS_COMMENT - магический номер ордеров и комментарий;
- START_TIME, END_TIME - время в которое разрешено открывать ордера. если = "00:00", то не используется;
Очень удобная утилита-полностью убирает эмоциональную нагрузку,работать с ней легко и просто-огромное спасибо разработчику