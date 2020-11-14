Shark Channel

Spread Out Sergey Zhuravkov 5 (1) Utilities

Утилита для полуавтоматической торговли, управления ордерами, может быть использована так-же и для восстановления убыточных позиций на счете. Имеет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров. Может работать с ручными ордерами, ордерами открытыми с панели или ордерами открытыми другим советником. Имеет минимум параметров, легко настраивается, работает с любым количеством ордеров. Для тестирования используйте визуальный режим в тестере стратегий. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НЕ БЛУ