参考混沌理论的思想而开发的一款 EA 程序

本程序的MT5版本

适合的商品：EURUSD EURJPY

运行的周期：H1

参数用法介绍：

auto_volume : 自动手数

volume_fixed：设置固定手数

volume_init：自动初始手数

auto_indic_param: 自动设置指标参数

signal_D1_period：D1图表的指标信号计算周期

signal_D1_value：D1图表的指标信号参数值

signal_H1_period：H1图表的指标信号计算周期

signal_H1_value：H1图表的指标信号参数值





混沌理论具有三原则：

1、动能永远会遵循阻力最小的方向行进

2、始终存在这通常不可见的根本结构，这个结构决定阻力最小的方向。

3、这种根本结构可以被人发现，并加以利用





本程序以混沌理论为主导思想，结合几个合适的指标，对看似无规律的市场价格行为能够进行相对准确的分析，从而抓住转瞬即逝的短暂信号进行剥头皮型的交易。

EA具有时效性，任何程序都不能保证完全适应未来的行情，不过本程序会经常更新，以使之适应最新的市场特征。



