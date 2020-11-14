Shark Channel
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 22 February 2021
- Activations: 5
Торговая стратегия Shark Channel основанная на возврате цены к среднему значению, рекомендуется вести торговлю на валютных парах находящихся 70 процентов времени во флете: AUDCAD,AUDCHF,CADCHF,AUDNZD,CHFJPY. Остальные пары не рекомендуются к торговле!
Time Frame текущий таймфрейм или (1,5,15,30,60,240,1440)
Half Length колличество анализируемых свечей
Price скорость движения цены
Bands Devivations коэфициент ширины канала
Interpolate нейронный расчёт
alerts on вкл/выкл оповещения
alerts on current вкл/выкл оповещения на текущей свече
alerts on high low вкл/выкл максимумов/минимумов
alerts message вкл/выкл смс оповещение
alerts sound вкл/выкл всплывающее оповещение
alerts email вкл/выкл оповещение на почту
Рекомендации по настройке:
Индикатор мультивалютный, вы можете установить Shark Channel на М5 например указав в настройкам Time Frame (240) соответственно канал будет рассчитывать по Н4 а сигналы для скальпинга с М5.
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